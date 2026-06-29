【大磯ロングビーチ】この夏は近場でリゾート体験都心から約1時間の「大磯ロングビーチ」が7月4日（土）オープン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

大磯ロングビーチ（所在地：神奈川県中郡大磯町国府本郷546、総支配人：笹尾 雅洋）は、家族みんなで楽しめる夏の定番スポットとして、2026年7月4日（土）～9月13日（日）までの72日間営業いたします。

都心から約1時間というアクセスの良さから、近場で非日常を楽しむ「マイクロツーリズム」の行き先としても人気を集める大磯ロングビーチでは、近年の猛暑を受け、今シーズンは熱中症対策の一環として新たにミストスポットを設置いたします。また、プールサイドの日よけエリアの設置や場内放送によるこまめな水分補給の呼びかけ、ライフガードによる巡回強化など、継続して熱中症対策に取り組み、安全・安心にお過ごしいただける環境づくりを推進してまいります。

そのほか、相模湾を一望する全長約 1km の広大なロケーションには、全長140mのウォータースライダーや波のプール、噴水こどもプールをはじめ、1周500mの流れるプール、高さ10mのダイビングプールなど多彩なプールが広がります。

お子さま連れのファミリーをはじめ、ご友人同士やカップルなど、それぞれのスタイルで、海と空に包まれる大磯ロングビーチならではの夏のリゾート体験をお楽しみいただけます。

さらに、隣接する大磯プリンスホテルでは、相模湾を望む温水インフィニティプールをはじめ、天然温泉やサウナを備えた「 THERMAL SPA S.WAVE」を併設しており、大磯ロングビーチとともに楽しめる滞在型リゾートとしてご利用いただけます。

■ “ミストスポット”を新設！

ウォータースライダー波のプール

大磯ロングビーチでは、猛暑対策の一環として、2026シーズンより新たにミストスポットを設置いたします。

ミストによる冷却効果で、プール利用の合間に涼を感じながら、暑さが厳しい日でも快適にお過ごしいただけるよう努めてまいります。また、強い日差しが照り付けるプールサイドで快適に過ごせるよう、スタイリッシュで風通しの良い構造を採用し、空気がこもらず日差しをしっかり遮ってくれる快適な日よけエリアも継続して実施し、お客さまに安心してご利用いただけるよう取り組んで参ります。

◆主なポイント

◇親子で学ぶ！ウォーターセーフティー&ライフセービング教室 （主催：株式会社ゴールウイン スピード事業部）

元オリンピックメダリストの松田丈志さんによる「ウォーターセーフティー教室」や、日本で唯一のプロライフセーバーとして活躍する西山俊さんによるレスキュー体験を実施いたします。水辺のレジャーを安全に楽しむための知識や、水難事故を防ぐための行動・救助方法を実践的に学ぶことができ、ご家族で楽しみながら安全意識を高めていただけます。親子で夏の思い出づくりとともに、安全・安心な水辺利用の啓発にもつながるプログラムです。

日 程：2026年7月4日(土)

時 間：

第1部）10:00A.M.～11:30P.M.

親子で学ぶ！ウォーターセーフティー教室

第2部）2：00P.M.～3:30P.M.

ライフセービング体験

場 所：大磯ロングビーチ「競泳プール」

料 金：各回無料

対 象：親子（おとなと小学生のペア）限定20組

参加方法：公式Webサイトより事前予約制

◇“夏休み、どこ行く？”に応える湘南最大級のレジャープールリゾート。

1周500mの流れるプールやウォータースライダー、こども向けプールなど、全9種類のプールエリアで、小さなお子さまからおとなまで思いきりプールレジャーをお楽しみいただけます！

◇安心のライフガードによる見守り

水遊びを安心して楽しんでいただけるよう、すべてのプールにライフガードが常駐。

また、熱中症対策として小まめな水分補給を促すアナウンスを実施するなど、ライフガードによる見守りを実施。

◇ホテルステイとの組合せで小さなお子さま連れのファミリーや三世代でも“快適”な滞在を

大磯ロングビーチには大磯プリンスホテルが隣接。

そのため、プールで思いっきり遊んでも、ホテルのお部屋での休憩が叶うなど、ご自身の体調に合わせてご利用いただけます。レストランでのお食事やディナーブッフェなど、泊まって遊べるプールリゾートとしても最適です。

