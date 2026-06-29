SHOPLINE、オンライン決済サービス「Amazon Pay」と連携

SHOPLINE Japan株式会社

全世界累計70万以上のマーチャントに選ばれてきたECサイト構築サービスSHOPLINE（日本現地法人：SHOPLINE Japan株式会社、東京都千代田区、代表取締役：大山廣貴、カタカナ表記：ショップライン、以下 SHOPLINE）は、SHOPLINEを利用して運営するオンラインショッピングストアでの決済手段として、オンライン決済サービスの 「Amazon Pay」との連携を開始しました。この導入により、Amazonアカウントをお持ちのお客さまが、新たに決済情報を入力することなく、Amazonアカウントに登録されているお支払い方法や配送先住所を利用して 、SHOPLINEのオンラインストア上でスムーズかつより簡単にお支払いを完了することができるようになります。

■連携の背景

「Amazon Pay」は、Amazonアカウントに登録されている配送先情報とクレジットカード情報を利用して商品購入ができる手軽さから、多くのお客様が利用しています。

シンガポールに本社を構えるSHOPLINEは、これまでアジアを中心に700,000を超える多くのストアに選ばれてまいりました。

今回の連携により、SHOPLINEでEC事業を展開するブランド企業様のオンラインストアが、決済手段として「Amazon Pay」を導入できることで、より多くのお客様へリーチ、そして快適なショッピング環境を展開できることになりました。

■Amazon Payとは

Amazon Payは、Amazonアカウントに登録された配送先住所とお支払い方法を利用して、簡単・便利にお買い物ができる決済サービスです。2015年5月に日本でサービス提供を開始し、既に日本では2万社以上の事業者様に導入されています。販売事業者様には、新規のお客様によるお買い物やコンバージョン率向上につながる利便性を提供するほか、Amazonが取り組む世界水準のセキュリティを適用し、ECサイトでの安全な取引をサポートします。Amazon Payが導入されたECサイトで商品を購入されるお客様には、クレジットカードに加えて、Amazonギフトカードを使ったお支払い方法を提供しています。Amazon Payは、Amazonアカウントのお支払い方法の管理にも対応しています。Amazon Payについて詳しくは pay.amazon.co.jp(https://pay.amazon.co.jp/) から。

■連携開始日

2026年6月29日

■Amazon Payとの連携で販売をより強化、スムーズに

今回の対応により、さらに安心でスムーズなECサイトでの購入体験を実現できると考えております。簡単かつ安心・安全なオンライン決済ができ、ブランド様とお客様双方の利便性向上が期待されます。

※AmazonおよびAmazon Payは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。







■SHOPLINEについて

SHOPLINEは2013 年設立以来、Software-as-a-Service (SaaS) プロバイダーとして急速に成長を遂げてまいりました。私たちはすべての販売業者の取引におけるレベルアップをサポートし、販売、マーケティング、ビジネス戦略に至るまで、総合的に運営を支援しております。SHOPLINEは、e コマース、ソーシャルコマース、POSシステム、顧客ごとに適したマネジメントなど、包括的なコマースソリューショ ンを提供し、オープンなパートナーエコシステムと最先端のテクノロジーにより、今日の競争市場における販売者様を成功へ導きます。SHOPLINE はシンガポールに本社を構え、約 2,000 を超えるスタッフからなる専任チームが世界中で事業を展開しています。これまでに700,000を超えるストアに選ばれてきました。

詳しくはこちら：https://jp.shopline.com/

(https://jp.shopline.com/)

社名：SHOPLINE Japan株式会社

代表取締役：大山 廣貴

所在地：東京都千代田区麹町6-2-6 PMO麹町4階 H1O麹町409

お問い合わせ先： SHOPLINE JAPAN 広報グループ

メール：pr.jp@shopline.com