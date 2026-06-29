沖縄の離島・石垣島から新たな出版社「先島出版株式会社」設立

先島出版株式会社とは

S&K Holdings株式会社

先島出版株式会社は、沖縄県石垣市に拠点を置く、先島諸島（宮古諸島・八重山諸島）に生きる人々の物語や表現を書籍にして世界へ届けることを目的に設立された出版社です。2026年5月に設立。代表取締役には小説家であり石垣島への移住者でもある井上 雄貴（ペンネーム：小夜流〈コヤル〉）が就任しています。

石垣島発の出版社が生まれた背景

沖縄県の先島諸島（宮古諸島・八重山諸島）は、沖縄本島から南西に約300～400kmに位置する地域です。宮古島・石垣島・西表島・与那国島・竹富島など複数の島々からなる先島地域は、固有の生態系、独自の文化・歴史、島々が育んできた人々の営みを持ちます。

一方で、この地域に暮らす人々が自らの言葉で物語や表現を世に送り出す機会は、これまで限られてきました。地域に根ざした書き手の声が、書籍というかたちで広い世界へ届く機会はまだ十分ではありません。

先島出版は、いま先島諸島に生きる書き手の物語・視点・創作を本というかたちにして、国内外の読者へ送り出すために設立されました。「この地域から、人の発信を世界へ」が活動の軸です。

先島出版が目指すこと：この地域からの発信と、読書文化の再構築

先島から、人の発信を世界へ

先島諸島に生きる書き手・表現者の物語や創作を書籍にして、国内外の読者へ届けます。いまこの地域に暮らす人の視点から生まれる作品を、広く世界へ送り出すことを目指します。

読書文化の再構築

「本を読まない人にも届く一冊を」というのが先島出版の創業動機のひとつです。本離れが進む時代に、入り口となる一冊を届けること。その問いが出版社設立の核にあります。

特定の読者層に向けた専門的な刊行物ではなく、普段あまり本に触れない人にとっても手に取りやすい本づくりを意識します。

代表取締役・井上 雄貴について

井上 雄貴（ペンネーム：小夜流〈コヤル〉）は小説家であり、石垣島へ移住して書店を営む人物です。石垣島という地に身を置き、書く・売る・届けるという出版の行為を一人称で経験してきた立場から先島出版を立ち上げました。

「沖縄の離島・先島諸島には、ここに生きる人だからこそ書ける物語があります。普段あまり本を読まない人にも届く一冊から、この地域の声を世界へ届けていきます。」（代表取締役・井上 雄貴）

【会社概要】

会社名：先島出版株式会社

代表取締役：井上 雄貴（ペンネーム：小夜流）

所在地：〒907-0004 沖縄県石垣市登野城510 チャレンジ石垣島内

資本金：300万円

設立：2026年5月

事業内容：出版業・編集業・デジタルコンテンツ制作・地域情報発信

Web：https://sakishimapublishing.com

【お問い合わせ】

先島出版株式会社 https://sakishimapublishing.com

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