【YUGEN Gallery FUKUOKA】特別企画展「西元祐貴の今」-2026-にて、2026年7月12日（日）特別ライブパフォーマンスを開催！参加費無料・参加予約受付開始！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では特別企画展「西元祐貴の今」-2026-スペシャルイベントとして2026年7月12日（日）に、ライブパフォーマンスを開催いたします。

西元祐貴は、伝統的な墨絵の技法を基盤に、現代アート、エンターテインメント、ポップカルチャー、地域に息づく伝統文化を横断しながら、新たな墨絵表現を切り拓いてきたアーティストです。2019年には東京・渋谷駅構内およびSHIBUYA109の壁面にポケモン「レックウザ」の墨絵を展開。2023年には世界的人気カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」に作品が採用され、2025年には豊川稲荷の境内に「豊川稲荷 西元祐貴美術館」が開館するなど、国内外で注目を集めています。

西元祐貴はこれまで、シンガポールのMarina Bay Sands、京都・醍醐寺、FIFA Club World Cup Japan 2016の公式晩餐会など、国内外の象徴的な舞台でライブペイントを披露してきました。

今回のライブペイントでは、そうした特別な場で観客を魅了してきた西元が、作品を生み出す瞬間を間近でご覧いただける特別な機会となります。緊張感のなかで、白い画面に墨が走り、ひとつのイメージが立ち上がっていく過程は、完成作品を見る体験とはまた異なる、墨絵ならではの臨場感に満ちています。

本展では、代表的なモチーフである龍をはじめ、動物を描いた作品や博多祇園山笠のアートワークなど、約20点を紹介しています。それに合わせライブペイントを通じて、西元祐貴の作品世界をより深く体感いただける機会となるでしょう。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。



ご予約はこちらから↓

https://form.run/@art-Qyl4HyFGUX5F0ZGZ4ZJV

詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/nishimotoyukinoima-fukuoka

関連イベント開催概要

ライブパフォーマンス

■開催日 ：2026年7月12日（日）

■プログラム：13:30 ギャラリー開場

14:00 ライブパフォーマンス開始

15:00 フリートーク

19:00 ギャラリー閉場

■参加費 ：無料

■参加方法 ：ご予約はこちら(https://form.run/@art-Qyl4HyFGUX5F0ZGZ4ZJV)から

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■注意事項：

１.ライブパフォーマンスの進行状況により時間が前後する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

2.ライブペイント当日は通常の開館時間と異なり13:30開館となります。

3.定員に達し次第、受付を終了いたします。

4.イベント参加はご予約者のみ対象ですが、ライブイベント終了後17時頃より一般来場者もご入場いただけます。

展覧会開催概要

■タイトル：特別企画展「西元祐貴の今」-2026-

■期間 ：2026年6月13日（土）～7月15日（水）

■在廊日 ：未定

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/?hl=ja)をご覧ください。

※7月12日（日）はイベント開催日のため11:00～13:30は閉館しております。

西元祐貴作品について

YUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/yuki-nishimoto

作品紹介《眼龍》《玄馬》アーティスト・プロフィール西元祐貴／Yuki Nishimoto

1988年生まれ。鹿児島県出身。ジェニエット合同会社所属。2012年、アメリカ・フロリダで開催され、63ヵ国5300点の作品が参加した「EMBRACING OUR DIFFERENCES」にてワールドベスト作品賞受賞。海外でのライブペイントは香港「OMEGA presents Ambassador Ball 2014 "SustainingTime"」（2014年）、中国「法華牡丹節 開幕式」（2016年※上海政府による招待で日本人初）、アートバーゼル香港（2023年）など。2018年福岡空港国内線ターミナルビル壁画制作。2019年広告賞「2019 Clio Entertainment」三部門受賞。

2021年防衛省「防衛白書」表紙、第72回NHK紅白歌合戦において石川さゆり「津軽海峡・冬景色」の背景映像墨絵制作。

2023年NHK BSプレミアム「美の壺」出演。世界水泳大会ウェルカムボード作品参加。「原神」アート作品提供。鹿児島国体開会式ライブペイント参加。

2025年全国中学生美術教科書全3誌の教材に取り上げられた。

2025年豊川稲荷宝物館「西元祐貴美術館」開館。

2025～2030年にわたり、豊川稲荷（豊川閣妙厳寺）40枚の大襖に墨絵「新烏獣戯画」制作中。

このほか、ヨーロッパ、アメリカ、中国など海外での個展やライブパフォーマンス、CGや動画、様々な分野とのコラボレーションなど、型に嵌らない活動スタイルで世界を舞台に活躍中。

展覧会

2018年 福岡・福岡アジア美術館 個展「龍のキセキ」

東京・Artglorieux GALLERY OF TOKYO「西元祐貴 陶墨画展」

2020年 陶墨画個展「破壊と創造」

2021年 京都・哲学の道 陶墨画個展「Earth-創生の刻」

2022年 高知・高知県立美術館 個展「墨ノ祭 躍動する墨絵たち」

東京・YUGEN Gallery 個展「飛墨」

2023年 福岡・博多大丸 個展「博多大丸創業70周年記念 始源双龍」

2024年 福岡・YUGEN Gallery FUKUOKA グループ展「YUGEN Gallery FUKUOKA アートフェア. 連動企画展」

福井・ART SITE 25 個展「雲外蒼龍」

2025年 福岡・YUGEN Gallery FUKUOKA 個展「純粋なる曲線：墨で紡ぐ生命の美」

東京・ART FAIR TOKYO 2025（YUGEN Galleryで出展）

広島・福屋八丁堀本店 陶墨画展「紅炎の躍動」

愛知・西元祐貴美術館 開館記念展「西元祐貴展」

2026年 福岡・大丸福岡天神店 陶墨画展「龍蹄翔雲」

instagram：＠yu_ki.nishimoto(https://www.instagram.com/yu_ki.nishimoto/)

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/ (https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp