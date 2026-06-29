フードデリバリー『Rocket Now』とタクシーアプリ『GO』によるプログラム「乗っトク、食っトク。」が6月29日(月)より開始

GO株式会社

CP One Japan合同会社(本社：東京都港区、ゼネラルマネージャー：ダニエル・ジャラミロ)が運営する送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス『Rocket Now（ロケットナウ）』と、GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が運営するNo.1*タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、「GO beyond NOW 移動も食も、その先へ。」というメッセージのもと、2026年6月29日(月)より、「乗っトク、食っトク。」プログラムを開始いたします。『Rocket Now』で料理を注文すると『GO』のステータス特典にカウントされ、『GO』でタクシーに乗ると『Rocket Now』のクーポンがもらえます。“一方を使うほど、もう一方がお得に便利になる”新しい体験を創出します。

* Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

｜一方を使うほど、もう一方がお得に便利になる「乗っトク、食っトク。」

それぞれの領域で生活者の「当たり前」を新たに作ってきた2社が提携し、サービスのご利用が特典へとつながる仕組み「乗っトク、食っトク。」プログラムを開始します。本プログラムは特別な操作や追加登録を必要とせず、両サービスを通常どおりご利用いただくだけで特典を得ることができます。両サービスをご利用のお客様みなさまが特典の対象となるため、より多くの生活者が手軽にメリットを感じられる設計となっています。

（1）『GO』のご利用が『Rocket Now』のクーポン付与につながる

『GO』での配車による乗車回数に応じて、『Rocket Now』で利用可能なクーポン(最大20％OFF)を最大2枚毎月付与します。

（2）『Rocket Now』のご利用が『GO』のステータス獲得のための実績としてカウントされる

『Rocket Now』でのご注文が『GO』アプリのご利用実績にボーナス加算され、ステータスアップを促進します。『GO』の利用状況に応じてステータス特典が用意されており、スタンダードからエメラルドまでの6段階で構成されています。ステータスに応じて、アプリが使いやすくなる各種特典が拡充されます。

｜「乗っトク、食っトク。」プログラム概要

- 名称 ： 「乗っトク、食っトク。」- 実施期間 ： 2026年6月29日(月)より- 内容 ： 『Rocket Now』のご利用が『GO』のステータスにカウントされ、『GO』のご利用が『Rocket Now』のクーポン付与につながる相互プログラムを実施- 条件 ： 『Rocket Now』にて初回エントリーを行った上で、双方のアプリをご利用ください。- 詳細 ： https://www.rocketnow.co.jp/go-taxi/- 注意事項 ：- - 『Rocket Now』での対象注文実績(月最大3回)が、翌月以降『GO』のご利用実績へ反映されます。- - 『Rocket Now』のクーポンは1回乗車で1枚、2回以上の乗車で2枚の最大2枚、2,000円(税込)以上のご注文で利用可能な最大20%OFFクーポン(最大割引額500円(税込))を毎月プレゼントします。- - 『GO』ステータスカウントは最大月3回までカウント、翌月ステータスに反映されます。- - 本プログラムは『Rocket Now』『GO』へのアカウント登録および日本の電話番号登録が必要です。- - アプリ削除やアカウント変更をした場合はプログラム対象外となります。- - 一度エントリーいただければ翌月以降は自動でボーナスが付与されます。- - 最新バージョンのアプリにアップデートしてください。- - 本プログラムは予告なく変更・中断・終了する場合がございます。

｜プログラム開始記念クーポン

プログラム開始を記念した特別クーポンをご用意しています。『GO』アプリ内のバナーより『Rocket Now』のページにアクセスいただくと、『Rocket Now』で使える20%OFFクーポン(最大500円割引、おひとり様2枚)をご利用いただけます。

実施期間 ：2026年6月29日(月)～7月31日(金)

｜フードデリバリー『ロケットナウ(Rocket Now)』について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北(宮城)、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)、中部(愛知・静岡)、関西(大阪・京都・兵庫・三重・奈良・滋賀・和歌山)、広島、九州(福岡)を中心に展開中です。

ロケットナウのアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー(Sensor Tower)」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門10カ月連続1位を獲得しました*1。アプリはサービス開始*2から700万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

＊1 2025年7月～2026年4月 iOS、Android 統合ベース

＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点（出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

・App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id6739188587

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpone.customer&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpone.customer&hl=ja)

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.(NYSE: CPNG)の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「ロケットナウ(Rocket Now)」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/361_1_1322f442e3daded2a4c7952fecbf9839.jpg?v=202606290152 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/361_2_d9f446b5c426d0f735e37d7717801c17.jpg?v=202606290152 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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