「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」から新作モバイルストラップが登場

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発・通販サイトを運営するHamee（ハミィ）株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」シリーズから、モバイルストラップを発売いたします。

Hamee公式オンラインストアにて、2026年6月30日(火)より順次販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。

■「カワイイ」がコーデに溶け込む、新作モバイルストラップ

「ときめき」と「時間（タイム）」を掛け合わせ、ときめく時間を大切にしてほしいという想いを込めた「tokitam（トキタム）」シリーズより、新作アイテム3種が登場します。

キャンディ型のポーチストラップは、内ポケット付きで小物を可愛く収納できる設計に加え、カラビナ付きで使いやすさも兼ね備えています。さらに、繊細なビーズを編み込んだチャームストラップや、キラキラとしたストーン付きの紐が印象的なハンドストラップもラインアップ。

いずれも日常使いのアイテムに華やかさをプラスし、コーディネートのアクセントとして活躍します。

■製品情報

・製品名 ：tokitam キャンディポーチストラップ

・価格 ：1,800円(税込1,980円)

・デザイン ：シルバー/シルバー、ホワイトオーロラ/ゴールド

・予約開始日 ：2026年6月30日(火)

・発売日 ：2026年7月下旬予定

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-1926

リンク先6月30日公開予定

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・柔らかく肌ざわりが良い質感による手に取りやすい使用感

・小物の整理に便利な内ポケット付き仕様

・取り付けが簡単なカラビナ付き設計

■製品情報

・製品名 ：tokitam チャームストラップ

・価格 ：1,200円(税込1,320円)

・デザイン ：キャンディ/パープル、羽ハート/アクア、キラリ/クリア、リボン/ホワイト

・発売日 ：2026年6月30日(火)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-192683

リンク先6月30日公開予定

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・ファッションのワンポイントとして使えるスマホ装着アイテム

・付属のホルダーシートによるスマホへの取り付け仕様

・ナスカンフックによるカバンやポーチへの取り付け対応仕様

■製品情報

・製品名 ：tokitam ストーンロープハンドストラップ

・価格 ：1,800円(税込1,980円)

・デザイン ：ブルー、シルバー、パープル

・発売日 ：2026年6月30日(火)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-1927

リンク先6月30日公開予定

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・キラキラ輝くロープがコーデのワンポイントに

・カラビナ2個付きによる1点吊りと2点吊りの付け替え仕様

・付属のストラップホルダーを使用してスマホに装着可能

・手を通して落下防止に

・丸カラビナで取り付け簡単

■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp