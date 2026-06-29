【1日1組限定】和歌山・白浜の海と空を独り占めする一棟貸しヴィラ「private villa kai -KUMANO-」が2026年6月オープン。

株式会社UTI

株式会社UTI（本社：大阪府泉南市）は、和歌山県西牟婁郡白浜町に完全プライベートの一棟貸しヴィラ「private villa kai - KUMANO -」を2026年6月にオープンしました。本施設は、甲板を模したバルコニーから直接ビーチへ降りることができる絶景のロケーションが特徴です。慌ただしい日常から離れ、大自然の中で心身が「ととのう」極上のリトリート体験をご提供します。現在、オープンを記念して通常料金から20%OFFの特別価格（4名様まで税込80,000円～）でご案内しております。

詳細は公式HP(https://privatevilla-kumano.com/)やInstagram(https://www.instagram.com/private_villa.kai.kumano/)をご覧下さい。

オープンの背景と施設のコンセプト

目の前に空と海が広がる

忙しい現代において、心身のリフレッシュを求めるニーズが高まっています。これに応えるため、「private villa kai」は、目の前に広がる青い海と空、そして波の音に包まれる環境を最大限に活かしました。訪れる方が「何もしない贅沢」を味わい、ゆっくりと心と感性をひらいて新しい気持ちになれる場所として誕生しました。

private villa kai - KUMANO - の3つの特徴

開放的なリビング海側のベッドルーム五色ヶ浜

1. 波打ち際まで数歩。ビーチ直結のプライベートテラス

客室の先に広がるプライベートテラスからは、心地よい潮風を感じることができます。甲板を模したバルコニーには6人掛けのソファーを設置。空と海が溶け合う、青の絶景をゆったりと時間を忘れて眺めることができます備え付けの専用階段を下りれば、そこは誰にも邪魔されないあなただけのビーチです。境界線のない自然と一体になる、自由で穏やかな滞在をお約束します。

ビーチと直結するプライベートテラス2. 「動」と「静」を感じる2つの寝室

室内には、異なる魅力を持つ2種類のベッドルームを備えています。

※SeaSide 2室、ForestSide 1室

Sea Side - 動

窓いっぱいにオーシャンビューが広がる寝室で、揺れる水面を眺めながら圧倒的な解放感を味わえます。

Forest Side - 静

豊かな緑に包まれた寝室で、朝はやわらかな光が差し込み、夜はライトアップされた木々が幻想的な空間を演出します。

3. 快適な滞在を叶える充実の設備と好立地

室内には、非日常を演出する薪ストーブやプロジェクター、調理器具一式をご用意しており、自由に食材を持ち込んでの調理が可能です。また、南紀白浜I.C.から車で約5分、車で5分圏内にスーパーやコンビニが揃うなど、自然の中でありながら高い利便性も兼ね備えています。

施設概要

施設名： private villa kai - KUMANO -

所在地： 〒649-2334 和歌山県西牟婁郡白浜町才野1758－29

アクセス： 紀勢自動車道 南紀白浜I.C.から約5分（専用駐車場4台完備）、南紀白浜空港から車で約10分

（羽田空港から約1時間半）

定員： 1～7名

間取り・面積： 3LDK・約65.10 平方メートル

主な設備： Wi-Fi、エアコン、プロジェクター、電動昇降スクリーン、薪ストーブ、キッチン用品・基本調味料一式、電気式バーベキューコンロ など

オープン記念キャンペーン料金

ただいまオープンを記念いたしまして、通常料金の20%OFFでご宿泊いただけます。

一棟あたりの対象料金（4名様まで / 税込）

日曜日～木曜日：80,000円 ※2名様利用時は66,000円

金曜日・土曜日・祝前日：100,000円

ゴールデンウィーク・お盆：160,000円

年末年始：200,000円

※5名様以上のご利用は、1名様につき追加料金（小学生以上）が発生します。

※小学生未満のお子様は無料でご宿泊いただけます。

企業情報・連絡先

運営会社： 株式会社UTI

所在地： 大阪府泉南市信達市場1487

公式サイト： https://privatevilla-kumano.com/kai

※ご予約や詳細な注意事項等については、公式サイトの「ご利用案内」をご確認ください。