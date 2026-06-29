『魔法使いの約束』より、「シャイニーカードコレクション premium」「トレーディング名言アクリルキーホルダー」がamieから登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が展開するグッズブランド「amie（アミィ）」から『魔法使いの約束 シャイニーカードコレクション premium Vol.1』『魔法使いの約束 トレーディング名言アクリルキーホルダー Vol.1~3』を、現在ご案内中です。

【『魔法使いの約束』関連製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=25647&pagemax=60)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

「amie（アミィ）」はフィギュア＆ホビー通販大手「あみあみ」を運営する大網株式会社のグッズブランドです。ファンが気になる魅力的なグッズをお届けいたします。

■魔法使いの約束 シャイニーカードコレクション premium Vol.1

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：

1パック[2枚入] 572円(税込) / 1BOX[11パック入] 6,292円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：amie

【サイズ】約W90×H145mm

【素材】紙(新シェルリンプレーン紙)

【Vol.1】

1.オズ / 2.アーサー / 3.カイン / 4.リケ / 5.スノウ / 6.ホワイト / 7.ミスラ / 8.オーエン / 9.ブラッドリー / 10.ファウスト / 11.シノ / 12.ヒースクリフ / 13.ネロ / 14.シャイロック / 15.ムル / 16.クロエ / 17.ラスティカ / 18.フィガロ / 19.ルチル / 20.レノックス / 21.ミチル

(全21種)

『魔法使いの約束』より、「シャイニーカードコレクション premium Vol.1」が登場。キラキラ輝く新シェルリンプレーン紙を使用した145mmサイズのカードは、全種箔押しのプレミアム仕様です。

※1BOXで全種揃わない場合もあります。予めご了承ください。

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04825023&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。

■魔法使いの約束 トレーディング名言アクリルキーホルダー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：

1パック 660円(税込) / 1BOX[7パック入] 4,620円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：amie

【サイズ】約W70×H70×D3mm

【素材】アクリル、鉄

『魔法使いの約束』より、「トレーディング名言アクリルキーホルダー」が登場。各魔法使いのメインストーリー第1部における印象的なセリフを、かわいく持ち歩けます！

※1BOXで全種揃わない場合もあります。予めご了承ください。

【Vol.1】

1.オズ / 2.アーサー / 3.ファウスト / 4.ムル / 5.ラスティカ / 6.ルチル / 7.ミチル

(全7種)

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04825024&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【Vol.2】

1.カイン / 2.ホワイト / 3.オーエン / 4.シノ / 5.シャイロック / 6.クロエ / 7.レノックス

(全7種)

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04825025&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【Vol.3】

1.リケ / 2.スノウ / 3.ミスラ / 4.ブラッドリー / 5.ヒースクリフ / 6.ネロ / 7.フィガロ

(全7種)

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04825026&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。

(C)coly

【amie】

■amie（アミィ）アカウント

大網株式会社のグッズブランド「amie（アミィ）」のアカウントです。商品についてのお知らせや開発中アイテムのご紹介などをいたします。

https://x.com/amiami_amie(https://x.com/amiami_amie)

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)