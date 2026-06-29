URL入力だけで自社の組織マネジメント課題を無料診断、『マネジメントカルテ』提供開始

スカイストーン株式会社

マネジメント支援SaaS『みんなのマネージャ』を提供するスカイストーン株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：大原泰裕）は、企業のWebサイトURLを入力するだけで自社のマネジメント課題を診断し、求人票・人事評価シート・育成チェックシートまでを自動生成する無料ツール『マネジメントカルテ』を、2026年6月29日より提供開始しました。

本ツールは、拡大フェーズで「マネージャーが足りず組織が回らない」課題を抱える多店舗・多拠点企業を主な対象とし、これまで経験と勘に頼っていた採用・評価・育成の基準を、自社固有の言葉で短時間に言語化します。

さらに、その基準を現場マネージャーの具体的な行動にまで変換する点が、従来の“見える化止まり”のHRツールとの違いです。

▼サービスサイトはこちら：

https://karte.minmane.net(https://karte.minmane.net/)

■ 開発背景：拡大企業ほど深刻化する「マネジメントの属人化」

人手不足は、いまや経営の最重要課題となっています。

帝国データバンクの調査によると、2026年4月時点で正社員の不足を感じる企業は50.6％と、4月としては4年連続で半数を超えました。

人手不足を一因とする倒産も2025年度に441件と過去最多を更新し、年度ベースで初めて400件を超えています。（出典：帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」2026年4月 ほか）

そして、その負担がもっとも集中しているのが、現場のマネージャーです。

中間管理職1,366名を対象とした調査では、94.9％が「負担が大きい」と回答しています（出典：株式会社スタメン、2024年11月）。

一方で「管理職になりたい」と考える人は16.7％にとどまるという調査もあり（出典：パーソル総合研究所、2025年）、“マネージャーのなり手不足”と“現職マネージャーへの負荷集中”が同時に進行しています。店舗型・拠点型ビジネスでは、この構造のうえに出店・拡大のスピードが重なり、育成が追いつかない状況が続いています。

特に飲食・小売・介護・美容・物流など、年間数拠点ペースで拡大する企業では、次のような構造的な課題が繰り返し起きています。

- 新店舗を出すたびに「誰を店長にするか」で悩み、結果的にベテランを引き抜いて元の拠点が弱くなる- 店長・エリアマネージャーの採用や育成が、出店スピードに追いつかない- 「うちの店長にはこうあってほしい」というイメージはあるが、採用要件や評価基準として言語化されていない- 面接は社長や役員が直接行うが、判断基準が属人的で人によってブレる- 評価は年1～2回、Excelや紙で行われ、形骸化している

つまり「人が育たない」「任せられる人がいない」という感覚はあっても、それが採用・評価・育成のどこの問題なのかを整理できていない。

この“課題の輪郭が見えない”状態こそが、拡大企業のマネジメントを止めている最大の要因です。

『マネジメントカルテ』は、この曖昧な課題を、企業のURLという最小の入力から構造化し、「自社のマネジメントは、今こういう状態にある」と一枚の診断結果として可視化することを目指して開発されました。

