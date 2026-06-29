「ワールドフィット」が運営する暗闇ボクシング【b-monster】とABEMA人気恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason7』がコラボレーション

株式会社ワールドフィット





人生が豊かになる新しいライフスタイルの提案を届け「世界No.1 Well-being Company」を目指す株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹、以下「ワールドフィット」）は、運営する暗闇ボクシング【b-monster】にて、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason7』とコラボレーションした特別プログラムを実施いたします。

「b-monster」は、暗闇のなかで大音量の音楽とスポットライトによる演出にあわせてボクシングや運動をおこなう、非日常を体感できるフィットネススタジオです。

今回のコラボレーションでは、『シャッフルアイランド』が持つリゾート感・高揚感・非日常感を、b-monsterならではの暗闇空間、大音量の音楽、照明演出、パフォーマンスと掛け合わせ、番組の世界観を全身で体感できる特別プログラムとして展開いたします。

『シャッフルアイランド』の主題歌、エンディングソングの他、『シャッフルアイランドSeason7』の参加者それぞれの選んだおすすめ楽曲を取り入れ、『シャッフルアイランド』の世界を体験できるような空間へ演出いたします。暗闇の中で音楽に身を委ね、思いきり身体を動かすことで、通常のフィットネスでは味わえない圧倒的な没入感と解放感をお楽しみいただけます。

また、当日は番組参加メンバーとの企画や、来場者限定演出、コラボレーション限定ノベルティの展開なども予定しております。

実施概要

b-monsterパフォーマー6名＋『シャッフルアイランド』過去シーズン参加者4名による特別プログラムを開催いたします。

7月18日・8月29日のご参加者様には限定コラボTシャツをプレゼントいたします。

開催日：

・2026年7月18日（土） 14:15~15:10

あん(Season6)・かほ(Season6)・しん(Season6)・ひゅうが(Season5)

・2026年8月11日（火）12:50~13:45

まいか(Season6)・フィーナ(Season6)・せかい(Season6)・ゆうた(Season6)

・2026年8月29日（土）14:15~15:10

みれい(Season6)・きょうか(Season5)・せかい(Season6)・しん(Season6)

実施スタジオ：

新宿スタジオ(https://maps.app.goo.gl/ZuacD1D5ucSTqZ176)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-1 新宿カレイドビル5F

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『シャッフルアイランドSeason7 』参加者が“運動中に聴きたい楽曲”として選定した楽曲を中心に構成された、期間限定コラボレーションプログラムを開催いたします。

開催日：2026年7月19日（日）～2026年8月28日（金）

実施スタジオ：

銀座スタジオ(https://maps.app.goo.gl/m2oga9zewQFRnfsJ9)

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-12 Clover GINZA 9F/10F

梅田スタジオ(https://maps.app.goo.gl/9Q9DZMJp5WAV24GC8)

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟 3F/4F

対象プログラムは、実施日を含む14日前の午前8:00よりご予約を開始いたします。

（例）7月18日（土）開催分は、7月5日（日）午前8:00より予約開始となります。

詳細は、https://www.b-monster.jp/2026/06/29/news164/ をご確認ください。

※内容は、予告なく変更となる場合がございます。

ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

「b-monster」とは

b-monsterは、暗闇空間で自分だけに集中でき、「高揚感」「解放感」「充足感」「達成感」のすべてが一度に体感できるボクシング・フィットネスです。

他のジムでは決して味わえない「暗闇の中、大音量の音楽に身を委ね、思いっきり身体を動かす」という非日常的なエンターテイメントを提供しています。

東京、名古屋、大阪を中心に、国内に計7スタジオを展開しており、今後は全国へのさらなる出店・展開も予定しております。（2026年6月現在）

・スタジオ一覧：

b-monster GINZA / b-monster OMOTESANDO / b-monster SHINJUKU / b-monster IKEBUKURO / b-monster UMEDA / b-monster NAGOYA / b-monster TACHIKAWA

・公式HP：https://www.b-monster.jp/(https://www.b-monster.jp/)

株式会社ワールドフィットとは

ワールドフィットは、“世界No.1 Well-being Company”というVisionのもと、フィットネスを通じて、人々の心身の健康と豊かさに寄与し、一人ひとりが自らの可能性を発揮できる社会の実現を目指しています。

私たちは、単なる運動機会の提供に留まらず、お客様・お取引先様・加盟企業様・従業員・地域社会など、関わるすべての方々とともに成長し、ともに豊かになれるWell-beingの未来を描き続けています。

全国170店舗を超えるパーソナルトレーニングジム「BEYOND Life Style GYM」、暗闇ボクシング「b-monster」、マシンピラティス「KASANE」、フィットネスウェアブランド「CRONOS」など、多角的なWell-being事業を展開しております。（2026年6月現在）

・公式HP：https://world-fit.co.jp/(https://world-fit.co.jp/)

『シャッフルアイランド』とは

『シャッフルアイランド』は、ABEMAで配信されている人気恋愛リアリティーショーです。

南国リゾートを舞台に、男女が複数の島を行き来しながら運命の恋を探していく番組であり、その開放感あふれる世界観や予測不能な展開、高揚感ある恋愛模様が多くの視聴者から支持を集めています。

今回のコラボレーションでは、その『シャッフルアイランド』の世界観を、b-monsterならではの暗闇ボクシング体験へ落とし込み、新たなエンターテインメント体験として提供いたします。

今後の展開について

b-monsterでは、今回の「シャッフルアイランド」とのコラボレーションを通じて、フィットネスとエンターテインメントを融合させた新たな体験価値の創出を目指します。

今後も、音楽・ブランド・カルチャー・コンテンツとのコラボレーションを積極的に展開し、単なる運動施設ではなく、人々の感情を動かし、本能を解放するエンターテインメント空間として、新しいフィットネス体験を提供してまいります。