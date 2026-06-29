ミスユニバースジャパン運営会社が創業4年で振袖業界の常識を変革　札幌から沖縄までフランチャイズで全国展開の振袖レンタル店

一般財団法人ベストオブミス記念財団

SNS・AI・新しい価値観で令和の成人式文化を創る #振袖gram

一般財団法人日本ミスコンテスト協会関連事業として全国で振袖レンタル事業を展開する「#振袖gram」は、創業からわずか4年で振袖業界における様々な常識の見直しに挑戦してきました。

成人式は本来、一生に一度の人生の節目となる大切な日です。

しかし長年、振袖業界では

・親が決める振袖選び

・高額で分かりにくい料金体系

・紙カタログ中心の集客

・店舗側が提案するスタイル

・成人式は「式典に参加する日」

という考え方が一般的でした。

#振袖gramは、こうした常識を見直し、令和世代に合わせた新しい成人式文化の提案を続けています。

SNSが振袖選びの主役に

ミス・ユニバース 2025 日本代表橋本 佳央理（はしもと かおり）

近年の成人式世代はInstagramやTikTokで情報収集を行うことが当たり前となっています。

#振袖gramでは創業当初からSNS運用に力を入れ、従来の紙媒体中心の集客から脱却。

店舗スタッフや実際のお客様によるリアルなコーディネート発信を続けることで、多くの若い世代から支持を集めています。

現在ではSNS総リーチ数は月間数百万人規模に成長し、「振袖を探すならまずSNSを見る」という新しい購買行動を後押ししています。

親主導から娘主導の振袖選びへ

かつては保護者が主導して決めるケースが一般的だった振袖選び。

しかし現在は成人式を迎える本人がSNSで情報を集め、自分自身で好きなスタイルを選ぶ時代です。

#振袖gramでは、

・白振袖

・くすみカラー振袖

・韓国風振袖

・レース振袖

・ギャル振袖

・龍や鳳凰をモチーフにした金彩振袖

など多様な価値観を尊重し、「正解はひとつではない」という考え方を大切にしています。

成人式を式典からファッションショーへ

かつて成人式は「参加すること」が目的でした。

しかし現在の若者にとって成人式は、自分らしさを表現する人生最大級のイベントへと変化しています。

#振袖gramでは成人式を「人生で一度だけ開催されるファッションショー」と定義。

振袖を通じて個性や自己表現を楽しむ文化づくりを進めています。

AIによる振袖診断を導入

ミス・ユニバース 2025 日本代表橋本 佳央理（はしもと かおり）

#振袖gramでは業界に先駆けてAIを活用した振袖診断サービスを導入。

顔立ち、雰囲気、好み、なりたいイメージなどをもとに最適な振袖スタイルを提案しています。

これまで経験豊富なスタイリストだけが行っていた提案をAI技術と融合させることで、より多くのお客様へ質の高い提案を実現しています。

「高すぎる成人式」から「誰もが参加できる成人式」へ

近年、成人式費用の高額化が社会問題として取り上げられることも増えています。

#振袖gramでは価格の透明化や低価格プランの充実に取り組み、

「成人式に出たいのに費用が理由で参加できない」

という若者を減らすことを目指しています。

成人式は一部の人だけのものではなく、すべての若者が平等に参加できる文化であるべきだと考えています。

古き良き日本文化を未来へ

ミス・ユニバース 2025 日本代表橋本 佳央理（はしもと かおり）

#振袖gramが目指しているのは、伝統を壊すことではありません。

日本の美しい着物文化や成人式文化の価値を守りながら、

SNS

AI

デジタル技術

新しい価値観

を取り入れた令和時代の成人式を創ることです。

「伝統を守るために変化する」

それが#振袖gramの考える新しい振袖文化です。

今後も#振袖gramは、日本の成人式文化を世界に誇れる新しい文化として発展させてまいります。

2026年グランプリ振袖モデルを8月に発表

2026ミスユニバースジャパン グランプリが"2027年成人式振袖トレンドモデル"に就任。全国の新作振袖を初披露

内容

2027年流行色白振袖・黒振袖トレンドヘアメイク予測

【運営】

一般財団法人日本ミスコンテスト協会

【事業】

#振袖gram

卒業袴レンタル事業

成人式前撮り事業

ミスコンテスト運営事業

グループ一覧

#振袖gram

https://www.furisode-gram.net

ミスユニバーシティの卒業式袴

https://jmca.tokyo

神楽呉服店

https://sapuri-w.net

ギャル振袖ジャンヌダルク

https://jmca-fukuoka.com

魔法のママ振袖

https://srs.tokyo

大きいサイズの振袖

https://jmca-yamanashi.com

全国店舗一覧

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

本件に関するお問い合わせ先

企業名：ベストオブミスグループ

担当者名：下川祐依

TEL：0332081611

E-Mail：mujshimokawa@gmail.com

取材対応いたします。