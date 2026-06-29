世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス2026」 7月4日(土)開幕！ 全21ステージLIVE放送＆配信

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」 ※1)は、7月4日(土)に開幕する第113回ツール・ド・フランスの全21ステージをJ:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！、PC、スマホ、タブレットで見られる 「J SPORTSオンデマンド」※2にて生中継します。 J SPORTSオンデマンドでは日本語実況・解説に加え、現地実況・解説(英語)にてスタートからフィニッシュまで全ステージを完全LIVE配信します。

今年もツール・ド・フランスの興奮をさらに多くの方に楽しんでいただくために無料視聴の機会をご用意しています。

7月4日(土)第1ステージ、7月5日(日)第2ステージを番組開始から最後まで無料LIVE放送・配信※3します。

さらに「J SPORTS サイクルロードレースYouTube公式チャンネル」でも第1ステージ、第2ステージを無料配信するほか、第3ステージから最終日までは最初の1時間を無料LIVE 配信します。

今年で113回目のツール・ド・フランスはスペイン、バルセロナで2019年以来のチームタイムトライアルで開幕します。最初の週から難所として知られるピレネー山頂フィニッシュが登場します。翌第2週はフランス中央山塊の消耗戦と、今大会初登場となるコル・デュ・ハーグの最大勾配15%に達する激坂の難所コースが立ちはだかります。

最終週は、レマン湖畔を走る26kmの個人タイムトライアルに始まり、大会終盤の第19・第20ステージは伝説の峠ラルプ・デュエズでの山頂フィニッシュとなります。最終ステージは、恒例のパリ・シャンゼリゼでフィナーレを迎えます。総距離は3,333km、累積標高は54,450mにもおよぶ近年でも屈指の厳しさを誇るコース設定は必見です。

今大会も23チーム、184名の選手が出場します。注目選手は、ツール・ド・フランス総合優勝4回、圧倒的な強さで現代に君臨するタデイ・ポガチャル選手(UAEチームエミレーツ・XRG)です。3年連続5度目の個人総合優勝を目指す走りから目が離せません。その最大のライバルは、今年のジロ・デ・イタリアで初総合優勝を成し遂げ、グランツール全てで総合優勝を果たしたヨナス・ヴィンゲゴーハンセン選手(チーム ヴィスマ・リースアバイク) になると目されています。

またパリ五輪ロード、タイムトライアルで2つの金メダルを獲得したレムコ・エヴェネプール選手(レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)、地元フランス期待の19歳、ポール・セクサス選手(デカトロン・CMA CGM)などにも注目が集まっています。

ポガチャル選手が歴史に名を刻む節目の5勝目を飾るのか、ヴィンゲゴーハンセン選手が1年で2つのグランツールで総合優勝する「ダブルツール」の名誉を獲得するのか、チーム移籍したエヴェネプール選手がその実力を発揮するのか全ステージ見逃せない展開になること間違いありません。歴史的な瞬間を味わえる今大会の全てを、J SPORTSでお楽しみください。

112回大会優勝タデイ・ポガチャル選手(UAEチームエミレーツ・XRG)名物山岳ステージ「アルプ・デュエズ」今年は2日連続で登場最終日はパリフィニッシュ。モンマルトルの大観衆

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※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送(スカパー! )などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。

※2 J SPORTSオンデマンドは有料サービスとなります。詳細は、「J SPORTS オンデマンド」で検索ください。

※3 無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方とJ:COM TVサービスや一部のケーブルテレビ局へご加入頂いている方が対象となります。

豪華プレゼントキャンペーン開催中！サイクルロードレース年間パックを7月1日から再販売決定

J SPORTSオンデマンドでは2026年7月1日(水)より、「サイクルロードレース年間パック」の販売を開始します。今年2月と5月の販売時に大変多くの反響をいただいたため、7月1日～31日の期間限定での再販売が決定しました。年内最後のご契約いただくチャンスとなりますので、この機会をお見逃しのないよう願います。

■ J SPORTSオンデマンド「サイクルロードレース年間パック」

9カ月分の料金で12カ月間サイクルロードレースをたっぷりお楽しみいただける特別プランです。

さらに、本プランをご契約いただいたお客様には、豪華景品が当たるキャンペーンも開催中です。

ぜひ、この機会にJ SPORTSオンデマンドでサイクルロードレースをお楽しみください。

【J SPORTSオンデマンド サイクルロードレース年間パック】

- 販売期間：2026年7月1日(水) 午後0:00～2026年7月31日(金）午前11:59まで- 販売価格：23,220円（税込）※月額プラン（2,580円/月）×9カ月分※U25割は適用されません。- 視聴期間：ご購入日より1年間 ※1年ごとの自動更新が適用されます。- 購入方法：クレジットカード決済のみ対応【年間パック契約者限定！豪華プレゼントキャンペーン】

2026年7月販売の年間パックにご契約いただいた方の中から抽選で選手直筆サイン入りジャージが当たるキャンペーンを開催！さらにご契約者様全員にJ SPORTSオンラインショップで使える4,500円分のお買物券をプレゼント！

＠LaPresse

年間パックについて詳しくはこちら

https://www.jsports.co.jp/news/2820/

ツール・ド・フランスを「サイクルロードレース優勝予想～サイクル誰クル？～」で楽しもう！

J SPORTSではサイクルロードレース中継をより楽しんでいただく優勝予想サービス「サイクル誰クル？」を、ツール・ド・フランス全21ステージで開催します。

毎ステージで優勝する選手を3名まで予想、実際の順位に応じて配分したポイントで

ステージごと、総合での順位を争っていただきます。

ポイント上位の参加者には豪華賞品をご用意。また毎ステージ上位５名へのAmazonギフト券プレゼントも実施。ステージ単位でもお楽しみいただけます。

Cycle*2026 ツール・ド・フランス放送・配信スケジュール

※無料放送はご契約形態によってご覧いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※放送・配信日時・形態は変更になる場合があります。

「ツール・ド・フランス 2026」 J SPORTSおよびWOWOWオンデマンドで配信！

今年も世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス2026」を、J SPORTSが全21ステージ完全生中継でお届けします。

さらに2026年は、WOWOWオンデマンドでも配信が決定。

これにより、ツール・ド・フランスの魅力をさらに多くの皆さまに楽しんでいただける機会が広がります。

WOWOWオンデマンドで配信される「ツール・ド・フランス2026」は基本となるレース映像は同じものを使用しておりますが、主な違いとしては以下の点がございます。

7月4日(土)第1ステージ～7月12日(日)第9ステージにおいて、これまでツール・ド・フランスに触れる機会のなかったスポーツファンもお楽しみ頂ける番組演出で、J SPORTS中継とは実況解説ゲストやテロップ内容などが一部異なる場合があります。

7月14日(火)第10ステージ以降はJ SPORTS、WOWOWオンデマンドともに同じレース中継をそれぞれの視聴者に向けお届けしますが、構成や一部ご覧いただける内容に違いがございます。

各サービスでそれぞれツール・ド・フランスの魅力をお届けします。ぜひお好みのスタイルで、サイクルロードレースの熱狂をお楽しみください！

株式会社ジェイ・スポーツ

＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞

J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）

J SPORTS オフィシャルサイト https://www.jsports.co.jp/