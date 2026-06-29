＜Butter Butler誕生10周年記念ノベルティ第2弾！＞ 2026年7月1日より、人気No.1の『バターフィナンシェ』が、可愛らしい“原寸大”のキーホルダーになって登場。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区)は、【Butter Butler（バターバトラー）】誕生10周年を記念したノベルティキャンペーン第2弾が2026年7月1日（水）より開始することをお知らせいたします。

◆第2弾周年記念ノベルティキャンペーン概要

周年記念ノベルティキャンペーンの第2弾は、『バター フィナンシェ』パッケージの原寸大キーホルダー。ヘアゴムやリップクリームなどのケア用品を可愛く収納できるポーチ仕様。カバンにちょこんと付けるだけで、 いつものお出かけがもっとワクワクする時間に変わります。

【特典内容】

バターフィナンシェパッケージ

原寸大キーホルダー

【開催期間】

2026年7月1日（水）～

【適用条件】

税込4,320円以上お買い上げのお客様

【対象店舗】

常設店舗:NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、 エキュートエディション渋谷店、 東京ギフトパレット店、エキュート大宮店、福岡空港国際線出発ゲート店

催事店舗:羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー EXPASA海老名（下り）、他

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

◆ブランド誕生より愛され続ける『バターフィナンシェ』

ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。 表面はカリッと「きつね色」に焼き色がつくように焼き上げ、 中にはメープルがほのかに香る特製シロップを染み込ませしっとりとした仕上がりに。 常温での持ち歩き保管が可能で、個包装なのでお手土産やプチギフトにぴったりです。

4個入 1,080円（税込）

6個入 1,620円（税込）

8個入 2,160円（税込）

12個入 3,240円（税込）

◆バトラーより、10年間のありがとうを込めて

2016年4月15日、NEWoMan新宿に第1号店をOPENした、 バターが主役のバタースイーツ【Butter Butler（バターバトラー）】。皆様の応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生10周年という大きな節目を迎えることができました。

2026年は、“ Butter Butler year ” 。

お客様への感謝を込めたキャンペーンや、特別なイベントを年間通して次々と展開してまいります。

◆周年イベント企画中:2026年秋、店舗限定商品が集結!?復刻商品も・・・・??

あの店舗でしか出会えない特別な味。そして、今はもう味わうことのできない懐かしい商品。

バターバトラーが歩んできた10年の軌跡をたどる、“Butter Butler year ”ならではの、限定イベントの準備を進めております。

イベントの詳細は、特設ページにて順次公開いたします。 バトラーが贈る、お客様への感謝を込めたキャンペーンの続報にご期待ください。

・10周年記念特設ページ

https://sucreyshopping.jp/butterbutler/10th-anniversary

◆Butter Butler（バターバトラー）について

『ご主人様。こちらバターが主役のお菓子でございます。』

バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、 陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。

◆店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 :東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F

・ルミネ新宿店

所在地 :東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2

・エキュートエディション渋谷店

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F

・東京ギフトパレット店

所在地 :東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口

・エキュート大宮店

所在地 :埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅中央改札内 エキュート大宮

・福岡空港国際線出発ゲート店

所在地 :福岡県博多区大字青木739番地

福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内

◆公式サイト

〈10周年記念特設ページ〉https://sucreyshopping.jp/butterbutler/10th-anniversary

〈ホームページ〉 https://sucreyshopping.jp/butterbutler

〈X〉 https://x.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/

〈Facebook〉 https://www.facebook.com/butterbutler.jp/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド :東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリミリ