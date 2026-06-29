【大人の超精密ホビー】1mm厚ステンレスとネジ留め構造が織りなすディストピアの美学。サイバーパンク風メカニカル立体モデル「レベリオン・コア」がBLDBより新登場！

碩輝網絡貿易有限公司金属スチームパンクランタンフィッシュ深海魚3D金属模型インテリア飾りプレゼントに最適

高精度メタルアセンブリモデルのD2Cブランド「BLDB（ビルディングブロック）」（運営：碩輝ネットワーク貿易）は、本日2026年6月29日（月）より、近未来のサイバーパンク(https://bldb.jp/collections/steampunk)世界観を圧倒的なディテールで再現した、大人向け超精密3D金属組立てキット「レベリオン・コア（Rebellion Core）」シリーズを、日本国内の公式オンラインストア（bldb.jp）にて本格的に販売開始いたします。

本作は、従来の薄型メタルパズルに多かった「タブ折り（金属片の折り曲げ）」による簡易的な固定法を一切排除。1mm厚の高級ステンレス鋼板から超高精度レーザーカットで切り出された金属パーツを、すべて「本物のネジとナット」のみで締結していく、極めて硬派な構造を採用しています。指先に伝わる金属の冷徹な重み、リアルなギアドライブ（歯車駆動）の噛み合わせ、そしてサイバーパンク特有の「ハイテク×ディストピア」な意匠が融合した、まさに大人のためのハイエンド・メカニカルホビーです。

■ 開発背景：プラスチックの「軽さ」に飽きた大人たちへ。本物の「金属」が持つ圧倒的な造形美を求めて

現在のホビー市場は、手軽に組み立てられるプラスチックモデルや、数時間で完成するライトな立体パズルであふれています。しかし、私たちBLDBが目指したのは、そうした「タイパ（マンス→タイパ）」重視のファストホビーとは真逆の存在です。

「時間を忘れて、ただ目の前の冷たい金属と対話する。日常の喧騒から隔絶された、贅沢で孤独な没頭時間を提供したい」

その強い想いから、今回のサイバーパンクシリーズの開発がスタートしました。デザインのモチーフとなったのは、近未来のサイバーネティクス（義体技術）や、レトロフューチャーな蒸気機関、そして生物的な有機ラインを機械的に再構築した「バイオ・メカニカル」の融合です。

開発チームは、0.1mm以下の限界コンマ単位での設計公差（パーツのズレの許容値）を追求。プラスチックでは表現できない、1mmのステンレス鋼板だからこそ実現できたシャープなエッジと肉抜き加工、そして何層にも重なる装甲のレイヤード構造を完成させました。安易な接着剤に頼らず、すべての関節や外装をネジで結合していくプロセスは、さながら本物の軍用サイボーグや精密産業ロボットを自らの手で組み上げるかのような、本格的な「メカニック体験」をユーザーにもたらします。

■ 製品の3大特徴

【1】「タブ折り」を排した「完全ネジ留め構造」：工学的な美しさと永久的な耐久性

「タブ折り」を排した「完全ネジ留め構造」：工学的な美しさと永久的な耐久性

従来の金属パズルの多くは、0.2～0.3mmの薄い真鍮や鉄の板を折り曲げて固定する「タブ折り式」が主流でした。しかしこの方式は、一度折り曲げを間違えると金属疲労で破断してしまい、完成後もどこか強度の脆さが残るという欠点がありました。 BLDBの「レベリオン・コア」は、この妥協を完全に過去のものにします。主要フレームから微細な内部ギアに至るまで、すべてM1～M2サイズの精密ネジとナットを用いて固定。組み立て時の適度なトルク感（ネジを締め付ける手応え）は、大人のメカニカルな本能を刺激します。さらに、ネジ留めだからこそ、いつでも分解・再調整が可能であり、何年経っても色褪せない「永久的な資産」としての耐久性を誇ります。

【2】1mm厚ステンレス鋼板が放つ、圧倒的な「重厚感」と「金属光沢」

1mm厚ステンレス鋼板が放つ、圧倒的な「重厚感」と「金属光沢」

製品を手にした瞬間、誰もがその「ズッシリとした重み」に驚くはずです。一般的なメタルパズルとは一線を画す、1mm厚のインダストリアル・ステンレス（SUS304グレード）を贅沢に使用。表面には、サイバーパンクの退廃的な世界観を表現するため、鈍い輝きを放つヘアライン加工と、光を吸収するマットなサンドブラスト加工を絶妙なバランスで配置しました。部屋のLED照明やPCデスクのネオンライトを浴びることで、金属のカット面が妖しく乱反射し、SF映画からそのまま飛び出してきたかのような圧倒的な存在感を放ちます。

