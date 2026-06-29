「サンデーチャージ！＆スポーツ」7月5日(日)から新体制で放送スタート！

写真拡大

株式会社東日本放送

　ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)が日曜夕方に放送している報道情報番組「サンデーチャージ！＆スポーツ」が新体制となり７月５日（日）から放送を開始します。




　番組には引き続き、プロ野球解説者の江尻慎太郎さん、熊谷博之アナウンサーがレギュラー出演。


そして、今年春にｋｈｂに仲間入りした長井ゆめのアナウンサーがレギュラーメンバーに加わります。番組ロゴも今年４月の「チャージ！」ロゴリニューアルに合わせ、より情報をチャージする意味を込めたマークに更新しました。



　「サンデーチャージ！＆スポーツ」では、県内ニュースのほか、週末のスポーツを熱く解説。最新のお天気情報や話題の場所からの生中継も交えて、日曜夕方の“いま”をライブ感満載でお伝えします。


ｋｈｂホームページのニュースアクセスランキングをもとに県民の１週間の関心ごとをまとめた「週刊みやぎ」や、旬のスポット・グルメの紹介など“週の始まりに役立つ情報”をお届けします。


　放送開始から５年目を迎えた「サンデーチャージ！＆スポーツ」にぜひご期待ください。



〈番組概要〉


　◆番組名 　サンデーチャージ！＆スポーツ


　◆放送時間　　日曜 午後４時３０分～午後５時２５分


　◆出演 　コメンテーター：江尻慎太郎（プロ野球解説者）


　　　　　　　　メインキャスター：熊谷博之、長井ゆめの


　　　　　　　　リポーター：小室翔太


　　　　　　　　気象予報士：小林知未


　◆放送エリア 宮城県ローカル


　◆番組ＨＰ　　https://www.khb-tv.co.jp/sundaycharge/index.html　