「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にクラウドビルダーズ社員が11名選出されました

クラウドビルダーズ株式会社

アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)がグローバルで展開するパートナープログラム「AWSパートナーネットワーク(APN)」において、高度な技術力を発揮して活躍したAWSエンジニアを表彰する「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にクラウドビルダーズ株式会社(以下、クラウドビルダーズ)の社員が選出されました。

クラウドビルダーズでは、DX推進におけるクラウド活用に貢献すべく、社員エンジニアのスキルアップ、研修、各種ツール導入を積極的に行っております。

認定資格保有数が社員30名で300を超え、2024年には「AWS 300 Certified」の認定を受けております。

今後もAWS社と連携を深め、企業様のDX推進、クラウド活用における課題解決に貢献してまいります。

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今回、以下のクラウドビルダーズ社員が一年間の活動を評価され、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出されました。

2026 Japan All AWS Certifications Engineers

酒井 亮太郎、佐藤 祐太、佐藤 和佳奈、菅原 和也、竹田 海琉、藤森 浩太郎、

星 仁、宮平 龍清、村上 領治、森本 光紀、横井 舜平

[参考]

2026 Japan All AWS Certifications Engineersの発表：

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

【2026 Japan All AWS Certifications Engineersについて】

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに加入している会社に所属するAWSに精通したエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

2026年の表彰は、下記12種すべてを保有するエンジニアが対象となりました。



[AWS認定資格：対象12種]

AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Certified AI Practitioner

AWS Certified Solutions Architect - Associate

AWS Certified SysOps Administrator - Associate もしくは AWS Certified CloudOps Engineer - Associate

AWS Certified Developer - Associate

AWS Certified Data Engineer - Associate

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate

AWS Certified Solutions Architect - Professional

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

AWS Certified Security - Specialty

AWS Certified Machine Learning - Specialty もしくは AWS Certified Generative AI Developer - Professional

AWS Certified Advanced Networking - Specialty

■AWS特化型人材サービス「Cloud Builders（https://www.cloudbuilders.jp/）」について

クラウドビルダーズが運営する、AWS特化型人材サービス。Cloud BuildersではWebサイトにて、AWSに特化した求人情報のほか、AWSのトレーニングや、調査レポート、その他関連コンテンツを積極的に発信しています。

■AWSに精通したエンジニア採用を検討している企業様向け

クラウドビルダーズでは、事業状況に応じて適切なスキルを持つAWSに精通したエンジニアの紹介をしています。AWSに精通したエンジニアの正社員・業務委託での登用をご検討の採用ご担当者様は、下記お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

企業問い合わせページ：https://corp.cloudbuilders.jp/#contact

■クラウドビルダーズ株式会社について

2020年創業、5,000名を超えるAWSに精通したエンジニアの就業支援を展開。人材サービス型AWSパートナーならびに、当社の社員が自らAWSに関するトレーニングと認証を受けた、AWS セレクトティアサービスパートナーに認定。AWSに精通したエンジニアの採用から育成・輩出までを一貫して行う。

AWS受託開発、クラウドコスト削減、脆弱性診断も行う。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

クラウドビルダーズ株式会社

TEL：03-4446-2850（平日10:00～18:00)

Email：cb-support@cloudbuilders.jp

クラウドビルダーズ株式会社 会社概要

設立 ：2020年12月9日

代表者 ：代表取締役 池西耕平

資本金 ：50,000,000円

URL ：https://corp.cloudbuilders.jp/

事業内容：

● AWS特化型人材紹介サービス

● AWSのシステムエンジニアリングサービス（SES）

● AWS組織の構築を目指す企業様向け採用代行（RPO）

● エンジニア向けAWS技術習得プログラムの提供

● AWS受託開発、セキュリティ支援サービスの提供

※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。