ハイアット、日本初となるラグジュアリーブランド「アリラ」の導入を計画

ハイアット チェイン サービス リミテッド

ハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ、会長・社長・最高経営責任者：マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」）は本日、ハイアットのラグジュアリーブランドで日本初上陸となる「アリラ (Alila)(https://www.hyatt.com/alila-hotels-and-resorts/ja-JP)」を箱根・仙石原で2028年に導入する計画を発表しました。名称を「アリラ 仙石原 箱根」とするホテルは、株式会社フジタ（本社： 東京都渋谷区、代表取締役社長： 奥村洋治、以下「フジタ」）とハイアットの関連会社が締結した契約に基づきハイアットが運営します。

仙石原の森と箱根の山並みに溶け込む「アリラ 仙石原 箱根」の外観（イメージ）モダンな格子からこぼれる光が木漏れ日のような「アリラ 仙石原 箱根」 のエントランス（イメージ）

アリラは、ハイアットのラグジュアリー・ポートフォリオに属するブランドの一つであり、ブランドの信念として、お客様と従業員、コミュニティーや環境に前向きな影響を与える「人びとに畏怖の念を抱かせるような体験 （Awe-inspiring experiences）」の提供を掲げています。持続可能性と文化の尊重はその核であり、ブランド名に込められたサンスクリット語の「驚き」が示すように、訪れる人がそこで驚きに満ちた世界を発見し、その世界に浸り、つながる事を大切にしています。アリラのホテルは自然環境との調和の中で、シンプルさの中に存在する深遠な美を引き出します。滞在を通してお客様が文化や環境と一体になる唯一無二の瞬間「アリラ モーメント」を積み重ね、旅の後も心に残る感動をもたらすホテルを目指しています。また持続可能な観光を支援するため、1年以上運営しているアリラの全てのホテルは「アースチェック認証（EarthCheck）[1]」を取得し、自然・物理的・文化的要素をホテルの運営に取り入れています。



[1] 1987年以来、持続可能な旅行と観光に関する世界有数の科学的ベンチマークや認証を提供するアドバイザリーグループ。https://earthcheck.org

「アリラ 仙石原 箱根」は、富士箱根伊豆国立公園の仙石原で地域と共生する、「自然との融合・自然の恵みに感謝する」がコンセプトです。ミニマルで個性的な建築デザインに隈研吾建築都市設計事務所、シンプルさの中に設えの美を追求するインテリアデザインにはSIMPLICITY、さらにアリラの象徴的な存在である「アリラ ガーデン」のランドスケープデザインに世界遺産・平等院の宝物館を担当したプレイスメディアが布陣。日本の建築・インテリア・ランドスケープのデザインをリードする設計事務所がそれぞれにアリラ特有の世界観を余すところなく表現します。スイート11室を含む60の全客室に天然温泉の浴室を設け、日本の温泉と西洋のスパ文化を融合するスパエリアには露天風呂の他、アロマを使用したスチームバスや、男女共に水着着用で入浴するサーマルプールを完備し、アリラの真髄ともいえるスパトリートメントで心身の深い安らぎをお届けします。仙石原のアイコンであるススキや四季を彩る草花から金時山の借景へと続く大パノラマ、静謐で温かみのある客室とインテリア空間、天然温泉とスパトリートメントがもたらす究極の癒し、地産地消で滋味深い食の喜びーその全てが、ここでしか得られない体験と感動を呼ぶアリラ モーメントを生み出します。



ハイアットは、北海道から沖縄まで日本国内で現在22ホテルを展開しており、アリラの導入で10ブランドを数えます。さらに、向こう10年で宿泊施設数が倍増する計画です。

左） 株式会社フジタ 奥村洋治代表取締役社 右） ハイアット アジアパシフィック グループプレジデント デービッド・ユデル会談後の集合写真 左より） ハイアット アジアパシフィック グループプレジデント デービッド・ユデル、株式会社フジタ 奥村洋治代表取締役社長、隈研吾建築都市設計事務所 隈研吾氏、SIMPLICITY 緒方慎一郎氏

株式会社フジタ 代表取締役社長 奥村洋治のコメント：

このたび、ハイアットのラグジュアリーブランド「アリラ」を日本で初めて箱根・仙石原に迎える機会を賜りましたことを、大変光栄に存じます。フジタは、これまで「グランド ハイアット ソウル」において事業主として取り組んできたほか、近年では「パーク ハイアット ニセコHANAZONO」において施工者として携わるなど、長年にわたりハイアットとの協業関係を築いてまいりました。本計画では、仙石原の豊かな自然環境と向き合い、建築・インテリア・ランドスケープの各分野を代表するリーダーの知見を結集することで、この地ならではの価値を最大限に引き出したいと考えております。「アリラ 仙石原 箱根」が、日本における新たなラグジュアリーリゾートの指標となり、国内外のお客様に深い感動を提供する存在となることを期待しています。



