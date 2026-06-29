和食さと「第22回イラストコンテスト」にてお子さまのイラストを募集!

■イラスト優秀賞には特別な賞品も！毎年恒例の「イラストコンテスト」を開催します。

SRSホールディングス株式会社

国内202店舗を展開する「和食さと」では、さとキッズくらぶ会員様を対象とした「イラストコンテスト」を毎年開催しております。

さとキッズくらぶ発足時の2009年から実施しているコンテストも、今年で第22回を迎えました。本年のイラストテーマは、子どもたちの想像力が一番輝く“食”をテーマに「わっしょくんと一緒にごちそうパーティー」としました。大好きな食べ物や、家族・友だちと囲む楽しい食卓を自由に描いていただく企画です。ご応募いただいた作品の中から、各賞に選ばれた7名様にはすてきな賞品をご用意しております。

和食さとでは、子どもたちの成長を応援する取り組みとして、「さとキッズくらぶ」会員サービスをご用意しております。入会で「おこさまドリンクバーがいつでも無料」、「来店スタンプに応じたプレゼント」など、充実した特典をご用意しております。ぜひこの機会に、キッズくらぶ会員にご登録いただき、イラストコンテストへもご参加ください。

第22回さとキッズくらぶイラストコンテスト

募集テーマ 「わっしょくんと一緒にごちそうパーティー」

■賞品

最優秀賞（1名）：

１.1年間、全メニューに何度でも使える500円OFFカード

２.キッザニア甲子園入場チケット 4名様分

３.和食さとお食事券 5,000円分

４.わっしょくんオリジナルグッズ

優秀賞（6名）：

１.キッザニア甲子園入場チケット 4名様分

２.和食さとお食事券 3,000円分

３.わっしょくんオリジナルグッズ

※優秀賞は幼児・低学年・高学年の部門別で各部門2名

＜イラストコンテスト応募概要＞

■実施期間：2026年6月29日(月)～8月27日(木)

■対象：さとキッズくらぶ会員様

■応募方法

応募用紙は数量限定にて店舗配布またはホームページよりダウンロードいただけます。

１.店舗での応募

イラストは店舗までご持参ください。店舗でご応募の際、さとキッズくらぶ会員証をご提示いただくと、キッズスタンプを1個プレゼントいたします。

２.郵便で送付

３.Googleフォームから送付

４.X（旧Twitter）での応募

ご自身のXアカウントにて、イラストの写真またはスキャンしたデータを「＃和食さとイラストコンテスト」のハッシュタグをつけて投稿。Xで投稿すると、コンテスト各賞に選ばれるチャンスのほか、抽選で10名様に「わっしょくんオリジナルトランプ」をプレゼント。

※キャンペーンの詳細は和食さとHPをご覧ください。

■結果発表：10月中旬、さとキッズくらぶメールマガジン、和食さとHPにおいて発表を行います。

※応募の際、ご飲食代金1,500円以上(税込)のレシート左上に記載されているレシートNoが必要です。

※サトフードサービス株式会社はキッザニア甲子園のオフィシャルスポンサーです。

※キッザニアは、子ども（3～15歳）と大人（16歳～）の組み合わせでご入場ください。

＜2025年第21回イラストコンテスト最優秀賞受賞作品＞

昨年2025年に開催した「第21回イラストコンテスト」では、「さっちゃん」さんの素敵な作品が最優秀賞に選ばれました。ご家族でたくさんのおいしそうなごちそうを食べるとっても楽しそうなイラストです。

【さとキッズくらぶ会員登録方法】

第21回最優秀賞受賞作品(さっちゃんさん)

ご登録は和食さと各店舗で行っております。ご来店時にテーブル上の会員サービスPOPより、必要情報をご入力のうえご登録をお願いします。入会対象は小学生(12歳）以下のすべてのお子様です。登録・年会費無料。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/