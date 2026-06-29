「レッドパンダフェスティバル パンダと言えば、レッドパンダ！」や「BORDER! BORDER! Driving Along the Line」などのイベント開催！

東急株式会社（渋谷ヒカリエ 8/）

東急株式会社が運営する高層複合施設「渋谷ヒカリエ」8階「Creative Space 8/（クリエイティブスペース はち）」内のイベントスペース 8/COURT、レンタルギャラリー 8/CUBE、ギャラリー Bunkamura Gallery 8/、d47 MUSEUMの4エリアにおける、2026年7月開催のイベント情報をお知らせします。

8/webサイト：https://www.hikarie8.com/

【8/COURT】

カフェゼミ#72

ー渋谷でアーバンファーミング(都市農)に挑戦している人のキャリア・ストーリーを聞こうー

2026/7/2（木）18:10-20:40（開場17:40）

今回のカフェゼミでは、都市農プロデューサー/プランティオCEOの芹澤孝悦さんを語り部に迎え、「アーバンファーミング（都市農）の挑戦者にキャリア・ストーリーを聞く会」を開催します。芹澤さんは「都会での農的活動の敷居を下げ、"おもしろいからやってみたい！"という世界にしたい」と語ります。渋谷でアーバンファーミングに挑戦する芹澤さんのキャリアのこれまでとこれから、農と食に親しむライフスタイルについて話を聞き、サステナブルな社会の姿や未来の暮らし方・働き方について楽しく語り合いましょう。



【入場料】学生500円、社会人1,000円 ※当日受付にて現金でお支払いください。

※満員御礼（受付を締め切らせていただきました）

【主催】法政大学長岡研究室（MELC)

Webサイト：https://www.hikarie8.com/court/event/cafezemi72

産地と作り手から描くこれからの服

ー書籍『産地発アパレルという選択』出版記念トークイベントー

2026/7/3（金）19:00-20:30（開場18:30）

HUISの新刊『産地発アパレルという選択』出版記念トークイベントです。

「今、全国の繊維産地で生まれる服は、なぜ人を惹きつけているのか」について、書籍で書かれている内容を手がかりに、HUIS代表 松下昌樹、糸編代表 宮浦晋哉、D&DEPARTMENT ディレクター 黒江美穂の3者の視点から、産地に残る技術や風景、そこで働く人々の営みとこれからのものづくりの可能性について語り合います。

【入場無料】予約者優先・当日参加可

【お申込方法】下記URLにてお申し込みください。

https://1-huis.stores.jp/items/6a21255b40aa621de997bbd9

【共催】HUIS.、D&DEPARTMENT

webサイト：https://www.hikarie8.com/court/event/huis-ddpartment

『わたしのまなざし、あなたのまなざし SHIBUYA ART WEEKEND』

2026/7/4（土）、7/11（土）、7/12（日）11:30-21:30（最終日は19:30）

7月4日（土）、7月11日（土）、7月12日（日）の3日間にわたり、東急株式会社主催、Bunkamura / me and you企画制作のイベント『わたしのまなざし、あなたのまなざし SHIBUYA ART WEEKEND』を、渋谷ヒカリエ 8/COURTで開催します。

Bunkamuraザ・ミュージアム主催で7月4日からおこなわれる展覧会『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』を起点に、東急株式会社・Bunkamuraの複数の文化施設が舞台となり、さまざまな展示や上映企画をこの夏、渋谷の街に広げていきます。

なかでも『わたしのまなざし、あなたのまなざし SHIBUYA ARTWEEKEND』は、表現する人も、見つめる人も、一緒になって楽しめるお祭りのような3日間。

コンテンツは、クロストーク、音楽ライブ、フォトブックフェア、ワークショップ、渋谷の街の記憶を集める展示などもりだくさん。

一人ひとりのまなざしが交差し、新しい風景が生まれる場になることを願っています。

【入場料】イベントにより異なります。

【事前申込制】

【お申込方法】下記URLにてお申し込みください。

https://peatix.com/group/12043020/events

【主催】東急株式会社

【企画・制作】Bunkamura / me and you

【出演者（予定）】藤岡亜弥、寺尾紗穂、清原惟、ゆっきゅん、井戸沼紀美、長島有里枝、和田彩花、原田郁子（クラムボン）、浮（ぶい）、つめをぬるひと、小池アイ子

【出店者（予定）】POST、Shelf、Daily Practice Books、Open Room、Commune、Sister、青山ブックセンター、SALT AND PEPPER、UTRECHT、me and youブース

webサイト：https://meandyou.net/manazashi/

レッドパンダフェスティバルーパンダと言えば、レッドパンダ！ー

2026/7/25（土）-7/26（日）25日12:00-19:00、26日11:00-18:00

森林環境の変化や人間活動の影響が、生息地の減少、分断化を招き、その結果、レッサーパンダの個体数の減少が懸念されています。本イベントでは、「知る」「考える」体験を通じて、保全文化を社会へひらく場づくりを目指し、以下のプログラムを実施します。

