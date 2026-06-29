【757gで生まれた小さな命が大きく成長】親子の記録を公開

株式会社クラウディア

株式会社クラウディア(https://www.claudia.co.jp)（本社：東京都港区、代表取締役：林 えり子）は、

成長期の子どもを持つご家庭に向けての情報発信をしています。

超未熟児が健やかに成長した理由

今回は757gという小さな体で生まれたヒロトくんとご家族の成長記録を紹介します。

ヒロトくんは、お母さまが妊娠25週めで誕生し、2ヶ月半は保育器の中に。

3ヶ月早く予定より産まれたヒロトくん

当時はご家族も大きな不安を抱えていたそうですが、

ご両親をはじめ周囲のあたたかな愛情に包まれ、

3歳には元気いっぱいに。

お揃いの服が可愛いですね

一方で、お母さまは成長期を迎えるにつれ、「クラスで目立たない」ことが気になり、

日々の食事や生活習慣に加えて、成長期に必要な栄養について考えるようになったといいます。

小4の頃のヒロトくん

そこで知ったのが、近年注目されている栄養成分「GPC(https://www.claudia.co.jp/gpc/)」でした。

「GPC(https://www.claudia.co.jp/gpc/)」は、「グリセロホスホコリン(https://www.claudia.co.jp/gpc/)」の略でアメリカの必須栄養素「コリン」を含む成分です。

母乳にも含まれている生体成分ですが近年の研究により大豆からつくることが可能に。

GPCは母乳にも含まれている生体成分

ヒロトくんのお母さまは、「寝る子は育つ」というように毎日9時間の睡眠をとることと、

「GPC(https://www.claudia.co.jp/gpc/)」を食べることを日課に。

将来の目標はパイロット

中1でこんなに立派になり周囲は驚くばかり

以前はお花やさんになることが夢だったヒロトくん。

健やかに成長したことで自信がついたのか、

目標がパイロットになり、英語留学しているセブ島でセスナ体験も。

成長したら目標も高く！

「いつかパイロットになってママを乗せてあげる」

その言葉を聞いたお母さまは本当にうれしかったそう。

今後の益々の成長が楽しみですね！

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子どもの成長には個人差があり、栄養だけでなく、睡眠、運動、遺伝的要素、生活環境などさまざまな要因が関係します。

しかし、成長期の子どもを持つ家庭にとって、「何を食べるか」「どんな栄養を意識するか」は大切なテーマです。

GPCについて

GPCは「グリセロホスホコリン」の略称で、コリンを含む栄養成分の一種です。

母乳にも含まれる生体成分で2010年に厚労省が「食品成分」と承認した成分です。

「GPC」を高配合したサプリも

クラウディアでは「GPC」を主原料にしたサプリも販売しています。

GPCワン・プレミアム 1箱30粒入り 8,424円

「GPCワン・プレミアム(https://cp.claudia.co.jp/gpc1_0305?argument=TA72uTrP&dmai=gpc_20260306)」の初回特典キャンペーン実施中▼

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