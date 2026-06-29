農産業界に特化した求人情報サイト「やさいジョブ」が6月29日にオープン

株式会社農業総合研究所

「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、全国の都市部を中心としたスーパーマーケットで「農家の直売所」を運営する株式会社農業総合研究所（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：堀内 寛、以下「農業総合研究所」）その子会社であるやさいジョブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：肥田 祐希、以下「やさいジョブ」）は、農産業界に特化した求人情報サイト「やさいジョブ」を2026年6月29日（月）に正式オープンいたします。

やさいジョブ求人情報サイトはこちら :https://jobs.yasaijob.com/

「やさいジョブ」は、農業生産から加工・流通・販売にいたる農産業界全体の求人を網羅し、全国の生産者・農業関連企業と求職者をダイレクトにつなぎます。

オープンを記念し、初回3ヶ月間の求人掲載費用が完全無料となるキャンペーンも同日より実施いたします。

「やさいジョブ」のサービス概要

やさいジョブ株式会社は、株式会社農業総合研究所の100%子会社として2024年9月に設立した、農産業界に特化した人材サービス会社です。

生産者・肥料メーカー・農機メーカーから、青果専門商社・食品加工会社・市場・仲卸・スーパーにいたるまで、「畑から食卓まで」農産物の流通に携わるすべての業種・職種を採用支援の対象としています。

サービスの内容としては以下の2つを展開しています。

１. 人材紹介サービス

農産業界に特化したコンサルタントが企業・生産者と求職者の間に入り、採用から定着まで無料で伴走する完全成功報酬型のサービスです。農産業界に関心を持つ求職者だけに絞ったマーケティング・集客により、志望度の高い人材を紹介します。

２. 求人情報サイト「やさいジョブ」（本日オープン）

農産業界に精通したコンサルタントが「現場目線」で業務の詳細や魅力を引き出した求人を掲載し、求職者が自ら検索・応募できるプラットフォームです。

やさいジョブは創業以来、農産業界に興味・関心を持つ求職者2,000名超を集客し、農業・青果流通・食品加工・物流など農産バリューチェーン全体にわたる採用支援を手がけてきました。

大きな特徴としては、「入社前のお試し勤務制度」の導入や求職者へのマインドセット支援を徹底しており、農産業界では課題とされる早期離職の抑制にも注力しています。

求人情報サイトをリリースした背景

農林水産省の調査によると、日本の農業就業人口は減少・高齢化が同時進行しており、農産業界全体での担い手確保は喫緊の課題となっています。

こうした状況を受け、やさいジョブは農産業界に特化した人材紹介サービスを通じて、生産者・農産関連企業の採用支援を行ってきました。

支援を積み重ねる中で見えてきたのが、「採用できても定着しない」という課題の深刻さでした。農産業界には独自の働き方や文化があり、事前のイメージと入社後の現実がかみ合わないことで早期離職につながるケースが少なくありません。やさいジョブはこの課題解決に向けて、「入社前のお試し勤務制度」の導入や、求職者が農産業界で長く活躍するためのマインドセット支援を人材紹介サービスの核に据えてきました。

一方で、人材紹介というモデルには「コンサルタントが間に入る分、支援できる企業・求職者の数に限界がある」という制約もあります。より多くの生産者・企業の採用ニーズに応え、農産業界に興味を持つ求職者が自ら情報にアクセスできる入口を広げること、そのセカンドステップとして、このたび求人情報サイトをオープンする運びとなりました。

求人情報サイト「やさいジョブ」の特徴

1. 農産業界に完全特化

農業生産者をはじめ、青果専門商社・食品加工会社・農機メーカー・市場・仲卸・スーパーなど、「畑から食卓まで」農産物の流通に携わるすべての業種・職種を網羅。農産業界に関心を持つ求職者に特化した集客・マーケティングにより、業界への志望度の高い人材との出会いをつくります。

2. 職場の「カルチャー」を可視化

単なる給与・条件面の提示にとどまらず、作物へのこだわり、代表者の想い、職場の雰囲気を写真とともに豊富に掲載。応募前のミスマッチを徹底的に防ぎます。

3. 多様な雇用形態に対応

正社員・契約社員・パート・アルバイトはもちろん、農業特有の「シーズン限定の短期（スポット）アルバイト」や「週末だけの副業・Wワーク」など、多様な働き方のニーズに対応した求人を掲載します。

4. Googleしごと検索にも連携予定

掲載求人はGoogleしごと検索にも転載され、求職者の目に触れる機会を最大化します。

5. 全国エリアに対応

北海道から九州・沖縄まで全国対応。オープン時点で100件超の求人を掲載しており、豊富な選択肢を提供しています。

オープン記念キャンペーン「初回3ヶ月間 掲載費用完全無料」

本サイトのオープンを記念し、初回ご利用の生産者様・企業様を対象に、3ヶ月間の求人掲載費用を完全無料とするキャンペーンを実施いたします。掲載件数・職種に関わらず追加費用は一切かかりません。

● 対象： 初回利用の生産者・農産業関連企業

● 内容： 3ヶ月間の求人掲載費用が完全無料（追加費用なし）

● 終了時期： 未定（先着制限なし）

通常料金は

- 正社員募集が月3.5万円（税別）～- パート・アルバイト募集が月1.5万円（税別）～

となっております。この機会にぜひお試しください。

▼ キャンペーンのお申し込み・お問い合わせはこちら

https://share-na2.hsforms.com/19CWceWZERQeDHjjrE2HPgwsd4xh

TEL：03-6555-0183（代表）

MAIL：info@yasaijob.com

やさいジョブ株式会社 代表取締役社長 肥田 祐希 コメント

やさいジョブの使命は、「農産業界のリアルを知る者として、採用後のミスマッチ防止・定着化にこだわること」だと考えています。

私たちは生産者・流通企業・小売店と直接関わりを持ち、現場を知った上でこのサービスを立ち上げました。農業をはじめ農産業界には多様な仕事があり、その魅力も、働く上で必要な覚悟も、私たちだからこそ正直に伝えることができます。

今回の求人情報サイトオープンを通じて、その情報をより多くの求職者に届け、農産業界の採用マッチングをさらに広げていきたいと思っています。

やさいジョブ株式会社 概要

本社：東京都品川区大井 1-47-1 NT ビル 8F（農業総合研究所東京営業所内）

http://site.yasaijob.com/

代表取締役社長：肥田 祐希

設立：2024 年９月

有料職業紹介事業許可番号：27-ユ-304663

■ 会社概要

株式会社 農業総合研究所

〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田99番地12 寺本ビルII４階

URL： https://nousouken.co.jp/

「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本及び世界から農業が無くならない仕組みを構築することを目的とした産直流通のリーディングカンパニーです。全国約10,000名の生産者と都市部を中心とした約2,000店舗の小売店をITでダイレクトに繋ぎ、情報・物流・決済のプラットフォームを構築することにより、農産物の産地直送販売を都市部のスーパーで実現した「農家の直売所事業」と、農産物をブランディングしてスーパーなどで提供する「産直事業」を展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社農業総合研究所 経営企画部 広報課

〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田 99 番地 12 寺本ビルII4 階

TEL ：073-497-7077 Mail： pr@nousouken.jp