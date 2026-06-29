ザ・ドリフターズ、沢田研二、天地真理、キャンディーズなど70年代スターが総出演！伝説のバラエティ番組「ビッグスペシャル」約50年ぶりに放送決定！CSホームドラマチャンネル

伝説のバラエティ番組「ビッグスペシャル」 セレクション放送

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)渡辺プロダクション

【未パッケージ化・未配信】

CSホームドラマチャンネルで 8月23日(日)からCS初放送！

毎週(日)よる7:30～

1973年

[出演] ザ・ドリフターズ、小柳ルミ子、天地真理、キャンディーズ、芦屋雁之助、レツゴー三匹、小松政夫、伊東四朗

★テレビが最も熱かった黄金期のバラエティ番組、今ここに復活！

「ビッグスペシャル」は1973年10月から約1年間にわたり、NET（現テレビ朝日）系列の「月曜夜8時」を華やかに彩った豪華な特別番組枠です。今回、約半世紀の時を経て、当時の熱気そのままに放送します！第一弾は10タイトルをセレクション放送！

★毎週がお祭り騒ぎ！現代では実現不可能な豪華企画の数々

お茶の間を爆笑に包んだ「激突！ドリフ対抗秋の大運動会」や、デビュー間もないキャンディーズらも躍動する「初すべり！スター雪上芸能大会」、そしてソロとして絶頂期を迎えていたジュリーこと沢田研二の魅力を凝縮した「年忘れ！ジュリーが唄う73年ベストヒット大会!!」など、トップスターたちが総出演する豪華すぎる傑作企画が盛りだくさん！

毎週がお祭り騒ぎだったあの頃のテレビの熱気をぜひ体感してください！

※現存する映像・放送回をお送りします。（一部欠番している回がございます。）

※保存状態により、映像の乱れやノイズ、経年劣化による色あせなどが発生している箇所がございます。当時の雰囲気をそのままお楽しみいただくため、当時の状態のまま放送させていただきます。

＜8月放送＞

●激突！ドリフ対抗秋の大運動会（1973年10月1日放送）

ザ・ドリフターズ、小柳ルミ子、天地真理、キャンディーズ、芦屋雁之助、レツゴー三匹、小松政夫、伊東四朗

●熱戦！ドリフ対抗美人歌手大会（1973年10月8日放送）

ザ・ドリフターズ、真理アンヌ、欧陽菲菲、アグネス・チャン、ジュディ・オング、奥村チヨ、伊東四朗

＜9月放送予定＞

●強敵出現！まけるなドリフターズ（1973年10月15日放送）

ザ・ドリフターズ、牧伸二、岡崎友紀、南沙織、殿様キングス、伊東四朗

●熱烈！ドリフの花嫁花婿大会（1973年11月5日放送）

ザ・ドリフターズ、天地真理、アグネス・チャン、浅田美代子、あべ静江、なべおさみ

●白熱！ドリフをジュリー組が撃破！？（1973年11月12日放送）

ザ・ドリフターズ、沢田研二、ケーシー高峰、にしきのあきら、麻丘めぐみ、キャンディーズ

※10月以降も毎週(日)よる7:30に放送予定

(C)渡辺プロダクション

「ビッグスペシャル」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/bigspecial

「みごろ!たべごろ!笑いごろ!!」も放送 :https://www.homedrama-ch.com/special/migoro-tabegoro-waraigoroキャンディーズ＆伊東四朗＆小松政夫という異色の組み合わせで、お茶の間に一大ブームを巻き起こした「みごろ！たべごろ！笑いごろ！！」 7月6日からアンコール放送！！

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適！本編中はノーCMで放送！



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