【Business Plus創刊号】新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社長の棚橋弘至さんが巻頭インタビューに登場！“100年に一人の逸材”が語る、プロレスへの愛と未来への挑戦

国際情報マネジメント有限会社

このたび弊社では、ビジネス情報誌「COMPANYTANK」とWebマガジン「B-plus」を統合し、新たに「Business Plus」としてリニューアルする運びとなりました。

創刊号となる2026年7月号を7月1日（水）に発売いたします。巻頭インタビューには、新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社長の棚橋 弘至さんがご登場。現役生活に幕を下ろした今、社長として新日本プロレスの未来をどう描くのか――8ページにわたるロングインタビューを掲載いたします。

他者の喜びを、自分の喜びに

プロレス界を牽引したエースの道程

低迷期であった2000年代の新日本プロレスを立て直し、誠実なプロモーションで支えた棚橋弘至氏。

ブーイングが増えていく逆境の中、古き良き団体の伝統を下地に独自のスタイルを追求することで、時代に合わせた新たなプロレスラー像を確立させた。

ファンと新日本プロレスを愛し続けた同氏のキャリアを辿るとともに、その根底にある哲学を語りつくしてもらうインタビュー。

その他充実のコンテンツ

Special Voice

国際武道大学 特任准教授

ハンガリースポーツ科学大学 客員教員

ハンガリー剣道連盟 テクニカルディレクター

ハンガリー日本剣道クラブ 会長

NPO 武道文化フォーラム 会長

阿部 哲史

Top Column

株式会社瑞祥／クリニック工事LAB.

代表取締役

奈良 篤樹

時事コラム・連載コラム

◇ライフスタイル

読む、働く、語らう、くつろぐ

過ごし方を選べる滞在型書店

BUNKITSU TOKYO

◇映画コラム シネマでひと息

theater 26『新凱旋門物語』が描く、

一人のビジョンが変質していく巨大プロジェクトの舞台裏

◇Business Column

サラリーマンのための起業講座Vol.50 竹内 亮介

◇人生を豊かにするビジネスマインドセット

PART 12 「話を聞いてもらえなくなる人の共通点

──正しさを振り回した瞬間、人は静かに離れていく──」

◇オフを充実させ、より良いビジネスライフを！

大人が楽しむアウトドア考

第43回 焚火をしないキャンプで新たな豊かさを

◇国内ビジネスを軌道に乗せる連載コラム

経営基盤や人事制度の構築に向けて

第2回「人財」としての「人材」を形づくるもの

◇最強占い芸人・アポロン山崎の走りだせ！

レッツゴー占い ＃21

【雑誌概要】

Business Plus 2026年7月号

価格：1320円（税込）

発売日：2026年7月1日（水）

◇Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H682M1SP/