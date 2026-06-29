7/10(金)公開：実在のメキシコ画家夫婦をモデルにした感動作！《フリーダとディエゴ 最後の夢》予告・プロモーション映像＆場面写真 一挙解禁！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる「METライブビューイング」。

現在開幕中の「METライブビューイング２０２５‐２６シーズン」より、メキシコの画家夫婦フ リーダ・カーロとディエゴ・リベラをモデルにした新作オペラ、ガブリエラ・リーナ・フランク（作詞：ニロ・クルス）《フリーダとディエゴ 最後の夢》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6910/)が７月１０日(金)～７月１６日(木)に全国の映画館で公開いたします！（※東劇のみ７/２３(木)までの2週上映）

失った大切な人が、もし目の間に現れたら何を思うのか――？

舞台は1957年、メキシコの「死者の日」。最愛の妻を亡くしたディエゴ・リベラのもとへ亡き妻フリーダ・カー ロが 24 時間限定で舞い戻る。だが、彼女はある掟があった…。名作オペラ《オルフェオとエウリディーチェ》の構 図を逆転させた物語を紡ぐのは、現代最高峰の制作陣！

グラミー賞ノミネート、2026年度のピューリッツァー賞（音楽部門）受賞の話題の作曲家ガブリエラ・リーナ・フ ランクと、ピューリッツァー賞受賞の劇作家ニロ・クルスがタッグを組み、演出・振付は、シルク・ド・ソレイユやリオ五 輪閉会式で世界を魅了し、ローレンス・オリヴィエ賞にも輝いたデボラ・コルカーが務めます。

さらには、イザベル・ レナード、カルロス・アルバレスらMET常連の豪華歌手陣も登場いたします！

耳に残る現代音楽、カラフルな衣装、そして魅惑的な ステージ―。この度、舞台の魅力を凝縮した予告映像 ＆プロモーション映像が解禁！！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=x7J1YW9ji2g ]

メキシコの「死者の日」を舞台に、《オルフェオとエウリディーチェ》 の物語をベースとした幻想的な世界観が伝わる予告映像が解禁！

さらに、フリーダ・カーロ役のイザベル・レナード＆ディエゴ・リベラ 役のカルロス・アルバレスをフォーカスした特別プロモーション映像と、アーティスティックな舞台を捉えた場面写真１３枚も一挙公開。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NhpBr1CC7g4 ]

今シーズン最後を飾る、愛と魂の注目作にどうぞご期待ください！

第８作：ガブリエラ・リーナ・フランク《フリーダとディエゴ 最後の夢》MET初演(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6910/)

◆上映期間：７月１０日(金)～７月１６日(木) ※東劇のみ７/２３(木)までの２週上映

◆上映館：東劇・新宿ピカデリーほか全国21館

【指揮】ヤニック・ネゼ=セガン 【演出】デボラ・コルカー

【出演】イザベル・レナード、カルロス・アルバレス、ニルス・ヴァンダラー、

ガブリエラ・レイエス ほか

【MET上演日】202６年５月３０日 【上映予定時間】2時間36分（休憩1回）

★あらすじ

1957年、メキシコの 死者の日。妻フリーダ・カーロを亡くして3年、夫ディエゴ・リベラは老いと悲しみにさいなま れ、フリーダとの再会を切望している。一方、フリーダは冥界で苦しみから解放されていたが、死者の番人ラ・カトリ ーナが、ディエゴの人生の終わりに同行すべきだと主張。フリーダは24時間限定で地上に戻ることにしぶしぶ同意 し、2人の画家兼夫婦は感動的な再会を果たす。だが、フリーダには生者に触れてはいけないとうルールが課され ていた…。

■公式サイト：https://www.shochiku.co.jp/met/program/6910/

◆プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d53064-545-7f55e75cfe91bb36fae4cdd80b6623a6.pdf