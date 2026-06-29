「サンデーチャージ！＆スポーツ」7月5日(日)から新体制で放送スタート！

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)が日曜夕方に放送している報道情報番組「サンデーチャージ！＆スポーツ」が新体制となり７月５日（日）から放送を開始します。

番組には引き続き、プロ野球解説者の江尻慎太郎さん、熊谷博之アナウンサーがレギュラー出演。

そして、今年春にｋｈｂに仲間入りした長井ゆめのアナウンサーがレギュラーメンバーに加わります。番組ロゴも今年４月の「チャージ！」ロゴリニューアルに合わせ、より情報をチャージする意味を込めたマークに更新しました。

「サンデーチャージ！＆スポーツ」では、県内ニュースのほか、週末のスポーツを熱く解説。最新のお天気情報や話題の場所からの生中継も交えて、日曜夕方の“いま”をライブ感満載でお伝えします。

ｋｈｂホームページのニュースアクセスランキングをもとに県民の１週間の関心ごとをまとめた「週刊みやぎ」や、旬のスポット・グルメの紹介など“週の始まりに役立つ情報”をお届けします。

放送開始から５年目を迎えた「サンデーチャージ！＆スポーツ」にぜひご期待ください。

〈番組概要〉

◆番組名 サンデーチャージ！＆スポーツ

◆放送時間 日曜 午後４時３０分～午後５時２５分

◆出演 コメンテーター：江尻慎太郎（プロ野球解説者）

メインキャスター：熊谷博之、長井ゆめの

リポーター：小室翔太

気象予報士：小林知未

◆放送エリア 宮城県ローカル

◆番組ＨＰ https://www.khb-tv.co.jp/sundaycharge/index.html