【オリーブの丘】オリーブの丘から季節のお便り！7月限定メニューが登場　「～冷製カッペリーニ～ ウニといくらの和風クリームソース」を発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社オリーブの丘（代表取締役社長：藤田 和也 本社：東京都港区）が展開するイタリア食堂「オリーブの丘」は、7月1日（水）に、「～冷製カッペリーニ～ ウニといくらの和風クリームソース」を含む月替わり商品2品を新発売します。

オリーブの丘では、季節に合わせた食材を使った月替わりのパスタをご提供しています。7月は、磯の豊かな風味が夏を感じさせるウニといくらを主役にした「～冷製カッペリーニ～ ウニといくらの和風クリームソース」を販売します。ウニやいくらの旨みを、ひんやり冷たい和風クリームソースのパスタでご堪能ください。

また、“イタリア周遊”をテーマに、イタリアの州をイメージした前菜を月替わりで販売しています。7月はシチリア州をテーマにした「レモン香る チキンと北海道産ポテトのオーブン焼き ～リモーネ アル フォルノ～」が登場します。レモンの名産地であるシチリアをイメージし、レモンを使ったオーブン焼き（リモーネ アル フォルノ）をご用意しました。

ぜひお近くの「オリーブの丘」で、7月限定メニューをお楽しみください。

～冷製カッペリーニ～

ウニといくらの和風クリームソース

890円（税込979円）

和風クリームソースを絡めた冷製カッペリーニに、ミョウバン不使用のウニといくらをトッピングしました。和風クリームソースにはウニのペーストと醤油を使うことで、ウニの旨みや醤油のコクが際立つ味わいに仕上げました。爽やかな大葉や香り豊かな海苔が、風味にアクセントを加えます。濃厚な旨みのウニやプチプチとした食感のいくらを冷製パスタと一緒にお召し上がりいただき、口いっぱいに広がる磯の風味をお楽しみください。

レモン香る チキンと北海道産ポテトのオーブン焼き

～リモーネ アル フォルノ～

490円（税込539円）

レモン香るクリームソースを敷いた皿に、ローストチキンや北海道産ポテト、スライスレモンをのせ、オーブンで焼き上げました。玉ねぎやセロリ、小葱を細かく刻んだシャキシャキ食感の野菜ソースや、色鮮やかなパプリカパウダーを仕上げにトッピングしています。爽やかな風味のレモンや野菜ソースは、香ばしいチキンやホクホクとしたポテトと相性抜群です。これからの暑い時期にぴったりな、爽やかな味わいの一皿をご堪能ください。

【「オリーブの丘」について】

「オリーブの丘」は、素材の魅力を生かしたイタリア料理を、リーズナブルな価格で楽しめるレストランです。全国に63店舗（6月29日時点）を展開しています。

ご注文をいただいてから乾麺を茹で上げるパスタや、生地をのばしてオーブンで焼き上げるピッツァをはじめ、前菜、肉料理、デザート、ワインなども豊富に取り揃えています。

美食の国・イタリアのおいしいものをたくさん集めたお店で、楽しいひとときをお過ごしください。

※全63店舗で販売予定です。（6月29日時点）

※7月下旬に販売終了予定です。