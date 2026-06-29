地域に根ざした人々・企業の生き様を記録する出版プロジェクト「昭和100年史」2026年7月よりWeb版公開開始

株式会社22世紀アート「昭和100年史Web版」イメージ

株式会社22世紀アートは、昭和から平成、令和へと移り変わる時代の中で、その土地に生きてきた人々や企業の物語を記録する「昭和100年史」プロジェクトの新たな取り組みとして、2026年7月より「昭和100年史Web版」を開始いたします。

Webサイト：ホームページ

【公式サイト】https://www.showa100.net/

今回開始するWeb版では、書籍に収録される原稿を公式Webサイト上でも無料公開し、図書館に足を運ぶ前から、参加者ごとの物語を気軽に読める形で届けてまいります。

図書館寄贈プロジェクトに加え、Web版公開へ拡張

本プロジェクトは現在、47都道府県ごとの書籍を制作し、全国約5,000か所の図書館・学校等への寄贈を通じて、地域に残る記憶を次世代へ手渡す取り組みとして8月より順次刊行の予定で進めてまいりました。

一方で、読者が実際に図書館へ足を運ばなければ内容に触れにくいことや、どのような人や企業が参加しているのかが伝わりにくいという課題もありました。

今回、書籍として残す価値を大切にしながらも、より多くの方が地域や人の物語に出会える入口として、公式Webサイト上で記事を公開する「昭和100年史Web版」を開始いたします。

Web版では、都道府県ごとの掲載に加え、参加者ごとに記事を読むことができるため、

読者は自分の関心に合わせて、読みたい物語へ直接アクセスすることができます。

その土地で生きてきた人々の声から、地域性と生き様を記録する

プロジェクト参加者をアーカイブ形式で閲覧可能 ※7月より順次公開

「昭和100年史」では、その土地で生まれ、働き、事業を育て、地域と関わりながら生きてきた人々の声を丁寧に聞き取り、何を大切にしてきたのか、どのような選択を重ねてきたのか、どのように時代の変化と向き合ってきたのかを、取材と編集を通じて一つの物語としてまとめていきます。

昭和という時代は全国共通の歴史である一方、その受け止め方や暮らしのあり方は地域ごとに異なります。地域の産業、文化、気候、人と人とのつながりは、そこで生きてきた人々の経験や価値観に影響を与えてきました。

そのため本プロジェクトでは、47都道府県ごとに出版を行い、地域ごとに異なる記憶や生き様を記録しています。一つの大きな時代史としてではなく、各地に残る個人や企業の声を積み重ねることで、地域に根ざした昭和の記憶を次世代へ届けてまいります。

【会員登録不要】読みたい物語を、読みたい時間に、無料で楽しめる

図書館寄贈版の「昭和100年史」は、各都道府県版の書籍として出版・寄贈されます。今回開始するWeb版では、図書館に寄贈される書籍に収録される原稿と同内容が、参加者ごとの記事として読むことが可能となっています。

電子書籍サイトへの登録などを行わず、公式Webサイト上で無料で読むことができるため、これまで書籍に触れる機会が少なかった読者層にも、地域や人の記憶を届けることが可能になります。

【こんな方にオススメ】

- 自分と同じ地域の人の話を知りたい- 参加企業の物語を読みたい- 自分の地域で生きてきた人の価値観に触れたい

関心に合わせて、自由に記事を選ぶことが可能です。

「昭和100年史Web版」は、書籍を読む前の入口としてだけでなく、

47都道府県に残る人々の声を未来へつなぐオンラインアーカイブとして展開してまいります。

今後はWeb限定での公開も予定

22世紀アートでは、「昭和100年史Web版」の開始を通じて、昭和から現代に至るまで、それぞれの地域で生きてきた人々や企業の物語を、より多くの読者へ届けてまいります。

地域に残る記憶は、単なる過去の記録ではなく、未来の人々がこれからの社会や生き方を考えるための手がかりになるものです。

今後、書籍・図書館寄贈・Web公開を組み合わせながら、全国各地に残る記憶と生き様を、次の世代へ手渡す文化アーカイブとして「昭和100年史」プロジェクトを推進してまいります。

昭和100年史プロジェクトとは

「昭和100年史」は、現代版風土記として、企業や地域に残る歴史、記憶、そこに込められた想いを取材・編集し、次の世代へ手渡していくことを目的とした出版プロジェクトです。

各都道府県の参加者の皆様にインタビューを行い、インタビュー内容の編集を経て、一冊の書籍としてまとめ、全国の図書館への寄贈や販売を通じて、多くの方に届ける取り組みです。

現在、全国14社の企業、400名を超える一般参加が確定、地域ごとに計47巻の書籍を編集しており、2026年8月の第1弾刊行に向けて制作を進めております。

また、本プロジェクトでは、各地域で生きてきた一般の方々の物語に加え、地域に根ざして歩みを重ねてきた企業・団体へのインタビューも行っています。

その土地の産業や文化、人々の暮らしを支えてきた企業の歩みを記録することで、個人の記憶だけではなく、地域全体の歴史や時代の変化を立体的に残していきます。

【昭和100年史 参加企業】

北海道編：株式会社植松電機

青森県編：かねさ株式会社

宮城県編：今野梱包株式会社

福島県編：常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）

東京都編：株式会社サムライ・ロック・オーケストラ

神奈川県編：株式会社崎陽軒

愛知県編：トヨタ自動車株式会社

岡山県編：菅公学生服株式会社

広島県編：マツダ株式会社

広島県編：株式会社八天堂

三重県編：株式会社おやつカンパニー

会社概要

会社名：株式会社22世紀アート

事業内容：電子書籍・POD出版、英訳出版、オーディオブック出版、編集

【本社】

〒108-0014

東京都港区芝5-26-24 田町スクエア2F ビジネスエアポート田町 R13



公式サイト：https://22art.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社22世紀アート 広報担当

お問い合わせ先：03-5941-9774