ハイアット アジアパシフィック グループプレジデント デービッド・ユデルのコメント：

ハイアットのラグジュアリーブランドの一つ「アリラ」を、日本へ初めて導入できる事をとても嬉しく思います。アリラは現在アジアに13ホテル、世界では19ホテル（アジア含む）を展開していますが、このたび日本でアリラの世界観を存分に発揮する機会をいただきました事を、株式会社フジタの奥村社長はじめ関係者の皆さまに感謝しております。日本初登場のブランド「アリラ」を通して日本の知られざる魅力を「驚き」ともに伝えることで、国内外のお客様に選択肢をさらに提供し、より一層日本での旅行を満喫していただける事は大きな喜びです。「驚き」に満ちたロケーションで環境や文化と一体になる感動を重視するアリラだからこそ実現できる瞬間を、「アリラ 仙石原 箱根」でお届けする日を今から楽しみにしています。



隈研吾建築都市設計事務所 隈研吾のコメント：

箱根仙石原の大自然の中に自然に溶け込むようなホテルをつくりました。敷地は取り囲む外輪山の連なりと、その中心にあるシンボリックな金時山の美しい稜線に囲われた場所です。この風景を単に眺めるのではなく、建築そのものを風景の一部としました。傾斜した敷地が持つ８メートルの高低差に寄り添うように、建物を高低２つのボリュームに分割することで、周囲への圧迫感をなくし、平面的にもずらすことで大きなボリュームを分解し、背後の森や山並みに建築を馴染ませます。ゲストを導くエントランスには、繊細な格子を何層にも重ね箱根の山並みに呼応する緩やかな曲線を作り、その隙間からこぼれる光は、森を歩く時に感じる木漏れ日のように、足元に柔らかな表情を与えます。大地に根を張り、光と風を透過させるこの場所は、仙石原の自然と溶け合うような体験の場となります。日本初の「アリラ」ブランドとして、ふさわしい建築となることを確信しています。



株式会社SIMPLICITY 緒方慎一郎のコメント：

悠久の時を経て、度重なる火山活動により形成された広大なカルデラのなかに位置する箱根・仙石原。かつて湖であったこの地は、火山噴火に伴う土砂の流入や堆積によって、次第に湿原へと姿を変えていきました。周囲の外輪山に降り注ぐ豊かな雨は、地中深くへと浸透し、清らかな湧水となってこの湿原を潤しています。自然哲学の思想である五行説における「木・火・土・金・水」の織りなす自然の循環が、仙石原ならではの生態系を育んできました。長い歳月をかけて、人と自然との共生が営まれてきたこの地では、人が自然に寄り添い、その循環を助けることで、四季折々に多彩な表情をみせる美しい景観が保たれているのです。「アリラ 仙石原 箱根」においては、この地に刻まれた悠久の歴史をひも解き、自然との共生により培われてきた日本の美意識や感性を現代に再解釈しました。デザインコンセプトとして土の彫刻という概念を導き出し、外輪山の稜線や地層の断面を想起させる構成を空間に投影。風景を断片的に切り取るとともに、外輪山の最高峰である金時山をはじめとする雄大な自然を借景としてふんだんに取り込みました。土地の記憶に身を委ねて自然と一体となる体験を通じて、訪れる人びとの心が癒され、深い安らぎへと誘われることを願っています。



ホテル概要

名称：アリラ 仙石原 箱根

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字六兵衛1246番1138他

箱根湯本駅より車で約25分

客室数：全60室 （予定）

ホテル施設:温泉・スパ、レストラン・バー、ミーティング・イベントスペース、ヨガデッキなど

建築デザイン監修：隈研吾建築都市設計事務所

インテリアデザイン：株式会社 SIMPLICITY

ランドスケープデザイン：株式会社プレイスメディア

建築設備設計・施工：株式会社フジタ

開業時期：2028年 （予定）

（上記は現時点の計画案であり、今後変更の可能性があります）

隈研吾について

1954年横浜生。1979年東京大学建築学科大学院修了。85-86年に米国・コロンビア大学客員研究員。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。2001年～2008年、慶應義塾大学教授。2009年に東京大学教授に就任、現在に至る。主な作品には、V&A Dundee（英国、2018）、国立競技場（2019）、アンジェ・サン・モーリス大聖堂のギャラリー（フランス、2020）など。書籍は『自然な建築』（岩波新書 2008）、『点・線・面』（岩波書店 2020）、『日本の建築』（岩波書店 2023）など。



