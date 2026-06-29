ハジメバ M&AソーシングAI、買い手企業のM&A検討を支援する「Q&A 自動生成機能」を提供開始

株式会社ハジメバ

買い手企業のM&A実務を支援する株式会社ハジメバ（本社：東京都品川区、代表取締役：田中 智基、以下「当社」）は、買い手企業向けのM&A×AIエージェント「ハジメバ M&AソーシングAI」において、対象会社へのQ&Aを自動生成する「Q&A 自動生成機能」の提供を開始しました。

本機能は、案件ごとに受領したインフォメーション・メモランダム（IM）や関連資料をAIが解析し、買い手企業が重視する事業・財務などの観点に沿って、対象会社への照会事項を自動で作成する機能です。生成したQ&Aは案件詳細画面上で確認・編集でき、社内レビューや関係者共有に向けたCSV出力にも対応します。

これにより、買い手企業は意向表明書(LOI)提出前の限られた検討期間において、受領資料の読み込みから論点整理、質問リスト作成までにかかる負担を軽減し、より多くの案件を一定の品質で検討しやすくなります。

■ 開発の背景

M&Aの買い手企業は、M&A仲介会社、FA、士業などのM&Aエージェントから日々寄せられる案件情報を確認し、自社の買収基準に照らして取捨選択したうえで、有望な案件については限られた期間内に追加確認や意向表明を行う必要があります。

特にIM受領後の初期検討では、対象会社の事業構造、収益性、顧客基盤、成長性、財務内容などを短期間で読み解き、確認すべき論点を照会事項（Q&A）として整理することが求められます。一方で、この作業は担当者個人の経験や知見に依存しやすく、並行して複数案件を検討する企業ほど、論点整理や質問作成にかかる負担が大きくなります。

近年、M&Aの買い手企業数は増加し、1件の売却案件に複数の買い手が競合する状況も生まれています。買い手企業にとって、初期検討のスピードと精度は、優良案件を獲得できるかどうかを左右する重要な要素です。当社は、こうした買い手企業の初期検討業務を支援するため、受領資料をもとにQ&A作成を自動化する本機能を開発しました。

■ 「Q&A 自動生成機能」の詳細とユースケース

１. IM・関連資料の取り込み

買い手企業は、案件ごとに受領したIMや関連資料を「ハジメバ M&AソーシングAI」に取り込みます。AIが資料内の事業概要、財務情報、顧客構成、成長性、リスク要因などを解析し、Q&A作成に必要な論点を抽出します。

２. 買い手企業の検討観点に沿ったQ&A生成

抽出した論点をもとに、買い手企業が重視する観点に沿って対象会社へのQ&Aを自動で生成します。事業・財務・顧客・投資計画など、初期検討で確認すべき項目を整理することで、担当者ごとの質問品質のばらつきを抑えます。

３. CSV出力・社内共有

編集したQ&AはCSV形式で出力できます。社内の投資検討会議、関係部署とのレビュー、M&A仲介・FAとのやり取りなどに利用でき、LOI提出前の論点整理と意思決定を支援します。

■「ハジメバ M&AソーシングAI」について

「ハジメバ M&AソーシングAI」は、買い手企業のM&Aソーシング業務を効率化するAIエージェントです。M&Aの買い手企業は、複数のM&A仲介・FA・士業などから日々送られてくる案件情報を確認し、自社の買収基準に照らして取捨選択したうえで、有望な案件には期限内に意向表明を行う必要があります。並行して検討する案件が増えるほど、情報の整理・分析・対応にかかる工数は増大し、確認漏れや対応の遅れが優良案件の取り逃しにつながります。

「ハジメバ M&AソーシングAI」は、こうしたソーシングの一連の実務を以下の機能で支援します。

- 案件メールの自動取込・AI-OCR：エージェントからの案件メールや添付資料（パスワード付きファイルを含む）を自動で取り込み、業種・売上・EBITDAなどの情報をAIが抽出します。- M&A案件の統合管理：受領した案件と関連資料を一画面に集約し、案件ごとの検討状況を可視化。確認漏れを防ぎます。- AIレビュー(自動スクリーニング)：買収基準との合致度をAIが自動で判定し、案件の優先度付けを支援します。- 返信文案の自動作成：エージェントへの返信文をAIがドラフトし、対応を高速化します。- 質問リスト(Q&A)の自動生成：受領したIM等をもとに、対象会社への照会事項（Q&A）を自動で作成します（今回追加の新機能）。- M&A仲介・FAの活動可視化：提案をいただくM&A仲介・FAの担当者ごとの活動状況を可視化し、関係構築とソーシングの安定化を支援します。

製品サイト：「ハジメバ M&AソーシングAI」公式サイト(https://hajimeba.co.jp/sourcing-ai)

■株式会社ハジメバ

会社名：株式会社ハジメバ

設立年月：2024年12月

代表者：代表取締役 田中 智基

本社所在地：東京都品川区大井一丁目6番3号

URL：https://hajimeba.co.jp

本件に関する問い合わせ先：pr@hajimeba.co.jp