◇大磯ロングビーチでのプールやホテル内スパでの絶景、手持ち花火も楽しめる！！

大磯プリンスホテルで過ごす夏のリゾートタイム！

開放感あふれるプールで遊び尽くし、太平洋を望む絶景スパで癒されるひととき。

夕暮れからの敷地内専用エリアでの手持ち花火体験など、大磯プリンスホテルに泊まって大磯ロングビーチを満喫できる贅沢な時間をお過ごしいただけます。

大磯ロングビーチプール概要

安心のライフガードによる見守り流れるプール日除けエリア大磯ロングビーチ併設ホテルで安心のステイプールで遊び疲れたらホテルのお部屋でお昼寝タイムホテル前で手持ち花火を体験1．ウォータースライダー （チューブ専用スライダー）×2コース

全長140mのウォータースライダーはスリル満点。

ビーチが一望できるスタート地点も一見の価値あり！

Aコース：全長139m、高低差15m

Bコース：全長140m、高低差15m

スタート台：地上13.2m、着水プール：13.3m×9.1m

※身長120cm未満または6才未満の方はご利用いただけません。

2．波のプール

本物の海を思わせる広々としたプール。

次々に押し寄せてくる本格的なウェーブにこどもたちも大はしゃぎ！

波の高さ：0.3～0.8m、水深：0～1.4m、渚の長さ：200m

※お子さまゾーンの水深は、0～0.6mで安心です。

3．流れるプール

大磯ロングビーチの中心に位置する流れるプール。

ボートに乗ってゆったりとリゾート気分を味わえる人気のプールです。

1周：500m、幅：25m、秒速：0.8m

※ゴムボートなどで1周すると約15分です。

4．ダイビングプール

1ｍ・3ｍ・5ｍ・10ｍと4つの高さに分かれている、スリル感たっぷりのダイビングプール。10ｍの飛び込み台から見る景色は開放感満点！

飛び込み台：1m・3m・5m・10m、水深：5m

5．噴水こどもプール

浮き輪が必要なお子さまも、まだ水が苦手なお子さまも楽しく遊べます。直径20mの円形プールには、噴水やすべり台がございます。

水深：30cm

6．競泳プール

ちびっこ水泳大会等のイベントもございます。

サイズ：25m×13m 水深：1.2m

7．キッズウオーターパラダイス

緩やかな傾斜の大滑り台に2種類の遊具が楽しめる、小さなお子さま向けのスライダーです。

※3才以上～小学生まで（身長125cm未満）のお子さまがご利用いただけます。

8．シンクロ＆競泳プール [ホテルゲストエリア]

サイズ：25m×21m 水深：2m

9．こどもプール [ホテルゲストエリア]

水深：30cm

【営業期間】 2026年7月4日（土）～9月13日（日）

【営業時間】 9:00A.M.～5:00P.M.

※7/6(月)～10(金)、7/13（月）～17（金）、9/1（火）～4（金）、

9/7（月）～11（金）は、10:00A.M.～5:00P.M.

【所 在 地】 〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

【料 金】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3795_1_c76890f4371f4e384ea43f208296b353.jpg?v=202606290152 ]

※大磯プリンスホテルご宿泊のお客さまで、大磯ロングビーチ入場券付きプラン以外でご宿泊のお客さまは、各正規料金の半額でご利用いただけます。

※料金には消費税が含まれております。

【開 業 年】 1957年（昭和32年）7月

【アクセス】

＜ 車 ＞

・東名高速道路厚木I.C.経由で小田原厚木道路大磯I.C.から約2km（平常時約5分）

・西湘バイパス大磯西I.C.から約1分

＜電車＞ ・東海道本線大磯駅から路線バスで平常時約13分またはタクシーで約9分（約\1,800）