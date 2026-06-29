「ウタヒメドリーム」3周年！記念PVやお祝いイラストが公開！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が展開するメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」が2026年6月28日(日)に3周年を迎えたことを記念して、3周年記念PVやTiv氏（HiREN キャラクター原案）からのお祝いイラストを公開しました。

昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」3周年記念イラスト＆コメント公開！

昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」が2026年6月28日(日)に3周年を迎えました。

3周年を祝し、Tiv氏（HiREN キャラクター原案）からイラストが到着いたしました！

「ウタヒメドリーム」3周年お祝いイラスト イラスト：Tiv氏（HiREN キャラクター原案）

また、キャラクターとキャストそれぞれのお互いへのコメントも到着いたしました。

【夢咲いぶき】×【山崎玲奈】

【桜木舞華】×【鈴木杏奈】

【真白清美】×【其原有沙】

【HiREN】×【花耶】

【水月ひかり】×【礒部花凜】

【高木凛】×【鷲見友美ジェナ】

【萩原ひまわり】×【倉知玲鳳】

【SAKURAKO】×【竹内夢】

【扇紬】×【西田ひらり】

【森川奈緒】×【小山奈桜】

「ウタヒメドリーム」3周年記念PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QplpCI6HF7k ]

新キャストを迎え、さらにパワーアップしていく「ウタヒメドリーム」の今後の活躍をお楽しみに！

「ウタヒメドリーム」3周年記念5thライブが10月18日(日)豊洲PITにて開催！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aQpVB4QLc7A ]

「ウタヒメドリーム」プロジェクト3周年を記念する5thライブが2026年10月18日(日)豊洲PITにて開催いたします。

5thライブでは「ウタヒメドリーム」に出演する声優陣が集結したユニット「ウタヒメドリーム オールスターズ」が、5曲目となる新曲『アンノウンミー』の歌唱を予定しております。

また、同曲は7月22日(水)CD発売&2026年6月30日(火)放送開始のTVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』のエンディングテーマとしてタイアップが決定しており、現在各販売サイトにてCDの予約販売を開始しております。

CDのご予約はこちら :https://www.utadori.com/news/3985/

ライブ・楽曲の詳細は随時「ウタヒメドリーム」公式HP(https://www.utadori.com/)および公式X(https://x.com/utadoriofficial)にて発表いたします。

続報を楽しみにお待ちください！

ウタヒメドリーム 3周年記念 5thライブ

♪公演概要

▷ 日程：2026年10月18日（日）

【昼公演】開場 13:45／開演 14:30【夜公演】開場 17:45／開演 18:30

▷ 会場：豊洲PIT（東京）〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1-3

♪チケット情報

イープラスにて絶賛発売中！

▷ 受付URL：https://eplus.jp/utadori/

▷ 発売期間：10月17日(土)23:59まで

※予定枚数に達し次第販売終了となります。予めご了承ください。

♪座席

▷ SS席（特典付 詳細は後日発表）

・料金：\33,000（税込） 最前列のお席を確約するチケットとなります。

▷ S席（特典付 詳細は後日発表）

・料金：\22,000（税込） 前方エリアのお席をご用意するチケットとなります。

▷ A席

・料金：\11,000（税込）

▷ 体験席

・料金：\5,000（税込）

※ 別途ドリンク代：600円

※ 枚数制限：

お一人様 8枚まで

※追加のチケット販売情報については後日お知らせいたします。

「ウタヒメドリーム」について

チケットのご購入はこちら :https://eplus.jp/sf/detail/3912400003?P6=001&P1=0402&P59=1イープラスにて絶賛販売中です。

株式会社アース・スター エンターテイメントによるメディアミックス音楽プロジェクト。

個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。

公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。

漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中(https://comic-earthstar.com/episode/2550912965247413853)です。

本作はTVアニメ化も決定しており、さらにウタヒメドリームオールスターズとして2026年放送のTVアニメタイアップも複数決定しています。

キャラクター／キャスト

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

SAKURAKO CV:竹内夢

扇紬 CV:西田ひらり

森川奈緒 CV:小山奈桜

アース・スター エンターテイメント公式サイト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/672_1_9271e991e2f032ce8d8182a1e6d23c02.jpg?v=202606290451 ]

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト 花耶（かや）公式サイト：https://kaya-official.jp/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/