【蕎麦 豊田＠ニュウマン高輪　South　４F】今夏は愛犬と一緒に、テラスで和食と蕎麦を楽しもう！“ワンコ”蕎麦 & 愛犬メニューを7月1日（水）より販売開始！

株式会社ＨＵＧＥ7月1日（水）より、テラス席にて愛犬向けメニュー「“ワンコ”蕎麦」をはじめとする愛犬向けフードの販売開始いたします。

この度、東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に48店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）が運営する「蕎麦 豊田（そば とよだ）」（ニュウマン高輪 South ４F）は、2026年7月1日（水）より、テラス席にて愛犬向けメニュー「“ワンコ”蕎麦」をはじめとする愛犬向けフードの販売を開始いたします。

愛犬同伴で和食や蕎麦、日本酒・お酒を豊富に楽しめる店舗は都内でも貴重な存在です。夏のテラスシーズンに合わせ、愛犬と一緒に過ごせる快適な空間づくりと、愛犬専用の本格メニューをご用意いたしました。

■「蕎麦 豊田」のテラスで、愛犬と過ごす特別な夏のひとときを。

「蕎麦 豊田」は、その季節最良の国産蕎麦粉を使用した二八蕎麦と、豊富な日本酒・お酒を気軽に楽しめる、上質な蕎麦和食レストランです。テラス席（24席）はペット同伴可能で、リードをつけたままご利用いただけます。

【犬連れ歓迎な理由】

- テラスの床は石張りのため、ワンちゃんもひんやり快適に過ごせます。- 屋根付きのため、雨の日もご利用可能です（強風時はクローズ）。- 冷風機・各テーブルの小型扇風機を設置し、夏でも涼しく過ごせる環境を整えています。

愛犬と一緒に和食や日本酒を楽しめる店舗は貴重であり、ご家族の一員であるワンちゃんと過ごす特別な時間をテラスでゆったりとお楽しみください。

※ニュウマン高輪館内での愛犬連れのルールは下記をご確認ください。

https://www.newoman.jp/takanawa/topics/detail/?cd=001967

■ワンちゃんが喜ぶ、愛犬向けメニューのご紹介

ワンちゃんが食べやすいよう、1～2cmほどの長さにカットした“ワンコ”蕎麦 小 990円（税込） 大1,320円（税込）“ワンコ”蕎麦

・価格：小 990円（税込） 大1,320円（税込）

・原材料：蕎麦粉、小麦粉、鶏胸肉、ブロッコリー、かつお出汁（北海道利尻昆布、鹿児島県枕崎本節鰹、鯖節）

店内メニューと同じ蕎麦（原材料は蕎麦粉・小麦粉・水のみ）に、ワンちゃんが大好きな鶏胸肉とブロッコリーをトッピング。仕上げに、豊田こだわりの出汁をかけることで、愛犬専用の“ワンコ”蕎麦が完成します。

使用する出汁は、蕎麦つゆに仕立てる前（醤油や塩で味付けする前）の一番だし。鰹と鯖の豊かな風味が、愛犬の食欲をしっかりと刺激します。なお、蕎麦はワンちゃんが食べやすいよう、1～2cmほどの長さにカットしてご提供しています。

かつお出汁（北海道利尻昆布、鹿児島県枕崎本節鰹、鯖節）蕎麦つゆに仕立てる前（醤油や塩で味付けする前）の一番だしワンコのお通し［鰹］基本無料／おかわり：220円（税込）ワンコのお通し［鰹］

・価格：基本無料／おかわり：220円（税込）

夏のテラスにご来店いただいたワンちゃん全員に、お通しを無料でプレゼントいたします。

蕎麦屋がこだわって出汁をとった、鹿児島県枕崎本節鰹の「厚削り」をワンちゃん用に細かくカット。本来であれば出汁をとった後は廃棄してしまう厚削り鰹節を再利用しており、SDGsの観点も取り入れた一品です。

■ワンコ”蕎麦のトッピングを、単品でも楽しめる鶏胸肉とブロッコリー

“ワンコ”蕎麦にもトッピングしている、ワンちゃんが大好きな鶏胸肉とブロッコリーだけのシンプルな一皿です。茹でた鶏胸肉とブロッコリーのみで仕上げており、蕎麦が苦手なワンちゃんや、おかわり・トッピング追加用としても気軽にご注文いただけます。

