剥離リサイクル技術が採用されたつめかえパックが「ワールドスターコンテスト 2026」で「ワールドスター賞」を受賞

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）と、artienceグループの東洋インキ株式会社（代表取締役社長：安田 秀樹）が共同開発したつめかえパック『ルックプラス バスタブクレンジング クリアシトラスの香り つめかえ用大サイズ』が、世界包装機構（WPO：World Packaging Organisation）主催の「ワールドスターコンテスト 2026」においてハウスホールド部門で「ワールドスター賞」を受賞いたしました。

この度東洋インキ株式会社と共同開発したつめかえパックは、接着剤設計により複数素材を容易に剥離し、リサイクル可能な高品質「ポリエチレンフィルム」を単一材料として効率的に回収できる「剥離リサイクル技術」を実用化した点が評価されました。従来主流の積層フィルム構成では難しかった軟包装分野での再生材利用拡大に資する技術として認められ、今回の受賞につながりました。

授賞式の様子（2026年5月8日、ドイツ・デュッセルドルフ）

当社グループは、資源循環型社会の実現に向けて、2030年までに製品・容器包装に使用するプラスチック資源における石化由来プラスチック使用率を70%以下にすることを目標に掲げています(「LION Eco Challenge 2050」(※1)) 。昨今、環境意識の高まりに加え、プラスチックをはじめとする原材料価格の高騰や安定調達への懸念が生じる中、リサイクルへの意識は高まっていくものととらえております。

当社グループのパーパス「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する」のもと、「プラスチックを無駄にしない習慣」を推進し、今後も限りある資源を有効に活用するサステナブルなパッケージングを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

(※1) 長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/environment/#eco-challenge-2050

■ワールドスターコンテストについて

世界包装機構が主催する包装業界における世界最高峰のコンテストで、時代と社会の要請に対応した生活文化に優れたパッケージングとその技術の開発普及を目的に、1970年から開催されています。世界各国のコンテストで評価を受けた優秀作品のみが応募資格を認められ、世界60ヵ国以上の専門家により保護性、使いやすさ、持続可能性、創造性などを含む8つの基準をもとに審査が行われます。

【関連情報】

・長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/environment/#eco-challenge-2050

・統合レポート「資源循環型社会の実現に向けて」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2026/pdf/ir2026.pdf#page=36(https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/environment/#eco-challenge-2050)

・ニュースリリース プラスチックリサイクル促進に向けて ライオン、リサイクル性を向上させたつめかえパックを初の製品化

2024年10月21日

https://www.lion.co.jp/ja/newsroom/news/2024/4731

・ニュースリリース 『ルックプラス バスタブクレンジングつめかえ用大サイズ』が

「2025日本パッケージングコンテスト」で最高賞「ジャパンスター賞」を受賞

～易剥離接着剤を活用しリサイクル性を向上させたつめかえパウチの開発～

2025年9月4日

https://www.lion.co.jp/ja/newsroom/news/2025/4980

・ニュースリリース ライオン、artienceと共同で「つめかえパックからつめかえパックへの水平リサイクル」実現 製造過程で発生した材料を『アクロン』のつめかえパックとして再生

2026年5月19日

https://doc.lion.co.jp/uploads/tmg_block_page_image/file/11110/20260519.pdf