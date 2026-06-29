美容室Lond、バスタイムを“自分を整える時間”にする“夜美容”発想のヘアケアブランド「Organ.」発売

株式会社Lond

銀座を拠点に国内外88店舗の美容サロンを展開する株式会社Lond（本社：東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F、代表取締役CEO：斉藤信太郎、吉田牧人、石田吉信、甲斐紀行、長岡宏晃、小林瑞歩）は、Lond groupの新ヘアケアブランド「Organ.（オルガン）」より、「Organ. Maestro Shampoo」および「Organ. Maestro Treatment」を2026年6月8日（月）より、全国のLond group各店舗にて販売開始いたしました。

「Organ.」は、Lond groupが10年以上にわたり販売してきたオリジナルシャンプーをベースに、2年以上の開発期間をかけて誕生した新ヘアケアシリーズです。サロン現場で寄せられる髪悩みに着目し、ヘマチンや特許取得のCMCコンクなどを配合。夜のバスタイムを“自分を整える時間”として楽しめる、香りと補修設計にこだわったシャンプー＆トリートメントです。

■夜のバスタイムを“整える時間”に

近年、睡眠や休養、日々のセルフケアへの関心が高まる中、美容領域でも、一日の終わりの時間を自分自身をいたわる“夜の美容時間”として捉える動きが広がっています。厚生労働省が公表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、睡眠は健康増進・維持に不可欠な休養活動であり、良い睡眠が心身の健康に関わることが示されています※1。

また、美容トレンドにおいては、スキンケアやヘアケアなどを夜のルーティンに取り入れ、眠る前の時間を心地よく整えるナイトケアへの注目も高まっています。ヘアケアにおいても、髪質や悩みに合わせて成分や機能を選ぶ“スキンケア発想”のアイテムが広がり、単に髪を洗う・補修するだけでなく、香りや使用感を含めて日々のセルフケアとして楽しむ傾向が見られます。

特にヘアケアは、毎日のバスタイムに取り入れやすく、香りや手触りを通じて気持ちを切り替えられる身近な美容習慣のひとつです。「Organ.」は、こうした夜のセルフケア需要と、サロン現場で寄せられる髪の悩みに着目し、香りと補修設計の両面から夜のヘアケア時間に寄り添うシリーズとして開発されました。

※1 出典：厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

■ブランドコンセプトは「美は、夜に宿る。」

ブランド名である「Organ.」は、古代ギリシャ語を語源とする「Organ（器官・臓器）」に由来します。

Lond groupでは、髪を単なる装飾ではなく、人の印象や自信、日々の気持ちにも関わる大切な存在だと考えています。髪は命を支える臓器ではありません。しかし、人が自分らしく、前向きに過ごすために欠かせない存在であるという考えから、「身体の外側にある臓器」のような存在として捉えました。

だからこそ、美しい髪を育むためには、髪だけでなく、一日の終わりに自分自身をいたわり、心地よく整える時間も大切だと考えています。

美容室という場所で長年お客様の髪と向き合ってきたLond groupは、サロン現場で寄せられる髪の悩みだけでなく、日々の生活習慣やセルフケア時間にも目を向けてきました。その中でたどり着いたのが「夜を整えることは、髪を整えることでもある」という考えです。

「Organ.」は、睡眠や休養への関心が高まる時代背景と、夜のバスタイムを自分自身を整える時間として大切にする“夜美容”の発想に着目した、Lond groupの新ヘアケアブランドです。

■5つの注目処方・技術

「Organ.」は、サロン現場で向き合ってきた髪の悩みと、夜のセルフケア時間に寄り添う使用感を両立するため、5つの処方・技術に着目して開発しました。

１.特許取得CMCコンク

セラミド・コレステロールの非結晶化に成功した、特許取得のCMCコンクを配合。

毛髪内部のうるおいを補い、ダメージを受けた髪の手触りやツヤ感をサポートします。

髪の内部と表面の両方にアプローチすることで、しっとり感がありながら重くなりにくく、指通りのよい仕上がりを目指しました。

２.ヘマチン

カラーやパーマ後の髪に着目し、ヘマチンを配合。ダメージを受けた髪を補修し、ハリ・コシのある印象へ導きます。

サロンカラーやパーマを繰り返す方のホームケアにもおすすめです。

３.熱補修

トリートメントには、ドライヤーやアイロンの熱に着目したメドウフォーム-δ-ラクトンを配合。毎日のスタイリング時の熱を活かしながら、まとまりとツヤのある髪へ導きます。

アイロンやドライヤーを日常的に使用する方、乾燥や広がりが気になる方にも使いやすい処方です。

４.キレートケア

シャンプーには、キレート成分であるEDTA-2Naを配合。水道水由来のカルシウムや鉄などの金属イオンによるゴワつきに着目し、すっきりとした洗い上がりと、なめらかな指通りをサポートします。

