【2026年猛暑の「買い物難民」を救う】“早く帰らなきゃ”の焦りをなくす、氷を12時間キープする新世代保冷バッグ「Freeba Cool」が登場。Makuake公開24時間で300万円突破の異例の反響

自遊人倶楽部Makuake公開24時間で300万円以上の応援購入（6/28 11:00時点）

自遊人倶楽部（所在地：神奈川県横浜市、代表：宗 貴彦）は、物価高による「まとめ買い需要」と2026年の「全国的な猛暑」を背景に、買い物帰りの食品鮮度を守る新世代保冷ギア『大容量保冷バッグFreeba Cool』を、2026年6月27日よりMakuakeにて先行販売開始いたしました。

公開24時間で応援購入額は300万円を突破（最速割リターン完売）。「アイスを買っても、帰りにカフェに寄れる」「安いスーパーでまとめ買いしても安心」と、夏の買い物におけるストレスを解消するアイテムとして、異例の反響を呼んでいます。

6/27の応援購入ランキングーファッション部門2位・アウトドア部門3位

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/freeba-cool/

公開直後から、「夏のまとめ買いに使いたい」「冷凍食品やアイスを安心して持ち帰りたい」「大容量なのに軽い保冷バッグを探していた」といった声が寄せられています。

■ 全国的に高温が見込まれる2026年夏。食品を持ち帰る“時間”に、新しい安心を。

夏の買い物にちょうどいい安心感。

気象庁は、2026年夏（6月～8月）の気温について、全国的に平年より高くなる見込みと発表しています。特に東日本・西日本では、平年より高い確率が70％とされています。

冷凍食品、アイス、生鮮食品を買ったあと、「早く帰らなきゃ」と感じたことはないでしょうか。

暑い日の買い物では、食品を買った瞬間から、帰宅までの時間との戦いが始まります。

車内の暑さ、寄り道へのためらい、旅先や道の駅で見つけた食材を持ち帰る不安。

『Freeba Cool』は、そんな買い物帰りの不安を減らすために生まれました。

買い物帰りも焦らず、ゆっくり食事でにっこり

冷凍食品を買ったらすぐ帰るだけではなく、カフェでひと息つくこと、家族と食事をすること、旅先で見つけたおいしいものを持ち帰ることまで。

『Freeba Cool』は、冷たさを持ち運ぶことで、移動時間に少しの余裕をつくる保冷ギアです。

■ 前作1,411名の声から生まれた、Freeba Cool。

温暖化時代の買い物を変える365日使える保冷ギア真夏日を想定した室温30℃の自社試験

過酷な真夏日を想定した室温30℃の環境でバッグ内に直接氷を入れて行った自社試験では、12時間後も氷の残存を確認しました。

冷凍食品、アイス、生鮮食品、肉、魚、飲み物などを持ち運ぶ際に、帰宅までの時間に余裕をつくるための保冷設計です。

外からの熱を抑え、冷気を逃がしにくい設計

【メディア関係者様へ】 本製品の保冷力を実証するための「一般的な保冷バッグとの氷の溶け方比較実験」や、「実際の買い物～カフェでの寄り道」などの実証取材、サンプル提供も喜んでお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。

前作「365FReeezDesign」は、Makuakeにて応援購入総額1,229万円超、サポーター1,411名、販売個数1,800個超の応援購入をいただきました。

「大容量なのに軽い」「冷凍・冷蔵品を安心して持ち帰れる」「使わない時は畳めて、車載にも便利」

こうした声を受けて開発したのが、『Freeba Cool』です。

表地にはDuPont(TM) Tyvek(R)ソフトタイプを採用。8mmPEフォーム、アルミ熱反射層、PEVAなどを組み合わせた6層断熱構造により、外からの熱を抑え、冷気を逃がしにくい設計を追求しました。

豪快にこんな使い方も毎日使いたくなる細部設計

さらに、止水Wファスナーとファスナーエンドガードを採用し、開口部からの水の侵入と隙間を抑え、冷気を閉じ込める仕様に進化。内側は水滴や汚れを拭き取りやすいPEVA素材を使用し、熱圧着仕様により水漏れ・ドリップ漏れを防ぎます。

「保冷力があること」だけでなく、「大容量なのに軽いこと」「日常で使いやすいこと」「持ち歩きたくなるデザインであること」にこだわり、毎日の買い物や長時間移動でも使いやすい「365日そばに置ける保冷バッグの新しいスタンダード」を目指しています。

■ 家族のまとめ買い用36Lと、日常使い用26L。選べる大容量2サイズ。

生活スタイルや買い物量に合わせて選べる2サイズ展開買い物かご山盛り1杯分のまとめ買いも、これひとつに。※36Lの場合

Lサイズ／約36L

週末のまとめ買い、家族分の食材、道の駅、産直市場、BBQやレジャーに。2Lペットボトルを最大8本立てて収納可能です。

Mサイズ／約26L

普段の買い物、持ちやすさを重視したい方、日常使いに。2Lペットボトルを最大6本立てて収納可能です。

出かける時は手軽に、買い物帰りは大容量保冷バッグとして使わない時はコンパクトに

どちらも大容量でありながら、使わない時は折りたたみ可能。車のトランクや自宅に常備しておけば、急なまとめ買いや道の駅での買い物にも対応できます。

■ 毎日の買い物から、もしもの時まで。365日そばに置ける保冷ギアへ。

保冷バッグこそ、365日使う時代へ

『Freeba Cool』は、スーパーでのまとめ買い、道の駅や産直市場、BBQ、ピクニック、帰省、長時間の車移動など、季節を問わず活躍します。

さらに、普段から車内や自宅に備えておくことで、万一の停電時などには、保冷剤と併用した食品の一時保冷を補助するバッグとしても活用できます。

日常で使い慣れたものを、必要なときにも使えるように。

『Freeba Cool』は、夏だけではない、365日の暮らしに寄り添う保冷ギアです。

■ 自遊人倶楽部 代表のコメント

暑い日に冷凍食品やアイスを買うと、「早く帰らなきゃ」と感じる方は多いと思います。

私自身も、買い物帰りに寄り道を諦めたり、旅先で見つけた食材を持ち帰ることに迷った経験がありました。

前作では1,411名もの皆さまから応援をいただき、保冷力・大容量・軽さ・折りたたみやすさについて、多くの声をいただきました。

その声を受け、「もっと冷気を逃がしにくく、もっと毎日使いやすく、もっと持ちたくなる保冷バッグをつくりたい」と考えて生まれたのがFreeba Coolです。

買い物帰りの焦りを少し減らし、移動時間に少しの余裕をつくる。『Freeba Cool』が、皆さまの毎日を少し自由にする存在になればうれしく思います。

公開初日から多くの応援をいただき、心より感謝申し上げます。

■ 商品概要

Freeba Cool

商品名：Freeba Cool

Lサイズ

カラー：Black、Camel

Mサイズ

カラー：Black、Camel、White

主な素材：DuPont(TM) Tyvek(R)、PEVA

主な仕様：6層断熱構造、止水Wファスナー、ファスナーエンドガード、前面ポケット、Dカン、折りたたみ用ボタン

※DuPont(TM)およびTyvek(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。

先行販売期間：2026年6月27日～2026年7月30日

販売サイト：Makuake（マクアケ）https://www.makuake.com/project/freeba-cool/

■ 自遊人倶楽部

自遊人倶楽部は、「暮らしをもっと自由に、快適にする」をテーマに、日常で本当に使いやすいライフスタイル用品の企画・開発・販売を行っています。

私たちは、買い物・アウトドア・旅行・防災備蓄など、暮らしのさまざまな場面で「これがあってよかった」と感じていただける商品づくりを目指しています。

この度、サポーターから高い評価と信頼を集め、 優れた実績を持つ実行者として、

「Makuake推奨実行者」に選出されました。

企業名：自遊人倶楽部

所在地：神奈川県横浜市

代表：宗 貴彦

Webサイト：https://jiyuuzin-club.jimdosite.com

■ このプレスリリースに関するお問い合わせ先

自遊人倶楽部

担当：宗 貴彦

TEL：080-2073-0858

MAIL：jiyuuzinclub@gmail.com