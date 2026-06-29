AI検索最適化SaaS「Dr.AISEO」、販売代理店プログラムを正式開始

Ｄｒ．ＡＩＳＥＯ株式会社プログラム詳細：https://www.dr-aiseo.co.jp/partners

AI検索最適化プラットフォーム「Dr.AISEO」を開発・提供するDr.AISEO株式会社は、2026年6月11日、Web制作・広告 / SEO代理店・EC支援事業者等を対象とした「販売代理店プログラム」を正式に開始しました。本プログラムでは、パートナーがDr.AISEOを提案・販売し、顧客が利用を継続する限り、最大35%の継続報酬を受け取れます。

■ 背景

ChatGPT・Gemini・Perplexityなど生成AIによる検索（AI検索）の普及により、自社が「AIにどれだけ引用・参照されているか」を可視化し、改善する取り組み（AISEO／AIO）への関心が高まっています。一方で、AI検索対策は新しい領域であり、Web制作会社や広告・SEO代理店、EC支援事業者にとっては、既存の顧客に対する新たな提案テーマとなり得ます。

こうした状況を踏まえ、Dr.AISEO株式会社は、パートナー企業がDr.AISEOを提案・販売しやすい仕組みとして、継続報酬型の「販売代理店プログラム」を開始しました。

■ プログラムの特徴

1. 継続利用に応じた最大35%の継続報酬

パートナーが見込み客にDr.AISEOを提案・販売すると、その顧客の年間利用額（年間収益・税抜）に対して、ランクに応じた還元率（15%／25%／35%）を掛けた額が報酬として支払われます。実績が積み上がるほど上位ランクに上がり、還元率も高くなる設計です。ランクは「紹介先企業の年間収益合計」と「新規案件数」のうち有利な方で判定されるため、少数の大口案件でも、件数を重ねる薄利多売型でも、それぞれのスタイルで上位を狙えます。

2. 初期費用・月額費用なし

パートナー登録にあたっての初期費用・月額費用はかかりません。リスクや固定コストを負わずに取扱いを開始できるため、既存事業の追加メニューとして無理なく組み込めます。

3. AI検索対策という伸びる提案テーマ

ChatGPT・Gemini・PerplexityなどAI検索の利用拡大を背景に、AISEO／AIO（AI検索最適化）は注目度が高く、既存顧客への新しい提案のきっかけをつくりやすい領域です。Dr.AISEOはAI露出診断から競合比較、記事生成までを一気通貫で提供するため、診断・改善・コンテンツ制作といった自社サービスとも組み合わせやすく、提案の幅を広げられます。

4. 提案・販促資料と専任サポート

パートナーには提案・販促用の資料を提供するほか、専任のサポート体制で活動を支援します。AI検索対策の知見がこれからの事業者でも、資料とサポートを活用して提案・販売を進められます。

■ 報酬・ランク制度

報酬は、パートナーが紹介・成約した顧客の年間利用額（年間収益）に対し、ランクごとの還元率を掛けた額を支払う仕組みです。ランクは実績に応じた3段階で、上位になるほど還元率が高くなります。

※ 詳細については、https://www.dr-aiseo.co.jp/partners をご覧ください

ランクは「紹介先企業の年間収益合計」と「新規案件数」のうち、パートナーにとって有利な方の基準で判定します。単価の高い案件を少数手がける場合は年間収益で、件数を多くこなす場合は案件数で評価されるため、事業のスタイルに合わせて上位ランクを目指せます。判定は半期ごと（毎年3月末・9月末を基準日）に直前12ヶ月間の実績で行い、変更後のランクは翌半期の初日から適用されます。

なお本プログラムは専属契約であり、契約期間中は競合サービスの取り扱いはご遠慮いただいています（地域独占を定めるものではありません）。

■ 募集対象

次のような企業・事業者を募集しています。

■ 登録までの流れ

- Web制作会社- 広告／SEO代理店- EC支援事業者- コンサルティング事業者- その他AIOプロダクトとの互換性がある事業者- お問い合わせ - フォームから「パートナー希望」と連絡- 面談・ご説明 - プログラムの内容・条件を説明- 契約締結 - 販売代理業務委託契約・規約に同意のうえ契約- 活動開始 - 販促資料を受け取り、販売活動を開始

お問い合わせ・資料ダウンロード：https://www.dr-aiseo.co.jp/partners

■「Dr.AISEO」について

ChatGPT・Gemini・PerplexityなどのAI検索で、自社がどれだけ引用・参照されているかを可視化し、改善施策の立案から記事生成までを一気通貫で行えるSaaSです。主な機能として、AI露出診断、競合比較、被参照記事の一覧化、AISEO診断（記事の引用されやすさを0～100点でスコアリング）、AI記事生成、ポジネガ分析を提供します。

サービスサイト：https://www.dr-aiseo.com/

■会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名：Dr.AISEO株式会社- 代表者：代表取締役 小谷脩造- 設立：2026年4月- 事業内容：Webサービス開発・コンサルティング- コーポレートサイト：https://www.dr-aiseo.co.jp/- Dr.AISEO株式会社 広報担当- メール：info@dr-aiseo.com

※本リリースに記載の内容・条件は2026年6月12日時点のものです。