カラーのくすみや手触りの悪さが気になる髪にも、日々のシャンプーでアプローチします。

５.フレグランス設計

トップノートにペパーミントティーとシナモン、ミドルノートにダマスクローズ、ベースノートにオリバナム、ムスク、サンダルウッドを採用。まるで香水のように、時間とともに表情を変えるオリエンタルウッディの香りが、夜のバスタイムから髪を乾かす時間まで心地よく寄り添います。

■香水のように変化する、オリエンタルウッディの香り

「Organ.」の大きな特徴のひとつが、香りです。

香調は、アラビアとヨーロッパの文化が融合するモロッコから着想を得た、オリエンタルウッディ。トップノートにはペパーミントティーとシナモン、ミドルノートにはダマスクローズ、ベースノートにはオリバナム、ムスク、サンダルウッドを採用しました。

澄んだペパーミントティーと温かなシナモンから始まり、華やかなダマスクローズ、穏やかなウッディとムスクの余韻へ。まるで香水のように、時間とともに表情を変える香りが、バスタイムから就寝前までの時間を心地よく包み込みます。

■サロン現場の声から生まれた処方設計

カラーやパーマを繰り返した髪、アイロンやドライヤーによる熱ダメージが気になる髪、乾燥によるパサつき・広がり、指通りの悪さなど、サロンの現場には日々さまざまな髪の悩みが寄せられます。「Organ.」は、こうした髪悩みに着目し、洗浄・補修・保湿・熱ケア・香りのバランスにこだわって開発しました。

「Organ. Maestro Shampoo」は、洗浄力と使用感のバランスにこだわったシャンプーです。高濃度のアミノ酸系洗浄成分を配合し、髪や頭皮のうるおいに配慮しながら、スタイリング剤や皮脂汚れをすっきり洗い上げます。

さらに、ヘマチンを配合。カラーやパーマ後の髪に着目し、ダメージを受けた髪の手触りやツヤ感をサポートします。セラミドNG、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、アルガンオイルなどの保湿・毛髪補修成分も配合し、乾燥によるパサつきや広がりが気になる髪にもアプローチします。

「Organ. Maestro Treatment」は、髪の内部と表面の両方にアプローチし、扱いやすい髪へ導くトリートメントです。加水分解ウールキューティクルタンパク、加水分解コラーゲン、ヘマチン、水溶性プロテオグリカンなどの毛髪補修・保湿成分を配合。さらに、メドウフォーム-δ-ラクトンを配合し、ドライヤーやアイロンの熱を活かしながら、まとまりとツヤのある髪へ導きます。

■こんな方におすすめ

・カラーやパーマによるダメージが気になる方

・乾燥や広がり、くせによるまとまりにくさが気になる方

・アイロンやドライヤーを毎日使う方

・髪のツヤや指通りを大切にしたい方

・香りを楽しみながら、夜のヘアケア時間を整えたい方

■商品概要

商品名：Organ. Maestro Shampoo

内容量：390mL

価格：3,920円（税込）

香り：オリエンタルウッディ

発売日：2026年6月8日（月）

販売場所：全国のLondグループ各店舗

発売元：Lond Holdings

商品名：Organ. Maestro Treatment

内容量：390g

価格：4,520円（税込）

香り：オリエンタルウッディ

発売日：2026年6月8日（月）

販売場所：全国のLondグループ各店舗

発売元：Lond Holdings

今後はLond groupでの展開にとどまらず、全国の美容室・サロン・バラエティショップなどへの販路拡大を予定しております。取扱いをご希望の法人様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

株式会社Lond Holdings

Organ.事業担当（早野）

E-mail：londgroup@lond.jp

※使用感には髪質・髪の状態により個人差があります。

※極度の敏感肌の方は、使用前に少量でお試しいただくことをおすすめします。

■「Organ.」紹介動画について

「Organ.」の世界観や使用シーンを紹介する動画を、公式Instagramにて公開しています。

夜のバスタイムに寄り添うブランドの雰囲気を、動画でもご覧いただけます。

Instagram Reels：

https://www.instagram.com/reel/DaKTvHvRha8/?igsh=MTljZ2RqNTJrOWkzaQ==

■Organ.に込めた想い

「Organ.」は、一日の終わりのバスタイムを、髪と自分自身をいたわる時間として捉えたヘアケアシリーズです。



髪を洗う、香りを感じる、髪を乾かす、眠りにつく。

その一つひとつの時間に寄り添い、夜を整え、髪を整える。

Organ.

朝、指を通したくなる髪へ。

■株式会社Londについて

2013年に専門学校のクラスメイト6人で立ち上げた会社。「従業員第一主義」「全従業員の物心両面の幸福の追求」を経営理念に「人のやめない美容室の会社」を運営。創業より5年は離職率0。現在も美容室業界では類を見ない離職率の低さで話題。

会社名：株式会社Lond

代表者 ：斉藤 信太郎、吉田 牧人、石田 吉信、甲斐 紀行、長岡 宏晃、小林 瑞歩

設立 ：2013年4月

所在地 ：東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F

企業URL：https://www.lond.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社Lond

広報担当：石田吉信

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F

Mail：londgroup@lond.jp