【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】【スパリゾート館】レイクビューパノラマスイートのご紹介

野口観光マネジメント株式会社

2026年6月1日、お部屋の一部をリノベーションいたしました。

和室とツインベッドルームを備えた、ゆとりある特別室です。

大きな窓の向こうには、洞爺湖を一望する雄大なパノラマ。

季節や時間とともに表情を変える湖の景色を、客室にいながら心ゆくまでお楽しみいただけます。

そして、4月28日から10月31日まで開催される洞爺湖ロングラン花火大会では、湖上に咲く大輪の花火をまるで特等席のような眺めでご堪能いただけます。

わずか1室だけの、あなただけの特別な空間をお楽しみくださいませ。

ご予約は下記URLよりご覧下さいませ。

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=2e3b7560ba862e0c2aee8924912b97ae&is_including_occupied=true&room_type_code=33(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=2e3b7560ba862e0c2aee8924912b97ae&is_including_occupied=true&room_type_code=33)

皆様のお越しをお待ちしております。

【お問い合わせ先】

ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/