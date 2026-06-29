【九州発】地方企業の生成AI活用が本格化。がばいAIコンサルティング株式会社、九州イノベーションWEEK 2026でセミナー満席御礼。

がばいAIコンサルティング株式会社がばいAIコンサルティング株式会社 代表取締役 本間 謙斗

生成AIの業務実装支援を行う、がばいAIコンサルティング株式会社（代表：本間謙斗）は、「九州イノベーションWEEK 2026」に出展し、会期中に実施した生成AI活用セミナーが満席となるなど、地域企業のAI実装に対する高い関心を集めました。

当日は、生成AIの最新動向や業務活用への関心が高まり、出展ブースには300名を超える来場者が訪れました。企業経営者、管理職、DX推進担当者、自治体・教育関係者など、幅広い方々から、業務効率化、社内活用、AI研修、情報管理、AIエージェント活用に関する具体的な相談が寄せられました。

今回の出展で特に印象的だったのは、生成AIへの関心が「試してみたい」から「自社業務にどう組み込むか」へ明確に変化していることです。地域企業における生成AI活用は、情報収集や試験導入の段階を越え、現場業務に実装し、社内に定着させ、成果につなげるフェーズへ本格的に移行しています。

本リリースのポイント

💡九州イノベーションWEEK 2026に出展し、生成AI活用セミナーは満席・立ち見が出るほどの盛況

💡出展ブースには300名超が来場し、地域企業の生成AI活用ニーズが顕在化

💡生成AIの関心は「導入」から「業務実装・社内定着・AI人材育成」へ移行

九州イノベーションWEEK 2026でセミナー満席。生成AI活用への関心が集中

がばいAIコンサルティング株式会社は、九州イノベーションWEEK 2026において、生成AIの業務活用をテーマにセミナーを実施しました。

セミナーでは、生成AIの最新動向に加え、地方企業が現場でAIを活用するための考え方、業務効率化につなげる具体的なステップ、社内で活用を定着させるためのポイントについて紹介しました。

当日は開始前から多くの来場者が集まり、会場は満席に。さらに立ち見が出るほどの盛況となり、地域企業における生成AI活用への関心の高さがうかがえる結果となりました。

特に、資料作成、議事録作成、問い合わせ対応、営業支援、社内ナレッジ活用など、日々の業務に直結する活用方法への関心が高く、講演後も具体的な相談が相次ぎました。

代表 本間謙斗 コメント

今回の九州イノベーションWEEK 2026では、生成AIに対する関心が非常に高く、特に「現場でどう使えば成果につながるのか」という実践的な相談を多くいただきました。

生成AIは、ただ導入するだけでは業務改善にはつながりません。重要なのは、自社の業務プロセスに合わせて活用設計を行い、社員が日常業務の中で使い続けられる状態をつくることです。

九州には、地域に根ざした強い企業が数多くあります。私たちは、そうした企業が生成AIを武器として活用し、人手不足や業務負荷といった課題を乗り越え、さらに成長していくための支援を進めてまいります。

今後の展開：生成AIを“使える人材”から“成果を出せる人材”へ

がばいAIコンサルティング株式会社は、今回の九州イノベーションWEEK 2026で得られた反響を受け、九州エリアの企業・自治体・教育機関に向けて、生成AIの業務実装支援とAI人材育成をさらに強化してまいります。

生成AIの普及により、多くの企業でAIツールの導入は進みつつあります。一方で、現場では「一部の社員しか使えていない」「業務成果につながっていない」「社内ルールや活用方針が整っていない」といった課題も顕在化しています。

これからの企業に必要なのは、単にAIツールを操作できる人材ではありません。自社の業務課題を正しく捉え、生成AIを業務プロセスに組み込み、継続的に改善できる“AI実装人材”です。

がばいAIコンサルティング株式会社では、AIを一時的なトレンドではなく、企業の生産性向上と人材価値向上を同時に実現する経営インフラと捉えています。今後は、経営層・管理職・現場社員それぞれの役割に応じたAI人材育成プログラムを展開し、企業全体で生成AIを活用できる体制づくりを支援します。

具体的には、生成AIの基礎理解を深めるAIリテラシー研修に加え、資料作成、議事録作成、営業支援、問い合わせ対応、社内ナレッジ活用など、実務に直結した部門別研修を提供します。また、社内で生成AI活用を推進するリーダー人材の育成や、現場業務へのAI導入を伴走する実装支援も強化していきます。

特に地方企業においては、人手不足や業務の属人化が深刻な経営課題となっています。生成AIは、単なる効率化ツールではなく、限られた人材の生産性を最大化し、社員一人ひとりの業務レベルを引き上げるための重要な手段です。

がばいAIコンサルティング株式会社は、九州から、生成AIを“知る”段階から“使いこなす”段階へ、さらに“成果を出す”段階へ進めるための支援を行ってまいります。地域企業がAI時代に競争力を高め、持続的に成長できるよう、実務に根ざしたAI人材育成と業務実装を推進していきます。

今回の反響から見えた地域企業の変化

今回の出展を通じて、地域企業における生成AI活用の関心は、単なるツール導入から、実際の業務成果につなげる段階へ移行していることが見えてきました。

特に多く寄せられたのは、「ChatGPTを導入したが社内で活用が広がらない」「どの業務からAI化すべきかわからない」「社員のAI活用レベルに差がある」といった、導入後の運用・定着に関する課題です。

今後は、生成AIを一部の担当者だけが使うのではなく、経営層・管理職・現場社員がそれぞれの役割に応じて活用し、組織全体の生産性向上につなげることが重要になります。

がばいAIコンサルティング株式会社は、こうした課題に対し、AI研修、業務設計、社内活用ルール整備、現場への導入支援を組み合わせた実践的な支援を行ってまいります。

がばいAIコンサルティング株式会社について

がばいAIコンサルティング株式会社は、生成AIの業務実装支援を行う企業です。企業の業務課題に合わせて、生成AI活用設計、AI研修、業務効率化支援、社内定着支援などを提供しています。

単なるツール導入ではなく、現場業務に生成AIを組み込み、継続的に活用される仕組みづくりを支援します。

【会社名】：がばいAIコンサルティング株式会社

【代表者】：代表取締役社長 本間謙斗

【事業内容】：生成AIの業務実装支援、AI研修、業務効率化支援、社内定着支援

【所在地】：佐賀県佐賀市駅南本町2-17

【URL】：https://gabai-ai.com/

本件に関するお問い合わせ

がばいAIコンサルティング株式会社

担当：本間謙斗

E-mail：info@gabai-ai.com

URL：https://gabai-ai.com/

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