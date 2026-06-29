あと払いサービス ペイディ、2,500万ダウンロード突破を記念し、人気カフェとコラボした「Paidy Cafe -夢を叶える場所-」を開催！＠「cafe STUDIO」（原宿）

Paidy合同会社

業界をリードするあと払い（Buy Now Pay Later）サービス「ペイディ」を提供するPaidy合同会社は、アプリダウンロード数2,500万突破（※）を記念し、2026年7月9日（木）から7月12日（日）までの4日間、東京・原宿の「cafe STUDIO」とコラボした「Paidy Cafe -夢を叶える場所-」を期間限定でオープンいたします。（※）2026年7月初旬達成見込み

■ 開催の背景 ── あと払いサービスのペイディが、夢について考えるカフェを開催

Paidyは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る。」をパーパスに掲げ、これまでお買い物を通してお客様の夢や目標の実現を応援してきました。Paidyでは、お買いものは単なる消費ではなく、「なりたい自分」や「叶えたい暮らし」へ近づくための前向きな一歩であると考えています。

「あなたに自由なあと払い」であるペイディは、まさにこうしたパーパスを体現したサービスであり、すべての人が自身のライフスタイルに合わせて楽しく賢く、自分らしいお買い物を叶える環境作りに取り組んでいます。

今回の「Paidy Cafe -夢を叶える場所-」は、アプリ2,500万ダウンロードという節目に、日頃サービスをご利用いただいているお客様への感謝を伝えるとともに、大小問わず夢を持つことの素晴らしさを伝えるために開催します。

イベントでは、2026年も残り半年となり、夏休みを前に新しい挑戦や楽しみを考え始めるタイミングに、来場者が自身の夢や願いと向き合い「いつ、どのように叶えたいか」を考えるきっかけを提供します。「夢を叶えるタイミングは、自分で選んでいい」というコンセプトのもと、未来の自分への手紙や診断コンテンツなどの体験を通じて、Paidyのパーパスを来場者自身が体感できる場を創出します。

■「Paidy Cafe -夢を叶える場所-」の主なコンテンツ

1. 未来の自分への「Dream Letter」

3ヶ月後・6ヶ月後・12ヶ月後の未来の自分に向けて、いまの想いや叶えたいことを書き残す手紙コンテンツです。来場者は、会場でペイディオリジナルの封筒を受け取り、「3ヶ月後の自分へ」「6ヶ月後の自分へ」「12ヶ月後の自分へ」のいずれかを選んで手紙を記入。郵送を希望される方は、実際にご自身が選んだタイミングに合わせて手紙が発送されます。イベント当日だけで終わらず、未来の自分に向けて“夢への一歩”を残せる体験です。

2. 夢の叶え方タイプ診断

簡単な質問に答えることで、自分らしい「夢の叶え方」を診断するコンテンツです。診断結果は、たとえば「ひらめき行動家」「ごほうびマスター」「未来投資家」など6パターンあり、自分の夢の叶え方を知ることで、夢や目標に取り組む際の参考としていただけます。診断はWEBでも体験でき、SNSでも拡散可能です。

3. ペイディオリジナルドリンクやオリジナル装飾での提供

イベント期間中、本イベント限定のオリジナルドリンク「夢見るマゼンタスイカフロート」を販売します。スイカのフルーツシロップとシチリア産レモン果汁で作ったレモンスカッシュに、たっぷりのミックスベリーと濃厚なバニラアイスを合わせたPaidyオリジナルドリンクです。さらにcafe STUDIOのメニューをペイディロゴ入りのフードピックでアレンジしたオリジナル装飾で提供予定です。

4. CMの世界観を模した展示・映像上映

会場内では、ペイディの新CMの世界観を模した展示のほか、公開中のCMやメイキング＆インタビュー映像（すでに公開済みの内容）の上映を予定しています。ペイディカラーであるマゼンタとパープルを基調としたビビッドな空間でペイディのCMの世界観に触れていただけます。

5. ペイディオリジナルノベルティをプレゼント

イベント期間中、ご来店のうえお会計いただいた方に、会計時にペイディオリジナルノベルティとして「あなたの夢を叶えるキット」（オリジナルポーチ、Dream Letterセット、フレークシールボールペンセット）を先着1,500名にプレゼントいたします。

また、SNSに#ペイディカフェ をつけて投稿いただいた方には、Paidy Cafeにて、分割して100円ずつ利用できる300円分の「割引券」をプレゼントします。

今後の狙い

Paidyは本イベントを通じて、2,500万アプリダウンロード達成の感謝を伝えるとともに、「夢に自信を、心に余裕を作る世界を作る。」のパーパスに合わせ、大小問わず夢を持つことの素晴らしさを発信してまいります。今後も、ペイディのお買い物体験に加え、リアルイベントやSNS、パートナー企業との取り組みを通じて、お客様が自分らしく夢や目標に向き合える環境作りを行ってまいります。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68857/table/62_1_f74d28bb3afc67cc639a6c1aedd3a06a.jpg?v=202606290152 ]

【ペイディについて】

スマホだけで欲しいものを今すぐ購入できて、お支払いは「まとめてあとから」行っていただける「あと払い（Buy Now Pay Later）」サービス。翌月27日までにお支払いいただける一括あと払いに加えて、分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」を提供。2020年10月に日本で初めて、BNPLの真髄ともいえる恒常的な分割手数料無料*1の3回以上の分割あと払いを開始しました。さらに、分割手数料0%*1の最大36回の分割あと払いでApple製品をスマートに購入いただける「ペイディあと払いプランApple専用」、翌月まで待たずにお好きなタイミングでお支払いいただける「すぐ払い」、シンプルなUXで賢くお金の管理ができるペイディアプリも提供しています。自分らしく使える「あなたに自由なあと払い」として多くの方にご利用いただいており、アプリダウンロード数はまもなく2,500万を突破*2。2024年10月にはサービス提供開始から10周年を迎えました。「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスとして掲げ、お買い物を通してすべての方の夢や目標の実現を応援することがペイディの大事な使命です。

https://paidy.com(https://paidy.com)

【ペイディプラス利用規約】https://terms.paidy.com/hokatsu/(https://terms.paidy.com/hokatsu/)

【ペイディあと払いプランApple専用ご利用規約】https://terms.paidy.com/hokatsu-apple/(https://terms.paidy.com/hokatsu-apple/)

*1 口座振替・銀行振込のみ分割手数料無料。

*2 2026年7月初旬達成見込み