リチェルカ、ＮＸグループと資本業務提携を締結

株式会社リチェルカ

株式会社リチェルカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：梅田 祥太朗、以下リチェルカ）は、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切 智、以下ＮＸグループ）が運営するＮＸグローバルイノベーション投資事業有限責任組合より出資を受け、2026年6月25日（木）に資本業務提携契約を締結いたしました。

■ 背景と目的

企業間の受発注業務においては、紙やPDFなどの形式の異なる帳票が多く使用されており、データ入力や照合作業など属人的な業務が依然として残されています。加えて、ERPの保守・運用を担う人材不足やシステムの老朽化も進んでおり、業務改革の必要性が高まっています。

リチェルカは、こうした課題に対し、受発注業務を中心としたサプライチェーン領域のデジタル化・自動化を実現するAgentic ERP「RECERQA」を提供しています。

本提携を通じて、NXグループにおける受発注プロセスの効率化・高度化に向けてAI技術を提供し、物流・サプライチェーン領域における新たな業務運営モデルの実現を目指します。NXグループが有するグローバルな物流ネットワークや豊富な業務知見と、リチェルカのAI・Agentic ERP技術を組み合わせることで、より生産性の高いサプライチェーン運営の構築に取り組んでまいります。また、NXグループの長期ビジョンである「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現に向け、企業価値の向上と社会課題の解決に共に取り組んでいきます。

■ Agentic ERP「RECERQA」とは

「RECERQA」とは、受発注をはじめとするサプライチェーン領域の非効率な業務プロセスを、AIの力で変革するAgentic ERPです。従来の記録・管理中心の基幹システムとは異なり、AIがデータを理解し、業務判断や実行までを自律的に支援します。フォーマットが異なる多様な帳票のデータ化から、業務ルールの構造化、既存システムとの連携までを一体的に実現することで、企業の非定型業務の効率化と高度化を推進します。同システムの活用により、既存ERPと連携しながら段階的な移行をし、業務を停止することなく、仕入・在庫・販売等の領域から順次最適化を進めることが可能です。

■ 取り組み内容

今回の資本業務提携を通じて、以下の取り組みを推進します。

１．ＮＸグループ内の業務効率化・DX推進

リチェルカのAI技術を活用し、ＮＸグループ内における非定型業務の自動化をするとともに、受発注関連業務の効率化を推進します。さらに、物流領域に特化した新たなAIエージェントの共同開発に取り組みます。



２．物流ソリューションの高度化・サプライチェーン価値向上

リチェルカの技術とＮＸグループのネットワークを組み合わせることで、在庫可視化や輸送ネットワーク最適化など、より高度な物流ソリューションを提案し、サプライチェーン全体の価値向上に貢献します。

■ コメント

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 コーポレートベンチャリング部長 青 浩司 氏

サプライチェーン全体でデジタル化の重要性が高まる中、依然として手作業の残る受発注業務をAIで最適化するリチェルカ社の仕組みは、これからの物流において一層大きな役割を果たすものと考えています。単に帳票をデータ化するだけでなく、AIが自律的に業務を支援する『Agentic ERP』という革新的なソリューションが、従来の基幹システムでは対応が難しかった領域を補完し、変革していく可能性を感じています。

リチェルカ社とＮＸグループの連携を通じて、物流DXにおける新たな価値を共に築いていきたいと考えています。

株式会社リチェルカ 代表取締役CEO 梅田 祥太朗

受発注を起点とするサプライチェーンには、AIで解くべき本質的な課題が、いまだ手つかずのまま大量に残されています。これを実際に解き切るには、優れた技術と、それを大規模に社会実装できる事業基盤の両方が欠かせません。NXグループに、その両輪を共に回せるパートナーとなっていただきました。

今回の提携を、私たちは「出資」ではなく「共創の起点」と捉えています。リチェルカのAIと、NXグループの現場・ネットワークを掛け合わせ、物流とサプライチェーンの新たな標準を両社でつくり上げる。「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」というNXグループのビジョンに対し、リチェルカはその実現に不可欠なエンジンとして応えていきます。世界の受発注を変える挑戦を、両社で確実に進めてまいります。

【NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社】

会社名：NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町2番地

代表者：代表取締役社長 堀切 智

ホームページ：https://www.nipponexpress.com/ja/

【株式会社リチェルカ】

「AIの社会実装を通じて、今までの"できない"を解決する」をミッションに、大手企業向けのソリューション「RECERQAシリーズ」を開発・販売しています。

社名：株式会社リチェルカ

本社所在地：東京都港区芝浦4丁目11番17号 中野スプリングビル6階

代表者：代表取締役CEO 梅田 祥太朗

設立：2022年4月8日

事業内容：受発注領域を最適化するAgentic ERP「RECERQA」の開発・提供

ホームページ：https://recerqa.com/



本リリースに関するお問い合わせ

株式会社リチェルカ 広報担当

Email: pr@recerqa.com

TEL: 03-6823-4784