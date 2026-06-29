「ハードロックカフェ」 ロックショップ 食事券もついたお得な夏の福袋 「SUMMER LUCKY BAG」販売

株式会社WDI JAPAN販売開始 ： 2026年7月1日（水）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」に併設するロックショップの国内各店（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／大阪なんば／ユニバーサル・シティウォーク大阪）では、夏の福袋として、折りたたみ可能なバックパックとロゴ入りTシャツに、ハードロックカフェ・レストランで利用いただける3,000円分の食事券がついた「SUMMER LUCKY BAG」を、7月1日（水）より1,000個限定(※)で販売開始します。

※国内全店での合計個数。店舗によって取扱個数は異なります。

ハードロックカフェ、夏の福袋「SUMMER LUCKY BAG」は、コンパクトに折りたためる軽くて便利なバックパックに、夏に大活躍必至のハードロックカフェ・ロゴ入りTシャツにくわえ、レストランでご利用いただける3,000円分の食事券がついたスペシャルバリューの内容となっています。



さらに、各店先着100名様に非売品のピンバッジをプレゼントします。

ハードロックカフェ ロックショップ 「SUMMER LUCKY BAG」 販売概要

非売品ピンバッジ◆ 販売開始：

2026年7月1日（水）～29日

◆ 販売商品：

SUMMER LUCKY BAG

◆ 販売価格：

5,500円（税込）

◇ 内容：

・ ハードロックカフェ ロゴTシャツ

・ オリジナルバックパック

・ ハードロックカフェ お食事券 3,000円分 ※国内レストランでご利用いただけます。

★ 各店先着100名様に非売品のピンバッジをプレゼント

◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ ロックショップ 国内6店舗

東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

◇ ハードロックカフェ 公式HP

https://hardrockjapan.com/

【ハードロック(R)概要】

ハードロックカフェ ロゴTシャツオリジナルバックパックお食事券（イメージ）

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。



グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。



ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。



ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

公式ホームページ

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 国内店舗

東京店

東京都港区六本木5-4-20

TEL.03-3408-7018

上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

TEL.03-5826-5821

横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

TEL.045-682-5626

京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・３・４階

TEL. 075-606-5671

大阪なんば店（ロックショップ）

大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル

TEL. 06-6647-6011

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階

TEL.06-4804-3870