『餓狼伝説 City of the Wolves』にアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の「ケンシロウ」が本日参戦！さらに2026年7月よりSeason3開幕！

株式会社SNK

株式会社SNKは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』（以下、『餓狼伝説 CotW』）において、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボキャラクター「ケンシロウ」をSeason 2 DLCキャラクターとして本日より配信開始したこと、およびSeason3が2026年7月より開幕することをお知らせいたします。

＞「ケンシロウ」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/3s6VAxvedng

英語ボイス ： https://youtu.be/yFMFPRU1w00(https://youtu.be/yFMFPRU1w00)

伝説に加わりしは“七つの傷を持つ男”ーー

世紀末の救世主が、サウスタウンに降り立つ

2026年3月に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」において発表された、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』と対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 CotW』とのコラボレーションの一環として、Season Pass 2 最後のDLCキャラクター「ケンシロウ」が登場いたします。

『餓狼伝説 CotW』における「ケンシロウ」は、高速かつ重厚な打撃を軸に、秘孔突きによる状態変化やコンボ性を取り入れた“北斗神拳”の使い手として登場。非常にテクニカルかつ破壊力の高いファイターで、一瞬の読みと間合いが勝敗を分ける、緊張感あふれるバトルスタイルが特徴になっております。

ケンシロウ | Kenshiro

Voice Actor ［日本語］武内駿輔 ［英語］Clayton Alexander

胸に刻まれた七つの傷を持つ、究極の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者。北斗神拳を我がものにしようと企む者の力によって、サウスタウンへと呼び出された。弱き者に手を差し伸べる優しさを持つが、悪党には一切容赦しない。滅びの影に覆われたこの街で、ケンシロウは巨悪を打ち砕く。

キャラクター毎のストーリーが楽しめる「EOST MODE」と「ARCADE MODE」にもケンシロウのストーリーが追加！

RPGモード「EOST MODE」：

サウスタウンで目を覚ましたケンシロウ。そこで彼はテリーや舞と知り合い、ふとあることに気づく。この街には得体の知れない瘴気のようなものが立ち込めていたのだ。ケンシロウはその謎の瘴気を追いサウスタウンを駆け巡る。

「ARCADE MODE」：

ケンシロウがふと目を覚ますとそこは、荒廃した世界ではなく、高層ビルが立ち並ぶ近代的な場所であった。ここはクラウザーという男が支配する街、サウスタウン。弱き者は倒れ、横暴な者達であふれかえっている。ケンシロウは拳を握りしめ、志を同じくするテリーや北斗丸、ほたると共に新たに開催されたKOFへと参加するのであった。全てはクラウザーと戦う為に。

『北斗の拳』とは

『北斗の拳』は、原作：武論尊、漫画：原哲夫による日本の漫画作品です。

1983年より「週刊少年ジャンプ」にて連載され、核戦争後の荒廃した世界を舞台に、北斗神拳の伝承者「ケンシロウ」が悪を打ち倒す姿を描いた作品として、多くの読者を魅了しました。

その重厚な世界観と圧倒的なキャラクター性、数々の名セリフにより、世代や国境を超えて現在もなお幅広い支持を集めています。

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とは

新たなスタッフ・キャストと最新の技術によって原作の魅力を余すことなく映像化されたアニメ作品で、TOKYO MX、BS11にて絶賛放送中です。また、Prime Videoで世界独占配信も行われています。

アニメ公式サイト

https://hokuto-anime.com/

［公式X］北斗の拳公式情報局

@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）

2026年7月より、Season 3の開幕が決定！

詳細については後日改めてお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が40%OFFで購入いただけるチャンス！MID-YEAR SALE開催中！

【MID-YEAR SALE 概要】

■対象タイトル／割引率／価格

『餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition』 デジタル版（Season Pass 1 + 2）

40％OFF／通常価格：6,490円（税込）→セール価格：3,894円（税込）

『餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition』 デジタル版

25％OFF／通常価格：2,980円（税込）→セール価格：2,235円（税込）

『餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1』 デジタル版

33％OFF／通常価格：1,480円（税込）→セール価格：992円（税込）

■対象プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Xbox Series X|S／Steam／Epic games

■セール詳細ページ

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/mid-year-sale/

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。

さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。

Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

TikTok

https://www.tiktok.com/@fatalfury_cotw

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■ラインアップ

餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition

・価格：2,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編のみ

餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）

・価格：6,490円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr. BIG）

Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／Mr. KARATE／ケンシロウ）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 1

・価格：1,480円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr. BIG）

※価格は各配信ストアにより異なる場合があります。詳細は各ストアページをご確認ください。

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

・価格：1,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（配信中）

・DLCキャラクター「Mr. KARATE」（配信中）

・DLCキャラクター「ケンシロウ」（配信中）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。