●マーケットイベント：デザイナーやクリエイターによるレッサーパンダ関連グッズの販売ブースを設置。クリエイティブを通じて、保全への関心や理解につながる入口をつくります。

●ステージイベント：トークセッションの他、ビンゴゲームやオークションなど、来場者参加型のイベントを複数開催。ネパールにおける生息地の現状や現地における保全活動についてもご紹介します。

【入場無料】

【主催】RED PANDA NETWORK JAPAN & wizoo

【出店者】CAFE MOFUO、動物色鉛筆画roko、NUIMOCO by AQUA、あにまるじーん、ナンバーズー、風太ァズ、レッサーパンダは休職中、wizoo、RED PANDA NETWORK JAPAN

webサイト：https://www.hikarie8.com/court/event/redpandafestival2026

【8/CUBE】

NEO版画展ー現代を摺りとるー

IMPRINTING THE PRESENT

2026/6/30（火）-7/7（火）11:00-20:00（最終日は19:00まで）

版画は、古くから人々の暮らしや思想を伝える媒体、「その時代を写す鏡」として機能してきました。 本展のテーマは「現代を摺りとる」です。もし、私たちが生きるこの社会そのものを「版」とみなし、 そこにインクをのせて一枚の紙に摺りとったとしたら、果たしてそこには何が浮かび上がるのでしょうか。格差、環境、ジェンダー、戦争、孤独──私たちの身の回りに潜む現代の問題を可視化し、それぞれの眼差しで「今」を写し取る試みです。出生、年代、性別、そして版画の技法も異なる作家たちが集まり、それぞれの感性と手法で「現代」という版を摺りとった作品を展示します。

【入場無料】

【主催】長嶋一孝

【ARTISTS】磯崎海友、岩本かおり、佐藤翼、長嶋一孝、長沼翔、松原百香、山田大輝、山田渓樹

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/exhibition/neo-hangaten

BORDER! BORDER!

ーDriving Along the Lineー

2026/7/9（木）-7/14（火）11:00-20:00（初日18:00-20:00オープニングレセプション

、最終日は17:00まで）

情報化が進み、あらゆる文化の境界が溶け合っていく現代。そんな中で、写真は本来「記録し残すもの」であるという原点に立ち返り、今そこにある境界を写そうと思いました。島国で暮らす私にとって、地続きの風景が明確に分かたれているアメリカとメキシコの国境は、非常に興味深い対象でした。ネット上で得られる情報の少ない辺境の地で車を走らせ、目の前に現れた国境。そこには、どこまでも続く鉄の構造物が静かに横たわっていました。巨大な壁でありながら、広大な風景の中にあるその境界は、単に外を拒むためのものではなく、自分たちが何者であるかをそっと教えてくれる、生命の細胞の膜のように思えました。これは風景の間に静かに歴史が佇む、旅の記録です。

【入場無料】

【主催】株式会社FLEX

【ARTIST】Yusuke Miyake｜三宅 祐介

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/exhibition/border-border

マイドリームルーム展

ーアタムアカデミー生徒作品展ー

2026/7/16（木）-7/26（日）11:00-20:00（最終日は17:00まで）

好きなものだけでできた「理想(りそう)の部屋」があるとしたら、どんな部屋を思い描きますか？

マイドリームルーム展は、アタムアカデミーに在籍する小学生・中学生・高校生の生徒たちが、暮らしたい地域やそこにある住まいでの過ごし方を想像し、理想の部屋をデザインした作品を集めた生徒作品展です。子どもたちの夢と理想を詰め込んだ606点の作品が集結します。

【入場無料】

【主催】株式会社アタム／アタムアカデミー

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/exhibition/mydream-atam-academy

アンタカンタ SOLO EXHIBITION 「そのとき、ぼくは」

ーantakanta Solo Exhibition: Then and there, I …ー

2026/7/28（火）-8/2（日）11:00-20:00（最終日は17:00まで）

2026年7月28日から渋谷ヒカリエ8/CUBEにて現代美術家・アンタカンタ SOLO EXHIBITION 「そのとき、ぼくは」を開催します。本展では「自由と孤独」「生と死」「時間と空間」をテーマに、人物と抽象の不思議で可愛い絵画の展示を行います。芸術の原始的な要素である「線」を、洞窟壁画から浮世絵、漫画、ストリートアートから生成AIに至るまでの絵画史の系譜として捉え直し、「ネオ・クロワゾニスム」として再定義を試みます。それは、西洋絵画・日本絵画・現代グラフィックの垣根を超える挑戦でもあります。デジタルデバイスの画面上の画像ではない、そこに確かに「在る」実存としてのアートを、ぜひ渋谷ヒカリエでご体感ください。

