「バーキン買うなら豊胸しろ」の麻生泰医師、今度は「アクアフィリングを入れてる院はクソ」!?　注入物が「背中まで移動」する“修正地獄”に警鐘を鳴らす

株式会社シアン

美容医療の大手メディア「キレイレポ」が運営するYouTubeチャンネル「美を追求する女たち-体験者×専門医ポッドキャスト-」。その対談企画で飛び出した、ある豊胸専門医の“本音”が注目を集めている。

「正直に言います。アクアフィリングを入れてるクリニックは、クソですね」

――かつて「バーキン買うなら豊胸しろ」の看板で物議をかもした“豊胸のパイオニア”、東京美容外科 統括院長・麻生泰医師（医学博士／日韓美容医学会 初代学会長）。東京美容外科グループ110院超を統括し、痛みの少ない日帰り豊胸を開発、数多くの他院修正症例を手がけてきたこの専門医が、いま静かに広がる「注入豊胸ブーム」に警鐘を鳴らした。

「アクアフィリングを入れてる院は、クソ」豊胸パイオニアが語気を強めた理由

一時期ブームとなった“溶けない注入豊胸”。その代表格であるアクアフィリングなどについて、麻生医師は語気を強める。

「もともとヒアルロン酸は溶けて元に戻る。でも“吸収されない素材”として広まったのがアクアフィリングなどでした。形成外科の専門医からすれば、そんなものを入れるのはありえない、と当時から警鐘を鳴らしていたんです」

豊胸を専門に20年以上、現場で他院修正に向き合ってきた者だからこその告発だ。

「注入物が、背中まで移動する」修正手術の現実

麻生医師が問題視するのは、注入した物質が体内で移動してしまう点だ。

「注入の豊胸は、中で注入物が移動するので胸の形が変わってしまう。背中まで移動することもある。そういう方の修正手術に、今いちばん力を入れているんですが、これがなかなか大変なんです」

施術当時は安価・手軽でも、修正には時間も費用も大きくかかる。「不要な施術を受けて“修正沼”にはまると、結局お金も時間も倍かかってしまう」と麻生医師は警告する。

「解剖を分かってない医師でも、できてしまう」注入ブームの落とし穴

なぜ、こうした施術が広がったのか。麻生医師は近年の“注入ブーム”の構造的な問題を指摘する。

「メスで体に物を入れるのに抵抗がある、という方も多い。そこに“手軽な注入”が刺さってしまう。でも注入豊胸は、膨らませるだけだから、解剖を理解していない医師でもできてしまうんですよ」

その結果、「泣いている患者さんがいっぱいいる」という。本来は“正しい知識”があれば避けられたはずのトラブルだ。

「だからこそ、こうやって発信して、“困っている人だけでも来てください”と伝えたい。安易な選択が後悔につながることもあると知ってほしいんです」

“3人に1人が美容整形”の時代に、後悔しないために

番組ホストを務めるのは、美容整形に2000万円以上を投じてきた「はるたむ」氏。自身も多くの施術・失敗を経験してきた立場から、リアルな疑問を専門医にぶつけた。



「今や“3人に1人”が美容整形をする時代。なかなか人には聞けないリアルな話を届けたい」（はるたむ氏）

権威ある豊胸パイオニアが、自らの臨床現場から発する“本音”は、これから美容医療を検討する人にとって、ひとつの判断材料となるはずだ。

※本記事中の見解は麻生泰医師個人の見解であり、特定の施術・医療機関を一律に否定するものではありません。施術の適否は医師の診断のもと個別に判断されます。

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＜動画情報＞

チャンネル名：「美を追求する女たち-体験者×専門医ポッドキャスト-」

配信日： 2026年5月22日（金）

該当回：https://youtu.be/y-3FB7MxkbI?si=txlYal7PLZeL00MZ



＜出演者プロフィール＞

麻生泰（あそう・とおる） ：東京美容外科 統括院長／医療法人社団 東美会 理事長。慶應義塾大学医学部大学院にて医学博士号を取得。痛みの少ない日帰り豊胸を開発した“豊胸のパイオニア”として学会発表・海外講演多数。日韓美容医学会 初代学会長。

https://www.instagram.com/asoutoru

はるたむ：起業リアリティショー『Nontitle』でも話題になった、元・最強黒ギャルユニットのカリスマインフルエンサー。

https://www.instagram.com/harutamu02/



＜配信元＞

会社名： 株式会社シアン（XIAN,Inc）

代表者： 代表取締役 籔本 崇

所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ五反田ビル2階

事業内容： 美容医療プラットフォーム事業、クリニック支援事業

企業URL： https://xian.inc/

運営サービス「キレイレポ」： https://kireireport.com/

※本リリースに掲載しているコメントは、YouTube番組内での出演者による個人の感想・見解です。