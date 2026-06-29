【JK Fandom】韓国ドラマ『愛がやってくる』OST楽曲の主人公を、グローバルファン投票で選定！6月29日（月）投票スタート！

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルが展開するファンダム支援サービス「JK Fandom（ジェイケイファンダム）」は、 ファンの応援を形にする企画として、6月29日（月）より、韓国KBSにて放送予定の週末ドラマ『愛がやってくる』のOST楽曲を歌う“主人公”をグローバルファン投票で選定するオンライン投票企画「OST MATCH POINT」を実施します。

■「OST MATCH POINT」とは

「OST MATCH POINT」は、bntが主催し、Yogurt StudioとRematchが企画・運営する、ファン参加型のOSTプロジェクトです。グローバルファンダムプラットフォーム「JK Fandom」は、公式投票パートナーとして参画します。

本企画は「アイドル部門」と「歌謡曲部門」の2部門で実施され、各部門の上位アーティストにOST歌唱の機会が贈られます。

・投票に必要なポイント：[無料] 推しポイント150 または ハートポイント300 ／ [有料] スターポイント30

※推しポイント・ハートポイントは無料で獲得できるポイント、スターポイントは有料ポイントです。

・集計方式：両プラットフォームの総投票数を基準とする

※集計結果は、両プラットフォームの投票を統合した特設ページ(https://rematch-matchpoint.vercel.app/)にて公開されます。

〈優勝特典〉

▶ アイドル部門 1位：OST歌唱権（1曲）

▶ 歌謡曲部門 1位：OST歌唱権（1曲）＋ 屋外ビジョン広告

2位：OST歌唱権（1曲）

※最終選出されたアーティストのご都合によりOSTへの参加が難しい場合は、江南（カンナム）の屋外ビジョン、または海外の屋外ビジョン広告への掲載に変更される場合がございます。

※制作・編成上の都合により、OSTの内容・公開時期が変更される場合がございます。

■投票スケジュール（アイドル部門・歌謡曲部門 共通）

予選投票

・2026年6月29日（月）12:00 ～ 7月13日（月）15:00（JST）

・アイドル部門：上位3チームが決勝投票へ進出

・歌謡曲部門：上位5チームが決勝投票へ進出

決勝投票

・2026年7月14日（火）12:00 ～ 7月24日（金）15:00（JST）

※投票に関する各種ポリシーは、主催者および運営側の都合により予告なく変更される場合がございます。



■JK Fandom 予選期間中「無料投票券」を毎日プレゼント

予選投票期間中、JK Fandomにログインしていただいたユーザーの皆さまに、1日1回「無料投票券」をプレゼントいたします。「無料投票券」は、ポイントとは別に投票へご利用いただけるチケットです。毎日の参加で「推し」をもっと応援できるチャンスです。

・対象期間：予選投票期間（2026年6月29日（月）12:00 ～ 7月13日（月）15:00（JST））

・付与内容：1日1回、無料投票券（1票分）を付与

・付与方法：アカウントへ自動付与

・確認方法：マイページ、または該当の投票ページにて確認可能

※決勝投票期間中は、無料投票券の付与はございません。

※不正利用が確認された場合、付与対象外となる場合があります。

■投票アーティスト ラインナップ

▶ アイドル部門（23チーム）

・TEMPEST

・AHOF

・PLAVE

・ISEGYE IDOL

・HADES

・QWER

・AND2BLE

・RESCENE

・n.SSign

・LUN8

・ONEPACT

・ALPHA DRIVE ONE

・NCHIVE

・POW

・DKB

・TNX

・TRIPLE S

・XODIAC

・LONGSHOT

・KIIRAS

・TUNEXX

・FLARE U

・In A Minute

▶ 歌謡曲部門（22チーム）

・Kang Moon-kyung

・Seongri

・Kim Yong-bin

・Song Min-jun

・Bin Ye-seo

・Kim Da-hyun

・Kim Eui-young

・Jang Han-byul

・Jin Hae-sung

・Enoch

・Shin Seung-tae

・Kim Jung-yeon

・Kim Su-chan

・Jeon Yu-jin

・Son Tae-jin

・Park Chang-keun

・Lee Solomon

・Shin Seong

・DooRi

・Son Bin-a

・HI Ryang

・Gou

■ドラマ『愛がやってくる』について

＜作品概要＞

・作品名 ：KBS2 週末ドラマ『愛がやってくる』

・形式 ：全50話

・演出 ：ホン・ソック

・脚本 ：イ・ギョンヒ

・出演 ：ハ・ソクジン、アン・ヒヨン、パク・ユナ、ペ・ジョンナム、ミン・ジヌン、イ・ジュヨン、ペ・ユンギュ、チョン・ボミン

■株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 代表取締役社長 遠藤 哲也 コメント

このたびの「MATCH POINT：OST」は、ファンの皆さまの応援によって「推しの歌声」が週末ドラマのOSTという形で多くの方に届く--そのきっかけを一緒に作れる企画です。

JK Fandomは、ファンの想いが可視化され、次のチャンスへつながる仕組みづくりを大切にしてきました。本企画が、推しへの愛をドラマという舞台へと広げ、アーティストの新たな出会いと活躍につながる場になることを願っています。

ファンの皆さまと共に、推しの未来を動かすこの企画を創り上げていけることを楽しみにしています。

【JK Fandomについて】

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、世界中のファンダムを応援するグローバル推し活応援プラットフォームです。同じ推しがいるファン同士が団結し、アーティストの出演機会を後押しできるほか、投票結果に応じて出演・紹介などの各種リワードを提供します。

（JK Fandom関連サイト情報）

・公式サイト：https://jk-fandom.jp

・アプリダウンロード：

App Store：https://jk-fandom-app.go.link/djRcu

Google Play：https://jk-fandom-app.go.link/cp3uA

・LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@555txtqj

・X（Twitter）公式アカウント：https://x.com/jk_fandom_

・Instagram：https://www.instagram.com/jkfandom_official





【運営会社について】

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、「JK Fandom」プラットフォームを活用したエンターテインメント事業と、海外スマートフォンアプリのパブリッシング事業を展開しています。エンターテインメント事業では、JK Fandomを通じた投票・応援イベントの企画・運営を行い、ファンとIPをつなぐ場を提供しています。

パブリッシング事業では、ポイ活アプリのシリーズ累計ダウンロード数400万以上、ポイント配布実績1億円以上を達成しており、今後もエンターテインメント領域における事業拡大を推進してまいります。





株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル：https://fancsglobal.com/

・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

・設立日：2012年3月1日

・代表者：代表取締役社長 遠藤 哲也

・資本金：900万円（2026年6月29日現在）





■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

fandom@fancsglobal.com