【入場無料】

【主催・ARTIST】antakanta

webサイト：https://www.hikarie8.com/cube/exhibition/antakanta-solo-exhibition-then-and-there-i-

【Bunkamura Gallery 8/】

『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』 連動企画

STILL/LIFE 静寂の余韻に

2026/7/4（土）-7/20（月・祝）11:00-20:00

清水裕貴 微睡み硝子「海水浴場」クロモジェニックプリント(C)Yuki Shimizu, courtesy of PGI

生きている限り、様々な事象に晒され、その度に沸き起こる感情や思考。

ふとした瞬間にこの喧騒から解放され、心に静寂が訪れたとき、私たちは自身の生きていくことの意味や本質と相対するのではないでしょうか。

本展では、「生きること（LIFE）」と「静けさ（STILL）」が出会う地点、そしてそこから浮かび上がる問いを、各々の視点で掘り下げる女性写真家７名をご紹介します。たとえ孤独や困難のなかにあっても、「それでもなお（STILL）」「生きること（LIFE）」の可能性を見る人に示す静寂の余韻をどうぞご堪能ください。

なお、本展はBunkamuraザ・ミュージアム主催「まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険」と連携開催します。

【出展作家】清水裕貴、スクリプカリウ落合安奈、鈴木のぞみ、頭山ゆう紀、中井菜央、細倉真弓、吉田多麻希

webサイト：https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260704stilllife.html

【入場無料】

『富田菜摘 個展』

ーWONDER MUSICー

2026/7/25（土）-8/9（日）11:00-20:00

左：「ラペット」 ミクストメディア、金属廃材、トランペット 右：「トラヴィス」 ミクストメディア、金属廃材、コントラバス

金属廃材や、使い古された家電製品を巧みに組み合わせ、生命力あふれる生き物たちを作り出す現代アーティスト富田菜摘。

数多くのファンからも廃材が寄せられ、その傷や錆さえも素材と持ち主が刻んできた物語として丁寧にくみ取り、作品へと蘇らせます。それは捨てられるはずだったものが再び生き生きと輝きはじめる瞬間の訪れなのです。

本展では「WONDER MUSIC」と題し、役目を終えた楽器等を用いた最新作と人気のブローチを展覧販売。ライオンなど、おなじみの動物たち以外にも、初めて出会う、あっと驚くような生き物たちも登場！彼らが奏でる音楽に耳を傾けながら、賑やかな演奏会をどうぞお楽しみください。

【出展作家】富田菜摘

webサイト：https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260725tomita.html

【入場無料】

【d47 MUSEUM】

d design travel EXHIBITION 2026

2026/3/20（金）ー2026/7/20（月・祝） 12:00-20:00 （最終入館 19:30）

『d design travel』の原点をたどり、地域のデザインに出会うための展覧会。

『d design travel』をつくる上で大切にしている「14のルール」や、編集長が旅先で気になり持ち帰ったもの、各地のリサーチ資料をまとめた「47 FILE BOX」、そして、この本を最初につくっていく過程のプロトタイプを公開。会場内には編集長・神藤秀人のデスクも移設・展示し、2026年7月完成予定の「熊本号」がどのように制作されているのか、その過程もリアルに感じていただけます。さらに、これまでに発刊した35都道府県のいいもの、美味しいものも大集合。旅のきっかけとして、ぜひお立ち寄りください。

webサイト：https://www.hikarie8.com/d47museum/2026/02/d-design-travel-exhibition-2026.shtml

【ドネーション形式】※会場受付。自由にご入館いただけます。

【8/COURT会場料最大75％割引】平日限定、夏割キャンペーン実施中！

2026年夏にイベント開催をご検討中のみなさまへ、特別料金で会場をご利用いただけます。

https://space.hikarie8.com/info/natsuwari

対象期間：2026年7月～9月の会場利用 平日限定

会場料金：1～2日間 ：200,000円（税別）通常料金の50％OFF

3日目以降～：100,000円（税別）通常料金の75％OFF

※他特別プランとの併用不可

※ご利用には審査がございます

※本キャンペーンは予告なしに終了する可能性があります

「Creative Space 8/（クリエイティブスペース はち）」とは

多目的に使える「COURT」を中心に、強い意志をもったコミッティメンバーが集まり、ギャラリー、ショップ、カフェ、シェアオフィスを運営しています。渋谷らしいこと、交流すること、続けること、編集していくこと、人を育てること…。これらのキーワードを意識して、ゆるやかに重なり合い、つくられていく力にクリエイションが響き合い、サロンのようにひとびとが集まる場所を目指しています。

◆公共交通機関からのアクセス

JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結。

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結。

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結。