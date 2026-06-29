磁力×物理ロックで体にボルトオン！0.5秒で瞬間着脱できるスマホアタッチメント「MagCatch TACTICAL」がMakuakeにて先行販売開始！

株式会社ガイア

スマートフォンケースや雑貨の開発・製造を手がける株式会社ガイア（本社：岡山県、代表取締役：江川省吾）は、磁力によるスムーズな位置決めと独自の物理ロック機構を融合させた、アクティブ派のための本格派アタッチメントシステム「MagCatch TACTICAL（マグキャッチ タクティカル）」を、2026年6月29日11時より応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始いたします。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/magcatch_tactical/

■ 開発背景：「手ぶらになりたいのに、手が離せない」という矛盾とストレスからの解放

スマートにスマホを持ち運ぶためにMagSafe対応のスマホリングやストラップを手に入れたものの、「駅の混雑ですれ違いざまに荷物が当たって外れないか」「階段を駆け上がるときに揺れて落ちないか」といった、磁石だけの繋がりに対する “静かなストレス” を抱えている方は少なくありません。

本製品の発案者は、自身も熱狂的なバイク乗り（ライダー）。 目指したのは、「ツーリングの休憩時に、一瞬で取り出せて、落としにくいツール」。ライダーが認めた圧倒的な機動力と安心感を、すべての人の日常へ届けるために「MagCatch TACTICAL」は誕生しました。

■ 「MagCatch TACTICAL」が誇る3つのシームレスな融合

１. 【起点】MagSafe機能（磁力）によるスムーズな位置決め

磁力により、手元を見なくても正しい位置へピタッと吸い付くように誘導。利便性はそのままに、システムの強固な「土台」として機能します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IH0JftUBxQ8 ]

２. 【確信】独自の3点支持「トライ・ロック（Tri-Lock）」機構

磁石で引き寄せたあと、90度回転させることで独自の物理爪がガッチリと噛み合います。横方向のズレや激しい衝撃を受けても、物理的な「爪」がスマホを死守。不意の脱落リスクを根本からゼロにします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FIvtnbd7iZ8 ]

３. 【解放】クイックリリース・メタルバックルによる0.5秒リリース

亜鉛合金製のメタルバックルを採用。左右のレバーを引くだけで、わずか0.5秒で直感的に解除できます。プラスチック製では味わえない、金属同士が噛み合う「カチッ」という心地よい音が装着完了のサインです。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6amBv8bBcuk ]

■ シーンに合わせて瞬時に広がる拡張性

クイックリリース・メタルバックルには、タフな環境に対応する2つの専用アクセサリーを瞬時に付け替えることが可能です。

リュックホルダー：面ファスナーと回転ナスカンの2WAY固定。ショルダーハーネスの太さに合わせて面ファスナーをカット調整でき、抜群の一体感で胸元にスマホを固定します。

ロープストラップ：しっかりとした太さと堅牢性を備えたストラップ。揺れ防止機能に加え、キーリングやカラビナを拡張できる仕様のため、鍵などの必需品をまとめて軽快に外出できます。

バイクや自転車でのライディング、岩場や急斜面を進むアウトドア（登山）から、改札でのスムーズな決済や混雑した電車内といったアーバンライフまで、スマホの安否を気にする日々に終止符を打ち、あなたの行動範囲を劇的に広げます。

■ 製品仕様

対応機種：iPhoneシリーズ各種、および各種Androidスマートフォン

カラーバリエーション：

その他詳細はプロジェクトページにてご覧いただけます。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/magcatch_tactical/