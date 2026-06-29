白石麻衣さんがウィルオブの“特任キャリアアドバイザー”に就任！新TVCM「ウィルオブとおはなししませんか？」2026年6月30日（火）より放映開始

株式会社ウィルグループ

ウィルグループの総合人材サービスを手掛ける株式会社ウィルオブ・ワーク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上秀夫）は、6月30日（火）から全国放映を開始する新TVCM『「ウィルオブとおはなししませんか？」篇』の放映を記念して、女優・モデルの白石麻衣さんをウィルオブ“ 特任キャリアアドバイザー”として起用いたします。

CMでは、白石さんが仕事に悩む求職者に向かって語りかけ、まるでおはなしをしているかのような親しみやすい演出を表現しています。

「ウィルオブとおはなししませんか？」というメッセージを通じて、形式張った転職相談ではなく“おはなし”するような感覚で、気軽にキャリアの一歩を踏み出せる存在であることを伝えます。

白石麻衣さんが“おはなし”する自然体の撮影現場

黄色いソファが印象的な明るいオフィス空間の中、白石さんがオフィスカジュアル衣装で登場。カメラに向かって名刺を差し出しながら「ウィルオブとおはなししませんか？」と語りかけるシーンでは、まるで本当に目の前の求職者に話しかけているかのような自然な表情が印象的でした。撮影を終えた白石さんは、「カメラの向こう側にいる方に話しかけるような感じで撮らせてもらったので、すごく新鮮で楽しかったです！」と振り返り、また、名刺を渡すシーンについても「実際に名刺を渡すということが仕事上あまりないので、それもすごく新鮮でしたし、堅い感じではなく、気軽に話してみようというコンセプトだったので、演じていて（私自身も）実際に話してみようかなという気持ちになりました。」とコメントしました。

CM概要

タイトル：「ウィルオブとおはなししませんか？」篇(15/30秒)

出演：白石麻衣さん

放映開始日：2026年6月30日（火）

放送地域：関東・関西（一部地域除く）

動画URL：<15秒>https://youtu.be/-6CGun0JYgA(https://youtu.be/-6CGun0JYgA)

<30秒>https://youtu.be/D5hl6bZTnn0(https://youtu.be/D5hl6bZTnn0)

＜ウィルオブとおはなししませんか？篇（15秒）ストーリーボード＞

＜CMに込めた想い＞

ウィルオブは、働くすべての人に変化のきっかけを届けることを使命としています。

今回の新CMでは、「ウィルオブとおはなししませんか？」というメッセージを軸に、転職や仕事探しをされている求職者に向け、心理的なハードルが高い“相談”ではなく、まずは“おはなし”するところから気軽に頼れる存在であることを伝えたいと考えました。

白石麻衣さんは、ご自身も乃木坂46を卒業後に新しいキャリアへ踏み出された経験をお持ちであり、「夢や目標がはっきりしていなくても、まずは話してみることから始められる」というウィルオブのサービス思想を体現してくださる方です。

CMを通じて、「やりたいことが決まっていなくても大丈夫」「まずはおはなしから」という価値観を広く届け、一人でも多くの方がキャリアの第一歩を踏み出すきっかけになればという想いで制作しました。

白石麻衣さんインタビュー ※一部抜粋

インタビュー動画

https://youtu.be/1SToWJvx0pA(https://youtu.be/1SToWJvx0pA)

Q. 今回の撮影を終えた感想を教えてください。

今回のCMは「話すこと」がテーマになっていたこともあって、実際にカメラの向こう側の方に話しかけたり、名刺を渡して交換したりというアクションを撮影したので、すごく新鮮で楽しい撮影でした

Q. CMの中で「そんなちゃんとした夢とか目標とか、必要ありませんから！」というセリフがありますが、白石さん自身、“やりたいこと”が見つからなかった時期はありますか？

私はあまり、明確に絶対将来こうなりたいとか、あれをやりたい、というのがないタイプで、目標を立てるというよりは、その時々に感じた事、今思ったことをやってみようというタイプです。でも、その時に何か小さな事でも挑戦してみようという気持ちってすごく大事だなと、私自身も思います。このCMが「夢とかすごい目標とかがなかなか無い」という方でも、何か気になるなという事があったら、話してみようというきっかけになればいいなと思います。

Q. 明日から2026年下半期がスタートしますが、白石さんが今年の残り半年で「これだけはやりたい！」ということはありますか？

旅行ですかね！国内でも良いんですけど、海外とか、ちょっと１日旅行に行くというのは、やってみたいなと思います。色々調べていると、ここ素敵だなとか、こういう所行ってみたいなという場所はいくつかあるので、いつかそういう所を、全部回れたらいいなと思います。

Q.CMをご覧になる皆さまへ、メッセージをお願いいたします。

今お仕事の事で悩んでいたり、どうしようかなと迷っていたりする方もいると思うんですけれども、このウィルオブのCMを見て貰って、少しでも気持ちが明るくなってくれたら嬉しいなと思います。夢とか、目標とか、ちゃんとしたものがなくても大丈夫ですし、CMみたいに、「ちょっとのきっかけで自分の何かが変わる」と思うので、是非たくさんの人に見て貰えたら、嬉しいです！よろしくお願いします！

出演者プロフィール

白石麻衣

1992年8月20日生まれ、A型。2011年、乃木坂46のメンバーとしてデビュー。2020年に乃木坂46を卒業後、モデルや女優として幅広く活躍。 近作には、ドラマ「恋する警護24時season2」（25年テレビ朝日系）、映画「アンダーニンジャ」などがある。

また現在、日本テレビ系バラエティ「ぐるぐるナインティナインゴチになります!」にレギュラーとして出演中。

株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ・ワークは、販売やコールセンター、介護をはじめ、業種に特化した 「人材派遣」「業務請負」「人材紹介・紹介予定派遣」サービスを提供しており、業種に特化した教育活動を通して、専門性の高い人材ビジネスを展開しています。当社が掲げる『Chance-Making Company』のビジョンのもと、すべての人の可能性を信じ、あらゆる人の働く機会、そして多様な働き方も増やしていきたいと考えています。

ウィルオブ総合求人情報サイト：https://willof.jp/



【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・ワーク

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 1997年1月

代 表 ： 代表取締役社長 村上 秀夫

資 本 金 ： 9,900万円

従 業 員 数 ： 4,608名（2025年3月31日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-work.co.jp/