鶏胸肉とブロッコリー 880円（税込）鶏胸肉とブロッコリー

・価格：880円（税込）

・原材料：鶏胸肉、ブロッコリー

■サクサクの食感がワンちゃんにも大人気。当社オリジナルの愛犬用おやつ

鶏肉・野菜・米粉のみのシンプルな材料で仕上げた、サクサクの食感が楽しいおやつです。素材の味を生かした優しい味わいで、ワンちゃんにも大人気の一品です。

チキンとビーツのサクサク・クランブル 550円（税込）チキンとビーツのサクサク・クランブル

・価格：550円（税込）

・原材料：鶏肉、ビーツ、米粉

チキンと小松菜のサクサク・クランブル 550円（税込）チキンと小松菜のサクサク・クランブル

・価格：550円（税込）

・原材料：鶏肉、小松菜、米粉

■ひんやり夏のご褒美。やぎミルクのキューブアイス

やぎミルクと水だけで作ったシンプルなキューブアイス。暑い夏のテラスでも、ひんやりとした冷たさでワンちゃんをクールダウンしてくれます。

やぎミルク・キューブアイス 2個 330円（税込）／4個 660円（税込）やぎミルク・キューブアイス

・価格：2個 330円（税込）／4個 660円（税込）

・原材料：粉やぎミルク、水

■犬連れではないお客様も、夏の蕎麦とつまみと一杯をたっぷりご堪能いただけます。

夏の暑さをひんやりと和らげる、喉越しの良い冷たい「冷やかけ蕎麦」を、その時期最良の国産蕎麦粉とともにお楽しみいただけます。

犬連れではないお客様にも、もちろん「蕎麦 豊田」ならではの本格的な蕎麦やお酒をご堪能いただけます。

平日ランチタイム（11:00～15:00）には、季節限定「冷やかけ蕎麦」3品をご提供しております。 夏の暑さをひんやりと和らげる、喉越しの良い冷たい蕎麦を、その時期最良の国産蕎麦粉とともにお楽しみいただけます。

伊達鶏のとり天冷やかけ 1,600円（税込）伊達鶏のとり天冷やかけ

・価格：1,600円（税込）

ジューシーな伊達鶏のとり天をトッピングした、食べ応えのある一品。冷たい出汁に天ぷらの香ばしさが加わり、さっぱりとしながらも満足感のある冷やかけ蕎麦です。

秋田県三種町産 じゅんさいと、とろろの冷やかけ 1,550円（税込）秋田県三種町産 じゅんさいと、とろろの冷やかけ

・価格：1,550円（税込）

秋田県三種町産のじゅんさいの涼やかな食感と、とろろの滑らかさが楽しめる一品。冷たい出汁と相性の良い、夏らしいさっぱりとした味わいです。

揚げナスと梅おろしの冷やかけ 1,400円（税込）揚げナスと梅おろしの冷やかけ

・価格： 1,400円（税込）

揚げたナスの香ばしさに、梅おろしの酸味を効かせた一品。さっぱりとした酸味が食欲を引き立て、暑い夏にぴったりの冷やかけ蕎麦です。

■選りすぐりの食材を使った天ぷらをはじめ、つまみにぴったりの蕎麦前メニュー、お酒も充実！天ぷらをはじめ、つまみにぴったりの蕎麦前メニューが充実しています。日本酒・焼酎はもちろん、ワインにもこだわり、和食のおいしさを引き立てる酒を豊富にご用意しています。

夜は、蕎麦前の一品料理やお酒とともに、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。料理長や自社バイヤーが全国各地から買い付ける選りすぐりの食材を使った天ぷらをはじめ、つまみにぴったりの蕎麦前メニューが充実。日本酒・焼酎はもちろん、ワインにもこだわり、和食のおいしさを引き立てる酒を豊富にご用意しています。食事はもちろん、酒場としてもお使いいただける、使い勝手の良い蕎麦屋です。

■「蕎麦 豊田」がおすすめする、店内で手打ちをするせいろ蕎麦

くるみ[蕎麦] 1,452円（税込）くるみ[蕎麦]

・価格：1,452円（税込）

蕎麦 豊田自慢のくるみ蕎麦は、特製のくるみだれが決め手。蕎麦の辛汁にくるみを合わせ、さらに豆乳で味のバランスを整えることで、コクがありながらもすっきりとした風味に仕上げています。一度食べれば、その深い味わいにきっと納得。蕎麦の新たな楽しみ方を堪能できる一品です。

■犬連れでも和食が楽しめて、お酒も豊富に飲める高輪の蕎麦屋「蕎麦 豊田」

食事はもちろん、酒場としても活用できる使い勝手のいい蕎麦屋です。「蕎麦 豊田」のテラス席（24席）はペット同伴可能で、リードをつけたままご利用いただけます。

「蕎麦 豊田」は、その季節の最良の国産蕎麦粉を使用した二八蕎麦を、風味豊かに味わえる蕎麦屋です。蕎麦本来の美味しさを引き立てる、藪仕込みのキリリとした蕎麦つゆでお楽しみいただけます。蕎麦前には、定番のだし巻き卵や板わさに加え、洋風のエッセンスやアレンジを加えた一皿まで多彩にご用意。蕎麦はもちろん、お酒やお食事もゆったりと楽しめる、上質な和食レストランとしてもご利用いただけます。

愛犬連れのお客様にも、食事はもちろん酒場としても活用できる、使い勝手のいい蕎麦屋です。

犬連れでも和食が楽しめて、お酒も豊富に飲める高輪の蕎麦屋「蕎麦 豊田」

【店舗概要】

店舗名：蕎麦 豊田（そば とよだ）

所在地：〒108-0074

東京都港区高輪二丁目２１番２号 ニュウマン高輪 South ４F

電話番号：03-6833-4002

営業時間：

【ランチ】11:00～15:00（LUNCH L. IN 14:30）

【ディナー】月 - 土 17:00～22:00 (L.O 21:30)

日・祝 17:00～21:00 (L.O 20:30）

※祝前日：～22:00 (L.O 21:30)

席数：店内45席 / テラス24席 (テラス席ペット可)

定休日：施設に準ずる。

WEB：https://www.huge.co.jp/service/restaurant/soba_japanese/soba_toyoda/

Instagram： https://www.instagram.com/soba_toyoda

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-20 パークコート神宮前1階

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に48店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、“日常の中の非日常”をお楽しみください。