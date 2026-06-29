「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」から新作モバイルストラップが登場

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Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発・通販サイトを運営するHamee（ハミィ）株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」シリーズから、モバイルストラップを発売いたします。
Hamee公式オンラインストアにて、2026年6月30日(火)より順次販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■「カワイイ」がコーデに溶け込む、新作モバイルストラップ

「ときめき」と「時間（タイム）」を掛け合わせ、ときめく時間を大切にしてほしいという想いを込めた「tokitam（トキタム）」シリーズより、新作アイテム3種が登場します。


キャンディ型のポーチストラップは、内ポケット付きで小物を可愛く収納できる設計に加え、カラビナ付きで使いやすさも兼ね備えています。さらに、繊細なビーズを編み込んだチャームストラップや、キラキラとしたストーン付きの紐が印象的なハンドストラップもラインアップ。


いずれも日常使いのアイテムに華やかさをプラスし、コーディネートのアクセントとして活躍します。



■製品情報


・製品名　　 ：tokitam キャンディポーチストラップ


・価格　　 　：1,800円(税込1,980円)


・デザイン　 ：シルバー/シルバー、ホワイトオーロラ/ゴールド


・予約開始日 ：2026年6月30日(火)


・発売日　　 ：2026年7月下旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-1926


　　　　　　　リンク先6月30日公開予定


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・柔らかく肌ざわりが良い質感による手に取りやすい使用感


・小物の整理に便利な内ポケット付き仕様


・取り付けが簡単なカラビナ付き設計




■製品情報


・製品名　　 ：tokitam チャームストラップ


・価格　　 　：1,200円(税込1,320円)


・デザイン　 ：キャンディ/パープル、羽ハート/アクア、キラリ/クリア、リボン/ホワイト


・発売日　　 ：2026年6月30日(火)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-192683


　　　　　　　リンク先6月30日公開予定


　　　　　　　他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・ファッションのワンポイントとして使えるスマホ装着アイテム


・付属のホルダーシートによるスマホへの取り付け仕様


・ナスカンフックによるカバンやポーチへの取り付け対応仕様




■製品情報


・製品名　　 ：tokitam ストーンロープハンドストラップ


・価格　　 　：1,800円(税込1,980円)


・デザイン　 ：ブルー、シルバー、パープル


・発売日　　 ：2026年6月30日(火)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-1927


　　　　　　　リンク先6月30日公開予定


　　　　　　　他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・キラキラ輝くロープがコーデのワンポイントに


・カラビナ2個付きによる1点吊りと2点吊りの付け替え仕様


・付属のストラップホルダーを使用してスマホに装着可能


・手を通して落下防止に


・丸カラビナで取り付け簡単




■オンライン販売店舗


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売


■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドを展開するビューティー事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp