Tensor Energy株式会社

Tensor Energy株式会社（本社：福岡市中央区天神1-11-1、代表取締役：堀 菜々、フィルター カルロス ヴィンセント、以下「Tensor Energy」）は、FIT太陽光発電所のFIPへの制度転換（以下「FIP転」）を推進するため、パートナーEPC企業の募集を開始することをお知らせいたします。

Tensor Energy、FIT太陽光発電所のFIP転を推進するパートナーEPC企業の募集を開始

2027年4月以降、出力抑制に関する「優先給電ルール」が変更され、FIT電源がFIP電源より先に出力制御を受けることになりました。これに先立ち、特に九州エリアを中心にFIT太陽光発電所のさらなる収益悪化が懸念される中、Tensor Energyは全国のEPC事業者と連携し、FIP転を通じた発電所オーナーへの価値提供と、EPC事業者の新たな収益源創出を共に実現するパートナーシッププログラムを立ち上げます。

背景：優先給電ルール変更とFIP転の必然性

資源エネルギー庁が2025年6月に公表した「再生可能エネルギー出力制御の長期見通し等について」によれば、優先給電ルールの変更後、FIT電源はFIP電源より先に出力抑制の対象となります。全国で出力抑制が頻発しており、FIT発電所のオーナーにとっては売電収入が長期的に大幅減少するリスクがあります。

一方、FIP転を行うことで優先給電ルールの変更により、出力制御の対象となるリスクを回避できる可能性が高まります。さらに蓄電池を併設することで、需給調整市場への参加による追加収益も見込めます。このように発電所オーナーにとって有力な選択肢となるFIP転は、EPC事業者にとっても工事受注・PCS交換・蓄電池追加提案など複合的な商機につながります。

FIPパートナープログラムの概要

Tensor Energyは、FIP転を共に推進いただくパートナーEPC企業様を募集いたします。賛同いただける企業様に対し、以下の支援を提供します。

EPC事業者が得られるメリット

パートナー特典- FIP転・蓄電池併設シミュレーションを無料提供- アグリゲーションフィーの一部をストックフィーとして還元- FIP移行申請の有償代行（申請書類作成～承認まで一貫サポート）- Tensor Energy事業開発チームによる営業・技術サポート

優先給電ルール変更を新たな提案機会に活用

FIP転により出力制御リスクを抑え、発電所オーナーへの信頼度の高い提案が可能になります。

PCS交換・蓄電池追加工事の受注

FIP転に伴うPCS交換や蓄電池併設工事を受注による、安定した工事収益を確保が期待できます。

ストックフィーによる継続収益

アグリゲーションフィーの一部をパートナー企業に継続的に還元いたします。

O&M受託機会にも繋がります。

需給調整市場参加への道筋

蓄電池併設により、Tensor Cloudを通じた需給調整市場参加による収益性アップも見込めます。

提案～運転開始までのフロー

Tensor Energyの強み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96424/table/35_1_bed01589e6e54c3cfe6d409ad3f0ff81.jpg?v=202606290151 ]

Tensor Energyは、2021年の創業以来、AI技術を活用した再生可能エネルギー発電事業の最適化プラットフォーム「Tensor Cloud」を開発・提供してきました。現在、194MWを超える発電所（1051箇所）に導入実績があり、東京センチュリー株式会社との共創による日本初※1の大型FIP併設蓄電池の運用実績（2024年6月運転開始）を有しています。

- AIによる高精度な発電量予測・市場価格予測と30分ごとのリアルタイム最適化制御- FIP転シミュレーションから移行申請、アグリゲーションまでワンストップで対応- 九州エリアを中心に多数のFIP転支援・蓄電池併設事業性評価を実施済み- グロービス・キャピタル・パートナーズ、みずほキャピタル等から累計16.5億円を調達

※1 「日本初」は当社調べ。導入実績および累計調達額は2026年6月時点の数値です。

募集対象・条件

- 低圧FIT太陽光発電所の施工・O&Mに関わるEPC事業者様- 1MW以上のFIP転案件を組成いただける、または組成を目指す企業様- 九州エリアをはじめ、全国の発電所オーナーとの接点をお持ちの企業様

※ 分割疑義に相当する発電所については、現行ルール上FIP制度への移行ができない場合があります。詳細は弊社事業開発チームまでお問い合わせください。

FIPパートナープログラムへのお問い合わせ

まずはオンライン面談にてご状況をお聞かせください。

hello@tensorenergy.jp（担当：古賀）

https://www.tensorenergy.jp

今後の展望

Tensor Energyは引き続き、蓄電池併設型を含むFIP案件に対するアグリゲーションサービスの提供を推進し、分散型再エネ電源の高度化と電力市場への円滑な統合に貢献してまいります。

Tensor Cloudについて

再エネ発電所および蓄電池の計画段階から30年にもおよぶ運転期間にわたり、発電事業の財務と電力の管理を支えるクラウドプラットフォームです。最先端のAIとデジタル技術を駆使したサービスをSaaSで提供します。再エネ事業のビジネスモデルそのものを変革し、持続可能な成長事業の構築に不可欠なソリューションです。

Tensor Energyについて

会社名：Tensor Energy株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区天神１-１１-１

設立：2021年11月

代表者：堀 菜々、フィルター カルロス ヴィンセント

累計調達額：16.5億円

主要株主： Delight Ventures、 FFGベンチャーパートナーズ、 Genesia Ventures、グローバル・ブレイン、グロービス・キャピタル・パートナーズ、みずほキャピタル、 PlugAndPlay Japan

事業内容：発電システム、蓄電システム、及びその他の分散型エネルギーシステムの資産運用、制御、並びに電力取引に関するソフトウェアの開発、販売、サービス提供

お問い合わせ：hello@tensorenergy.jp（担当：古賀）