“管理職になりたい人”が6人に1人ほどしかいない時代に、『できる人に任せれば回る』という前提そのものが、もう限界を迎えています。

■ サービス概要：URLを入れるだけ、“自社の言葉”で成果物が届く

『マネジメントカルテ』は、企業のWebサイトまたは採用ページのURLを入力するだけで、以下を自動で生成・診断します。

1.マネジメント診断カルテ（サマリ）：採用・評価・育成の各領域の課題と要点を、1画面で俯瞰できる診断結果

2.採用成果物：求人票本文／必須・歓迎要件リスト／面接観点シート／判断根拠メモ

3.評価シート：「会社の価値観」軸と「業務能力」軸の二軸で構成された人事評価シート

4.育成チェックシート：日々の1on1や面談で使える、育成項目・確認ポイント・次に任せることまで落とし込んだシート

5.アクションリスト生成デモ：作った基準を、現場マネージャーの“次の行動”に変換して見せるデモンストレーション

汎用テンプレートをそのまま使うのではなく、取得できた会社固有の情報をもとに「その会社の言葉」で生成される点が特徴です。

情報が十分に取得できない場合も、標準モデル（参照モデル）で補完し、実務に耐えるアウトプットを保証します。

採用基準

採用したい人の条件と、求人の文面

育成ロードマップ

部下に何を任せ、どう育てるか

評価シート

部下の何を評価するか、その基準

マネジメント

マネージャーが今週からとる行動

■ マネジメントカルテの3つの特徴

1. 採用・評価・育成を「一気通貫」で言語化

従来は別々に、しかもゼロから作っていた求人票・評価シート・育成シートを、一つの診断から一気通貫で生成。

「採用で見た観点」が「入社後の評価」「日々の育成」へと一本の線でつながります。

2. 「見える化」で終わらせず、“次の一手”まで提示

多くのHRツールは課題の分析・可視化までで止まり、「で、現場のマネージャーは何をすればいいのか」が置き去りにされてきました。

『マネジメントカルテ』は、評価項目や育成観点を、優先度つきの具体的なアクション（例：「1on1で本人の不安と期待値を確認する」）に変換するところまでを体験できます。

3. 「取得根拠」を可視化し、納得感を担保

生成結果には「会社HPから取得」「採用ページから取得」「ユーザー入力から反映」「標準モデルで補完」といった根拠を表示。

AIが“なぜこの内容になったのか”が分かるため、安心してそのまま使え、編集の手がかりにもなります。

■ ご利用の流れ

1.企業のWebサイト／採用ページのURLを入力する

2.会社情報・採用情報を自動で読み取り（不足分は任意で補足入力）

3.「マネジメント診断カルテ」をサマリとして受け取る

4.興味のある領域（採用・評価・育成）を掘り下げ、完成形の成果物を受け取る

5.必要に応じて編集・調整し、コピー／Word・Excelでダウンロード

■ HR SaaS『みんなのマネージャ』への接続

『マネジメントカルテ』で生成した採用要件・評価軸・育成観点は、そのままマネジメント支援SaaS『みんなのマネージャ』本体で運用する土台になります。

評価軸や育成観点をExcelで作っても、運用までは回りません。現場の状態を継続的に観測し、マネージャーへ“次の行動”を出し続けるところまでを担うのが『みんなのマネージャ』です。

『マネジメントカルテ』が“課題の可視化と成功状態の疑似体験”を担い、『みんなのマネージャ』が“継続的な実行支援”を担う。この役割分担により、マネージャーが一人で抱え込まなくても組織が回る状態を実現します。

運用フェーズでの成果（『みんなのマネージャ』活用事例）

実際に『みんなのマネージャ』を運用するドトールコーヒーショップ大阪駅前第一ビル店では、異業種から着任した新任店長が、スキルの見える化と1on1・研修を組み合わせ、本部評価（VRテスト）をC評価からB評価へと引き上げました。

あわせて、接客態度の改善により3か月連続で顧客クレーム0を達成しています。スタッフ側でも、自分のできる・できないを可視化し、自己評価と店長評価が一致したことで昇給につながった例が生まれています。

同店の店長は、スタッフ数が多いと全員には目が届かないものの、不調や業務過多のシグナルが出たスタッフを重点的にケアできる点を、現場での手応えとして挙げています。

これは、『マネジメントカルテ』から『みんなのマネージャ』へとつながる体験が最終的に目指す姿そのものです。（出典：『みんなのマネージャ』導入事例）

■ 代表コメント

展示会で、来場者に自社のURLを入れてもらったとき、 「なんでうちのことがわかるんですか」と言われました。 その反応こそが、このツールが解こうとしていることの核心だと思っています。

『良いマネジメント』や『正しい評価』の理想像は、企業ごとに違います。だからこそ、現場では経験と勘に頼らざるを得ず、優秀な人ほど疲弊していく。私たちは、マネジメントが個人の才能や運に依存する状態を変えたいと考えています。

『マネジメントカルテ』は、その第一歩として『自社の課題はこれだったのか』と気づける入口です。

URLを入れるだけで、明日からの採用・評価・育成の基準が手元に届く。そして“作って終わり”ではなく、現場マネージャーの行動にまでつなげる。

この体験を、できるだけ多くの拡大企業に届けたいと思っています。

■ 会社概要

・会社名：スカイストーン株式会社

・所在地：大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル8F

・代表者：代表取締役 大原泰裕

・事業内容：マネジメント支援SaaS『みんなのマネージャ』の開発・提供

■ 本リリースに関するお問い合わせ

スカイストーン株式会社 広報担当：浦山

Email：k.urayama@skystone.co.jp