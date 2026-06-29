「眼鏡市場コンタクト便」よりライフスタイルに合わせて選べる「定期便」を提供開始。コンタクトレンズの再購入をもっと便利に

株式会社メガネトップ

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、店舗で購入したコンタクトレンズをスマートフォンやパソコンから簡単に再注文できるサービス「コンタクト便」より、新たに「定期便」を提供開始しました。

コンタクト便は、店頭で購入したコンタクトレンズと同じ商品・度数をオンラインで再注文できるサービスです。注文した商品は自宅など指定の場所へ届けられるため、店舗へ足を運ぶ時間が取りにくい方でも、いつものコンタクトレンズを手軽に購入できます。

ライフスタイルに合わせて選べる2つの購入方法

通常便

必要なときに好きなタイミングで注文できる購入方法です。コンタクトレンズが少なくなった際に、ネットから簡単に再注文できます。

＜通常便のメリット＞

・24時間いつでもネットで注文可能

・まとめて購入すると送料無料

・メールでクーポンを配信（不定期）

使用ペースが一定ではない方や、必要なときだけ購入したい方、複数のコンタクトレンズを使い分けている方におすすめです。

定期便

設定した周期に合わせてコンタクトレンズを自動で届けるサービスです。毎回注文する手間がなく、買い忘れ防止にも役立ちます。

＜定期便のメリット＞

・お得な価格で購入でき、送料無料

・指定周期で自動配送

・いつでも解約可能

価格面を重視する方や、忙しくて購入タイミングを気にしたくない方、注文の手間を減らしたい方に適したサービスです。

店舗購入後はオンラインでスムーズに再注文

コンタクト便は、初回購入を店頭で行った後、会員登録をすることで利用できるサービスです。2回目以降はオンラインから簡単にリピート注文が可能で、一部商品を除き、コンタクトレンズのケア用品もあわせて購入できます。

▼眼鏡市場コンタクト便｜https://contactlens.meganeichiba.jp/shop/default.aspx

眼鏡市場は今後も、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた便利な購入体験の提供を通じて、快適なコンタクトレンズライフをサポートしてまいります。

株式会社メガネトップ

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