【3】歯車が噛み合い、生命が宿る。「ギアドライブ」と「生体模倣（バイオ・ミミクリー）」の融合

歯車が噛み合い、生命が宿る。「ギアドライブ」と「生体模倣（バイオ・ミミクリー）」の融合

単なる静止した置物（スタチュー）ではありません。内部には複雑に計算されたギアシステムが組み込まれており、手動または外付けのユニットによって、内部の歯車が連動して駆動します。今回発売されるラインアップには、サイバーパンク的なサイボーグドラゴン、サソリ、 wilderness な造形を持つ昆虫、そしてV型8気筒エンジンをサイバーモディファイした心臓部ユニットなど、男心をくすぐる生物×機械のモチーフを多数用意。メカニックが動くたびに、硬質な金属の中にどこか生命の鼓動を感じさせるギミックが仕込まれています。

■ メディアが注目する、現代社会における3つの「利用シーン」

本製品は、単なる「玩具」の枠に収まらず、現代のライフスタイルにおける様々な文脈で価値を発揮します。

(1) ガジェット好き、デスクセットアップ派の「男前インテリア」として

現在、YouTubeやInstagramを中心として、こだわりのPCデスク環境を構築する「デスクセットアップ」の文化が日本でも大流行しています。特に、ダークトーンのデスクにRGBネオンを配した「サイバーパンク風デスク」を目指すユーザーにとって、本製品は最高のアイコンとなります。プラスチック製品には絶対に真似できない、本物のステンレスだけが持つインダストリアルな質感が、デスクの未来感を一気に格上げします。

(2) デジタルデトックスのための「大人のディープな趣味時間」

スマホの通知、SNSのタイムライン、日々消費されるマンス→タイパ。そんな現代の情報過多社会からエスケープするためのツールとして、本作は機能します。ピンセットとドライバーだけを握りしめ、20時間以上をかけて数千の金属パーツと対峙する時間は、究極の「没頭状態（ゾーン）」をもたらします。完成時に得られる達成感は、他のライトなホビーでは決して味わえません。

(3) 父親や特別な男性へ贈る、絶対に被らない「ハイエンド・ギフト」

ネクタイや時計、酒といった定番のギフトに飽きた層に向けて、本作は「知性と遊び心を兼ね備えた高級ホビー」として最適な選択肢となります。目の肥えた50代・60代の往年のメカニック好き、エンジニア層、あるいはモノづくりに拘りを持つクリエイター層への誕生日プレゼント、父親への感謝の品として、強いインプレッションを残すことは間違いありません。

■ 開発者（BLDBブランドディレクター）からのメッセージ

「私たちは、日本の目の肥えたモデラーやギークの皆様を深くリスペクトしています。日本には古くから、緻密なモノづくりのカルチャーが根付いています。そんな審美眼を持つ日本のユーザーにこそ、この『1mm厚ステンレスをネジで締める』という、ある種狂気じみた拘りを体感していただきたいのです。

組み立ての難易度は非常に高いです。正直なところ、最初は指先が痛くなるかもしれません。しかし、最後の1本のネジを締め、全体がズッシリとした重みを伴って完成した瞬間、あなたは私たちがなぜプラスチックではなく、頑なに『ステンレスとネジ』にこだわったのかを、言葉ではなくその手で理解していただけると確信しています。これは玩具ではなく、あなた自身の手で完成させる『近未来の美術品』なのです。」

■ 商品概要（スチームパンクランタンフィッシュ ）

商品名：サイバーパンク・メカニカルアセンブリモデル「レベリオン・コア：ファントム・深海魚」

販売価格：OPEN（公式ストア直販価格：43,475円（税込・国内送料無料））

通常価格\43,475 JPY

セール価格\33,443

材质：高级ステンレス钢（SUS304）、一部真鍮パーツ

部品構成：精密金属パーツ、特殊ネジ、ナット（総パーツ数：約700点）

厚み：主要外装部1.0mm

完成サイズ：全長約250mm × 全幅約100mm × 全高約200mm

想定み立て時間：約6-12時間（上級者向け）

付属品：特製精密ドライバー、ミニスパナ、パーツ仕分け用トレイ、組み立てマニュアル（高解像度3D図解付き）

発売日：2026年6月29日（月）

販売チャネル：BLDB日本公式オンラインストア（ https://bldb.jp ）

サイバーパンクシリーズ：https://bldb.jp/collections/steampunk

スチームパンクランタンフィッシュ :https://bldb.jp/products/steampunk-lantern-fish-metal-modelサイバーパンクシリーズ :https://bldb.jp/collections/steampunk

