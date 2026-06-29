韓国ゴルフウェア「FairLiar」、東京ミッドタウン日比谷にて期間限定POPUP STOREを開催

株式会社COENSEN GLOBAL

株式会社COENSEN GLOBAL（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：高祥賢、商標名：FairLiar Japan）は、2026年7月10日（金）から9月30日（水）まで、東京ミッドタウン日比谷にて、期間限定POPUP STOREを開催いたします。

FairLiarにとって初の大型商業施設、東京ミッドタウン日比谷へ

このたび新たに、東京ミッドタウン日比谷へ出店いたします。

FairLiarとしてブランド史上最長となる約3ヶ月間（2026年7月10日～9月30日）にわたり、夏から秋冬へと移ろう季節を一店舗で体験いただける特別な期間として展開いたします。

なぜ、東京ミッドタウン日比谷なのか

帝国ホテル・日比谷公園・銀座・有楽町を徒歩圏に擁する日比谷は、ファッション、グルメ、映画、舞台といった都市カルチャーが集約する、東京屈指のラグジュアリーゾーンです。

平日には洗練されたビジネスパーソンが行き交い、週末にはハイセンスな大人のカップルやファミリーが集う - この街に集まる方々のライフスタイルは、FairLiarが掲げる「ゴルフシーンをより華やかに、日常をもっとエレガントに」というブランドビジョンと、深く重なります。

ゴルフを愛しながら、街でもエレガントでありたい。そんな大人の女性たちと出会える場所として、日比谷以上にふさわしい街はありませんでした。

2026年夏コレクションを「Romantic Bohemian」を、まずは店頭で

今シーズンのテーマは「Romantic Bohemian（ロマンティック・ボヘミアン）」。

自由で軽やかなボヘミアンのムードに、FairLiarらしい柔らかなエレガンスと現代的なフェミニニティを重ねたコレクションです。

繊細なレースやフリル、上品なリボンモチーフを随所に取り入れながら、夏のコースでも美しく映える洗練されたシルエットを描きました。

オンラインや写真では伝わりにくい、素材の肌触り、着用時のシルエット、細部のディテール - ぜひ店頭で実際にお手に取ってご確認ください。

ゴルフウェアとしての機能性はもちろん、タウンユースでも映えるアイテムが揃います。

【日比谷POPUP限定】秋冬コレクションを、いち早く店頭で

長期間の会期だからこそ叶う、もう一つの楽しみ方があります。

会期後半に向けて、2026年秋冬コレクションの先行アイテムを順次解禁いたします。

EC・他店舗に先駆けて、東京ミッドタウン日比谷店だけで体感いただける特別なラインアップを予定しております。

夏の今を彩るアイテムから、来たる秋冬の新作まで、FairLiarが描く一年の物語を一店舗で味わえる、ここでしか叶わない時間をご用意してお待ちしております。

夏から秋へ、ゴルフシーズンの真ん中を FairLiar とともに

7月から9月は、一年で最もゴルフが盛り上がる季節。

都心の真ん中・日比谷で、この夏のラウンドを彩る最新コレクションと、ひと足早い秋冬の予感を、ぜひ体験しにいらしてください。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

FairLiar 期間限定 POPUP STORE

開催期間：2026年7月10日（金）～ 9月30日（水）

開催場所：東京ミッドタウン日比谷

住所：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 2階

営業時間：施設営業時間に準ずる

【会社概要】

会社名：株式会社Coensen Global

商標名：Fairliar Japan

メール：info.jp@fairliar.com

URL：https://www.fairliar.jp/