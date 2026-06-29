プレママ・プレパパレッスンをコンビと合同で初開催

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、コンビ株式会社と合同で「プレママ・プレパパ向けレッスン」を、2026年6月20日（土）に開催しました。

本イベントでは、第一子を迎えるプレママ・プレパパを対象に、育児と家事を無理なく両立するためのヒントを、実演や体験を通じて紹介しました。

■85％以上が「育児やこれからの生活に不安」～事前調査から見えたリアルな声～

イベントに先立ち実施した調査(※）では、初めての妊娠期において、85%以上が育児や今後の生活に対して不安や心配を抱えていることが明らかになりました。

また、実際の子育ては、妊娠中に想像していたものに比べて、どのように感じているかを聞いたところ、57%が「育児は想像以上に大変だった」と回答しており、事前の準備や情報収集の重要性が浮き彫りになっています。

さらに、産後からこれまでの生活を振り返って「準備しておいてよかったこと」「もっと早く取り入れたかったこと」を聞いたところ、1位：便利な家電の導入、2位：ベビーグッズの準備が上位となり、子育て中の家庭に「おすすめしたい家電」としては、食器洗い乾燥機が最も多く挙げられました。

（※）コンビ株式会社 調べ

【調査概要】

調査対象 ：0カ月～5歳以下のお子さまがいる子育て世帯 (※複数の場合は末子基準)

有効回答数：1,367名

調査時期 ：2026年5月11日～2026年5月31日

調査結果の数値は、小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを表示しています。構成比の合計が100％にならない場合があります。

■イベント当日の様子

～体験と実演を通じて“くらしの変化”を実感～

当日は、育児経験者のスタッフ談を交えながら、産後に向けた部屋づくり、育児に役立つ家電・ベビーグッズをご紹介。また、おむつ替えや沐浴など自由に体験できるコーナーをご用意しました。

会場では、育児中の家事負担軽減をテーマに、食器洗い乾燥機などの家電活用例も紹介され、「まかせられる家事は自動化する」という選択肢の重要性が共有されました。

実際の使用イメージを会場で体験できる構成としたことで、参加者は自身の生活に置き換えながら理解を深める様子が見られました。

■トークセッション

～「がんばりすぎない育児と家事」の考え方を共有～

トークセッションでは、育児と家事の両立に関するリアルな悩みや工夫について紹介しました。「すべてを自分でやろうとしない」「頼れるものは頼る」といった考え方に、多くの参加者が共感。特に、家電を活用することで「時間と気持ちに余裕をつくる」という視点に関心が集まりました。

■来場者の声（一部抜粋）

・赤ちゃんの1日のサイクルを聞きながら、自分たちの生活をイメージすることができた。

・とても分かりやすく、赤ちゃんは1日どんな生活をするのか、気をつけなければならない事は何かを教えていただいたので、赤ちゃんのお部屋の具体的なイメージができた。先輩パパママのリアルな体験談もすごくためになった。

・実体験を聞くことでより産後をリアルに想像できました。夫と家事の分担などを考えるきっかけができたこともよかったです。

・育児の体験を出来るコーナーが充実しており、各商品を実際に使いながら体験する事ができてよかったです。各商品の詳しい説明も聞けて、参考になりました。

など、実生活に直結する気づきが得られたとの声が多く寄せられました。

本取り組みを通じて、育児期の負担を軽くするためには、事前の準備だけでなく「家事のやり方そのものを見直すこと」の重要性が改めて浮き彫りとなりました。今後も、育児と家事を無理なく両立できるくらしに向け、家電の活用を含めた新しい家事スタイルの理解と普及が期待されます。

【家事と育児の両立を応援するパナソニック食洗機のご紹介】

■洗剤の自動投入からコース選択までおまかせの食洗機

NP-TZ500

液体洗剤自動投入を設定すれば、あとは食器をセットしてスタートボタンを押すだけ。食器の汚れ具合をセンサーが検知し、その時々に最適な洗剤量と洗浄プログラムを自動で設定してくれます。洗剤を計量する手間も、洗い方を毎回悩む必要もありません。ナノイーX機能搭載で、汚れた食器を入れた際の庫内のいやなニオイを抑えるので、まとめ洗いもしやすくなります。

https://panasonic.jp/dish/products/NP-TZ500.html

※＜ナノイーXによる食洗機庫内のニオイの抑制＞ ●試験機関：パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター ●試験方法：汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法：ナノイーXを放出 ●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内 ●試験結果：0.5時間後の臭気強度 カレー：自然放置4.0、ナノイーX送風1.7 /焼き魚：自然放置4.0、ナノイーX送風1.9 試験成績書発行年月日：2018年7月3日 試験成績書発行番号：カレー 1V332-180626-K01、焼き魚 1V332-180627-K01 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。

■分岐水栓の取り付け工事が不要なタンク式。買ってすぐ使えるスリムタイプの食洗機

NP-TSP1

タンク式の食洗機は、分岐水栓の取り付け工事が難しい水栓の方や、賃貸住宅にお住まいの方におすすめです。さらに、ドアが上に持ち上がるように開く「リフトアップオープンドア」により、シンク横などの狭い場所にもすっきり設置することが可能です。

https://panasonic.jp/dish/products/NP-TSP1.html

■タンク式のパーソナル食洗機

パーソナル食洗機「SOLOTA（ソロタ）」はほぼA4ファイルサイズのスペースに収まるコンパクト設計で、ひとり暮らしのキッチンにも置きやすい食器洗い乾燥機です。分岐水栓の取り付け工事が不要なタンク式で、買ったその日から気軽に「食器洗い」をまかせることができます。コンパクトでも洗浄力は強力で、手洗いよりキレイに洗えます。

ホワイト：https://panasonic.jp/dish/products/NP-TML1.html

ブラック：https://panasonic.jp/dish/products/NP-TMLK1.html

※設置の際は、排水ホース外径分約1.7 cmが追加となります。

＜食器洗い乾燥機 定額利用サービス＞

NP-TML1とNP-TSP1を、月額制で気軽に試せる「食洗機定額利用（サブスクリプション）サービス」も用意されています。

定額利用中はずっと無償保証で新品コース/検査済み再生品コースの２つから選べます。必要な期間だけ利用できるしくみのため、「まずは新生活の期間だけ食洗機を試してみたい」「ライフスタイルに合うか様子を見てから本格導入を考えたい」といった方にも、初期費用を抑えて“自分のペースで続けられる”サービスとなっています。

※NP-TMLK1は定額利用サービス対象外です。

https://panasonic.jp/subscription/products/dish/top.html

【関連情報】

・コンビ「プレママ・プレパパレッスン」について

ベビー用品メーカーのコンビの人気イベント。これから出産を迎えるママ・パパの不安を解消できるよう、育児経験のあるスタッフが、毎週レッスンを開催しています。

https://www.combi.co.jp/campaign/premamalesson