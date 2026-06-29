大切な家族に食べさせたい。BestiesTokyoが自然な飼育にこだわった豚肉を使ったチャーシュー丼を発売。東京・亀戸の人気ラーメン店「らぁ麺 花筏」にオリジナルチャーシューの製造を依頼。

株式会社BestiesTokyo

酵素玄米を使った食事を提供するBestiesTokyoを運営する株式会社BestiesTokyo（東京都葛飾区、代表：江原佳美）は、抗菌剤不使用の豚肉を使用し、東京・亀戸で行列ができる人気ラーメン店「らぁ麺 花筏」の協力のもと、うま味調味料に頼らず仕上げた特製チャーシュー丼の提供を開始しました。

抗菌剤不使用の黒豚で作ったチャーシュー丼



世界では現在、抗菌剤の使いすぎによって薬が効きにくい菌が増える「薬剤耐性（AMR）」が大きな社会課題となっており、ヨーロッパでは家畜への routine use（習慣的使用）に厳しい制限が設けられています。

BestiesTokyoでは、この問題を身近な「食」から考え、提供するお肉には、抗菌剤に頼らず育てられたものを選んでいます。

抗菌剤そのものを否定するのではなく、「本当に必要な時に、薬がきちんと効く未来」を守るために、日々の食の選択について考えることが大切だと考えています。

そんな想いから今回タッグを組んだのが、東京・亀戸で行列ができる人気ラーメン店「らぁ麺 花筏」です。

花筏は、うま味調味料を使わず、素材本来の旨みを大切にしたラーメンづくりで知られる人気店。鶏・豚・魚介などの素材を丁寧に重ね、うま味調味料に頼らず深い旨みを引き出す一杯は、多くのラーメンファンから支持されています。

花筏さんの塩ラーメン

BestiesTokyoオーナーの江原は、「うま味調味料を使わないラーメン店がある」と知り、興味を持って最初は一人のお客さんとして来店しました。

花筏の看板メニューのひとつは、SPポークを使用したチャーシュー。

その味に感銘を受ける一方で、「もしBestiesTokyoで使用している抗菌剤不使用の豚肉を、花筏さんの製法でチャーシューにしてもらえたら、Bestiesらしい一品として提供できるかもしれない」と考えるようになりました。

そこで、“当たって砕けろ”の気持ちで店長に相談。

最初は少し緊張したものの、お話をしてみると、食材や味に真摯に向き合う、とても温かく誠実な方でした。

花筏のお店の前で、店長さんと

BestiesTokyoが持ち込んだ豚肉にも興味を持っていただき、お店独自の製法で特製チャーシューを作っていただけることになりました。

こうして完成したのが、抗菌剤不使用の豚肉と、うま味調味料に頼らない製法という、双方のこだわりを掛け合わせた特製チャーシューです。もちろん、添加物や保存料も使用していません。

BestiesTokyoでは、このチャーシューを極上酵素玄米の上にたっぷりとのせ、平飼い卵とともに丼スタイルで提供しています。

「体にやさしい」と「ちゃんと美味しい」は両立できる。

BestiesTokyoはこれからも、食を通じて、人と犬の健康、そして未来の食について考えるきっかけを届けていきます。





■ 株式会社BestiesTokyo オーナー 江原佳美 プロフィール

夫を事故で亡くし、シングルマザーとして働きながら子育てをする中で、会社を休むことが難しく、娘が熱を出すたびに「明日には熱を下げないと困るんです」と病院でお願いする日々を送っていた。

当時は仕事と子育てに必死で、薬について深く考えることもなく、医師に処方されたものを使うのが当たり前だった。

その後、医師から「この子に使える薬が限られてきています」と言われた経験が、後に世界的な薬剤耐性（AMR）の問題を知った際、「薬が効かなくなること」の怖さを自分ごととして強く実感する原体験となった。

自身もまた、多忙な生活と食生活の乱れから健康を大きく崩し、医療機関から継続的な服薬を勧められる状態となったことをきっかけに、「食」の重要性を見直すようになる。

50歳で独立し、未経験ながら飲食業の世界へ飛び込む。酵素玄米と出会い、食と健康について学びを深める中で、工場畜産における薬剤使用や、世界的に広がる薬剤耐性（AMR）の問題にも関心を持つようになる。

食生活を見直したことで自身の健康状態も大きく改善し、60歳を迎えた今の方が体調は良く、7kgの減量にも成功。リバウンドもしていない。

現在は、「未来の子どもたちに、きちんと薬が効く社会を残したい」という想いから、“体にやさしい”だけでなく、“ちゃんと美味しい”を両立した食をテーマに活動。

BestiesTokyoでは、大豆ミートや植物性食材を活用した料理に加え、「たまに食べるお肉は、できるだけ自然なものを」という考えのもと、放牧牛や平飼い鶏、飼育方法に配慮した豚などを取り扱っている。

人も犬も、食べるもので未来が変わる。

そんな想いを胸に、東京で「人と犬の心と体にやさしいコミュニティづくり」に取り組んでいる。

代表取締役・江原佳美と看板犬のつむぎちゃん

【取材・報道関係のお問い合わせ】

株式会社BestiesTokyo

担当・江原 （03-6683-8923）

受付時間 9時～21時

E-mail: bestiestokyo@gmail.com