■ 【今夏限定】機を逃せない、プレミアムな「4大サマーベネフィット」

今回のサマープロモーションは、単なる一過性の値引きではありません。初めて金属造形の世界に触れるエントリー層の「一歩を踏み出す勇気」を後押しし、ご自身の組み立て体験を社会に発信・共有していただくための、今季最大のインセンティブをご用意しました。

【特典1】特設コレクション全品対象：今夏限定「20%メーカー特別ご優待」

決済時に夏のボーナス＆サマーセール限定クーポンコード『SUMMER20』をご入力いただくことで、厳選された対象シリーズ全品が期間限定の特別優待価格（20%OFF）にてご購入いただけます。

【特典2】購入後もお得：動画シェアで「追加10%キャッシュバック（返金）プログラム」

ご購入いただいた製品の「開封動画（アンボクシング）」や「組み立てプロセス」を、ご自身のSNS（TikTok、Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、Facebook、LINEなど）に、BLDB公式アカウント（@BLDB）をタグ付け・メンションしてご投稿ください。投稿のスクリーンショットまたはURLを、公式サイトのオンラインチャット（右下のライブチャット窓口）よりカスタマーサポートへご提示いただくだけで、ご購入金額の10%を口座または決済方法へ追加返金（キャッシュバック）いたします。これにより、実質最大30%相当の還元が実現します。

【特典3】先着50名様限定：特製「プレシジョン・メンテナンスキット」を無償進呈

期間中に特設ページより対象製品をご購入いただいた先着50名様限定で、完成後の金属の美しさを永続的に保つための「特製マイクロファイバークロス）」をパッケージに同梱してお届けします。届いたその日から、プロの仕上がりで組み立てとメンテナンスをお楽しみいただけます。

【特典4】日本国内限定：全品「完全送料無料」＆「夏季スピード配送」を保証

連休中の「今、組み立てたい」という熱量を無駄にしないよう、期間中のご注文はすべて日本国内の配送センターより優先的に出荷（送料無料）。お盆休み前の確実な到着をお約束し、貴重な休暇の計画を完璧にサポートいたします。

■ ローンチ記念特典およびプロモーション動画について

日本国内への本格ローンチを記念いたしまして、本日より7月15日までの期間中、公式オンラインストアにて「レベリオン・コア」シリーズをお買い上げいただいたお客様全員に、初期ロット限定の「特製チタンカラー・カスタムネジセット（限定非売品）」を無料で進呈いたします。これにより、一部の外装をお好みの焼き入れチタン風ブルーにカスタムすることが可能となり、より一層サイバーパンクの世界観をパーソナライズしてお楽しみいただけます。

また、公式YouTubeチャンネル（BLDB Official）では、本製品の驚異的なディテールと、実際に内部ギアが連動して駆動する様子を収めたプロモーション動画（PV）を公開中。金属同士が擦れ合う美しい機械音（メカニカル・サウンド）を、ぜひ環境音（ASMR）としてお楽しみください。

■ ブランド概要：BLDBについて

BLDB（ビルディングブロック）(https://bldb.jp/pages/about)は、工業製品レベルの超高精度な金属加工技術を、大人向けホビー・インダストリアルアートの世界へと昇華させるために立ち上げられたグローバルD2Cブランドです。 「0.1mmの妥協も許さない」をスローガンに掲げ、素材選定からレーザーカッティング、表面処理に至るまで、自社管理のサプライチェーンによって徹底的な品質管理を行っています。2026年より日本市場へのリソースを全面集中し、日本のコアなメカニズムファン、SFファン、ガジェット愛好家に向けて、驚きと感動を伴うモノづくり体験を提案し続けています。

ブランド名：BLDB（ビーエルディービー）

日本公式ストア: https://bldb.jp

Instagram：https://www.instagram.com/bldb.jp/

主な取扱商品：高精度金属組立てモデル、大人向け3Dメタルパズル、ギアドライブ模型

本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様向け）

メディア関係者様に向けて、本製品の「実物レビュー用サンプル」のご提供、および組み立て動画撮影用のサンプル貸出を随時承っております。YouTube(https://www.youtube.com/@BLDBjp)でのレビュー企画、ガジェット・インテリア系メディアでの読者プレゼント企画なども柔軟に対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

E-mail： info@bldb.jp （※メディア関係者様は件名に「プレスリリース取材の件」とご記載ください）