株式会社SIMPLICITY （シンプリシティ）について

1998年設立。「現代における日本の文化創造」をコンセプトに、食、茶、菓子、工芸、デザインにおいて多岐にわたる活動を行う。和食料理店「八雲茶寮」、日本茶専門店「SABOE」、和菓子店「HIGASHIYA」、プロダクトブランド「Ｓゝゝ［エス］」などを展開。「OGATA」を創業し、2020年フランスに「OGATA Paris」を開店、世界への展開を始める。また、代表作として、由布院「山荘 無量塔」、紙の器「WASARA」、東京大学総合研究博物館「インターメディアテク」、「Aēsop」、ホテル「アンダーズ 東京、オーストリア「Hotel Almhof Schneider」などがあり、自社の活動のみならず、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックなどのさまざまなプロジェクトにおいて、デザイン・ディレクションを行う。 https://www.simplicity.co.jp

株式会社プレイスメディアについて

都市と自然をつなぐランドスケープデザインを探求する設計事務所。風景はつくり込むものではなく、土地が本来もつ力と人が積み重ねてきた歴史や営みが交わることで「顕現」するという哲学のもと土地の記憶を丁寧に読み解き、その場所に潜む自然・社会・時間の層に耳を澄ませながら人の感性に響く風景を呼び起こすことを目指している。これまでに「植村直己冒険館(建築学会作品賞)」「平等院宝翔館」「HOTEL THE MITSUI KYOTO」「SIX SENSES KYOTO」「GINZA SIX」など、都市・文化・公共性の高いプロジェクトを多数手がけている。

※本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。

アリラについて

アリラは、文化や環境に深く溶け込み、心身を豊かにする体験を通じてより深くつながる世界の発見へ旅人を誘う、グローバルなラグジュアリーホテルブランドです。アリラのホテルは自然環境との調和の中にあって、シンプルさの中にある深遠な美を引き出し、地域社会と共生しながら「生きることの真の贅沢」をお客様に再発見していただける場を提供しています。ブランドの中心には「アリラ モーメント」があり、それは文化や環境との一体感を大切にする姿勢を体現する、唯一無二の特別な体験コレクションであり、訪れた土地の多彩な魅力に触れることで、旅の後も心に残り続けるインパクトをもたらします。また、持続可能な観光を支援するため、1年以上運営しているアリラの全てのホテルは「アースチェック認証」を取得しており、自然・物理的・文化的な要素をホテルの運営に組み込んでいます。詳しくはこちら (https://www.hyatt.com/alila-hotels-and-resorts/ja-JP)をご覧ください。Instagram（@AlilaHotels）やFacebookでも最新情報を発信しています。



ハイアット ホテルズ コーポレーションについて

ハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ）は、私たちの存在意義を「人をケアすると、人は最高の状態になれる (We care for people so they can be their best.)」と定める世界有数のホスピタリティー企業です。2026年3 月31日現在、世界６大陸の83カ国で1500軒以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開しています。ハイアットが展開するブランドには、ラグジュアリー・ポートフォリオとして「Park Hyatt(R)」」「Alila(R)」「Miraval(R)」「Impression by Secrets」「The Unbound Collection by Hyatt(R)」、ライフスタイル・ポートフォリオとして「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「The Standard(R)」「Dream(R) Hotels」「The StandardX(R)」「Breathless Resorts & Spas(R)」「JdV by Hyatt(R)」「Bunkhouse(R) Hotels」「Me and all hotels」、インクルーシブ・コレクションとして「Zoetry(R) Wellness & Spa Resorts」「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Hyatt Vivid(R) Hotels & Resorts」「Bahia Principe Hotels & Resorts」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Sunscape(R) Resorts & Spas」、クラシック・ポートフォリオとして「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Destination by Hyatt(R)」「Hyatt Centric(R)」「Hyatt Vacation Club(R)」「Hyatt(R)」、エッセンシャル・ポートフォリオとして「Caption by Hyatt(R)」」「Unscripted by Hyatt」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「Hyatt Studios(R)」「Hyatt Select」「UrCove」があります。また関連会社では、ロイヤルティプログラム「World of Hyatt(R)」のほか「ALG Vacations(R)」「Mr & Mrs Smith」「Unlimited Vacation Club(R)」「Amstar(R) DMC」「Trisept Solutions(R)」を運営しています。詳しくは www.hyatt.com をご覧ください。