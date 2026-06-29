実務で即戦力となるAIスキルを体系的に習得する「生成AI活用研修」を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、最新のAI技術をビジネス現場で安全に実装するための「生成AI活用研修(https://www.recurrent.jp/listings/pc-generationai-all)」をリリースいたしました。本研修では、対話型AIの基本操作から高度なプロンプトエンジニアリング、RAGを用いた自社資料の分析までを幅広く扱います。

セキュリティや著作権といったリスク管理も網羅し、AIを実務のパートナーとして活用できる状態を目指します。組織全体の生産性向上と創造性の発揮を支援する内容です。

生成AI活用研修【生成AI全般の活用方法を理解する】 - 社員研修のリスキル

生成AIのビジネス実装における課題

現代のビジネス環境において、生成AIの活用は業務効率化の鍵となっています。しかし、多くの企業ではツールの適切な選択方法や、セキュリティリスクへの対応が課題です。

また、具体的な活用イメージが湧かず、導入が進まないケースも見受けられます。こうした背景から、基礎から実践までを体系的に理解し、実務への実装を可能にする教育の必要性が高まっています。

研修内容の紹介

研修の概要

本研修は、最新の生成AIを安全かつ効果的にビジネス現場で使いこなすスキルの習得を目指します。

研修タイトル

生成AI活用研修(https://www.recurrent.jp/listings/pc-generationai-all)

受講対象

全従業員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職）

身に付くスキルや目的

本研修の目的は、対話型AIや画像生成などの多様な機能を正しく理解することです。これにより、業務効率を劇的に向上させる技術を習得します。具体的には、以下のスキルの獲得を目指します。

- 多様な生成AIの特性を理解し、最適なツールを選択するスキル- 効果的なプロンプト作成により、業務の質とスピードを向上させるスキル- ハルシネーションなどのリスクを回避した安全な利用方法の理解本研修の特徴- 多様な生成AIの特性を理解し最適なツールを選択するChatGPTやGeminiなど、各ツールの強みやAIエージェントの仕組みを基礎から網羅的に理解します。- 効果的なプロンプト作成により業務の質とスピードを上げるプロンプトエンジニアリングの基本を習得します。文章要約や資料作成、コード生成の時間を大幅に短縮します。- リスクを回避しセキュリティを守りながら安全に活用するハルシネーションや著作権、倫理的配慮などの注意点を正しく把握します。生成AI活用研修【生成AI全般の活用方法を理解する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

全6時間のプログラム（時間調整可能）より、主要な項目を抜粋します。

- 業務で使うための生成AIの基礎- 生成AIの定義と業務にもたらす変化の理解- 生成AIの代表的な種類と立ち位置の把握- 情報セキュリティ、プライバシー、著作権などの注意点- 対話式生成AIの活用- プロンプトエンジニアリングの基本- 文章作成、修正、要約、翻訳の実装- Excel関数、マクロ、VBAコードの自動生成- リサーチ・画像・スライド生成- Deep Researchの効果的な使い方- 自社業界リサーチの実践- AIによるプレゼン資料やスライドの作成手法- RAGとしての活用- RAGの基本概念の理解- NotebookLMを用いた複数資料の分析手法- 学習資料や音声コンテンツの生成- 自社での活用- 自社における具体的なAI活用案の検討

リスキルについて

ビジネス研修をより身近にする取り組み株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに掲げています。研修を実施しやすい環境づくりのため、生成AI活用研修を含むビジネス研修が料金一律の明瞭価格で提供されています。研修日の運用だけでなく、教材や備品の郵送など準備段階からのフルサポート体制を整えています。これにより、企業の負担を軽減しながら良質な研修の実施を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。