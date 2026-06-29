カルテ作成支援AI「medimo」、声や文脈から発言者を自動判別する「話者分離機能」を提供開始

株式会社medimo

医療AIスタートアップ株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊）が提供する、AIによるカルテ作成支援サービス「medimo（メディモ）」において、声の特徴や会話を分析し話者を自動で判別する「話者分離機能」の提供を開始しました。

話者分離機能の開発背景

在宅医療や小児科の診察では、患者さんご本人だけでなく、ご家族や看護師を交えて会話する場面も多く、 かねてよりmedimoをご利用の先生方から話者分離に関するご要望を多数いただいていました。そのようなお声にお応えする形で、新たに「話者分離機能」を追加いたしました。

今回の機能追加により、複数の視点からの情報が混在することを防いで発言者を明確にすることで、文脈や状況をより適切に反映したカルテの要約作成が可能になりました。

話者分離機能の概要と利用方法

【概要】

本機能は、診察の本機能は、録音停止後に声の特徴や会話内容を分析し、自動的に話者ごとに整理して「話者1」「話者2」とラベリングした書き起こしを表示します。現時点では、最大4人までの話者識別が可能です。

【利用の方法】

medimoの設定画面「書き起こし設定」から「話者分離機能」をオンにしていただくことで、medimoをご利用中の方であればどなたでも追加料金無料でご使用いただけます。

株式会社medimoについて

「医療の変曲点になる」をミッションに掲げ、AIによるカルテ作成支援サービス「medimo」を開発・提供しています。音声入力とAI要約技術により、医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者さんと向き合う時間を創出します。



会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役社長 中原 楊／ 代表取締役 馬 劭昂

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/



